La guerra por el Trono de Hierro está entrando en una nueva etapa y, si algo quedó claro durante la conferencia de prensa virtual organizada por HBO Max, es que la tercera temporada de House of the Dragon no será una simple continuación de la historia, sino un punto de quiebre para prácticamente todos sus personajes.

Como medio especializado invitado por HBO Max, participé en el encuentro realizado los días 4 y 5 de junio, donde periodistas de distintos países tuvimos la oportunidad de conversar con parte del elenco y con Ryan Condal, cocreador, showrunner y productor ejecutivo de la serie basada en Fire & Blood, la obra de George R.R. Martin.

Durante casi una hora de preguntas, Condal habló sobre la evolución de la historia, defendió algunas de las decisiones más debatidas de la segunda temporada y adelantó que los próximos episodios llevarán la llamada Danza de los Dragones a niveles nunca vistos dentro de la serie.

Y aunque evitó entrar en spoilers concretos, dejó suficientes pistas para entender que los fanáticos de Westeros deben prepararse para una temporada mucho más intensa, oscura y ambiciosa.

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Una guerra que ya no tiene vuelta atrás

Desde los primeros minutos de la conversación, Condal insistió en una idea: la historia siempre ha seguido un plan establecido.

Las reacciones divididas que generó el final de la segunda temporada no modificaron el rumbo de la producción.

"Tenemos un plan y vamos a seguirlo", afirmó.

Para el showrunner, muchas de las críticas recibidas responden al tiempo que los espectadores deben esperar entre temporadas. Sin embargo, recordó que la historia fue concebida desde el inicio como un relato de cuatro temporadas y que algunos acontecimientos solo pueden entenderse cuando se observa el panorama completo.

Más que responder a los comentarios de redes sociales, Condal se mostró interesado en que el público vea la serie como una gran historia dividida en capítulos.

La temporada más oscura hasta ahora

Si bien House of the Dragon siempre ha tenido el tono trágico característico del universo de Game of Thrones, la nueva temporada parece llevar esa oscuridad mucho más lejos.

Durante la conferencia, Condal explicó que en las primeras temporadas todavía existía cierta esperanza de reconciliación entre los distintos bandos de la familia Targaryen. Esa posibilidad comienza a desaparecer a medida que las pérdidas se acumulan.

Según explicó, los personajes han llegado a un punto donde el deseo de venganza pesa más que la razón.

A medida que avanza la guerra, las decisiones se vuelven más extremas y las fronteras entre héroes y villanos se vuelven cada vez más difíciles de identificar.

"La palabra que define esta temporada es inevitabilidad", comentó.

Y esa sensación estuvo presente durante gran parte de la conversación.

La Batalla del Gaznate marcará el inicio

Emma D’Arcy.

Uno de los momentos más interesantes de la rueda de prensa llegó cuando se habló de la esperada Batalla del Gaznate (Battle of the Gullet), considerada uno de los enfrentamientos navales más importantes en la historia de Westeros.

Lejos de reservar el espectáculo para el final de la temporada, Condal confirmó que la serie comenzará con fuerza.

"Cuando suena la campana, lanzamos nuestro golpe más fuerte desde el principio", dijo entre risas.

El productor reveló que esta secuencia lleva cerca de cuatro años de planificación y que representó uno de los mayores retos logísticos que ha enfrentado el equipo.

Sin embargo, dejó claro que el estreno no agotará las sorpresas.

"Puede parecer que gastamos todo el presupuesto en el primer episodio, pero no es así. Todavía queda mucha escalada por delante".

Nadie está a salvo

Si hubo una frase que llamó especialmente la atención de los periodistas presentes fue cuando Condal habló sobre el futuro de los personajes.

"No creo que nadie ni nada esté a salvo de aquí en adelante".

La declaración resume bastante bien el espíritu de la nueva temporada.

La guerra entre los Negros y los Verdes ha dejado de ser una disputa política para convertirse en una lucha por la supervivencia. Las consecuencias de cada decisión serán cada vez más graves y los personajes deberán enfrentarse a situaciones que pondrán a prueba sus principios.

Más que dragones o batallas, Condal insistió en que lo importante sigue siendo el drama humano detrás del conflicto.

Una Rhaenyra muy diferente

Uno de los personajes que más evolucionará será Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy.

Condal dedicó varios minutos a hablar sobre cómo el poder, la pérdida y la idea del destino están transformando a la heredera del Trono de Hierro.

Según explicó, Rhaenyra ha intentado gobernar siguiendo algunas de las enseñanzas de su padre, Viserys I Targaryen, pero la realidad de la guerra la obliga a tomar decisiones cada vez más difíciles.

Lo interesante es que la serie también explorará cómo la creencia en las profecías puede influir en quien ostenta el poder.

Condal planteó una pregunta provocadora:

¿Qué ocurre cuando alguien empieza a convencerse de que los dioses lo eligieron para gobernar?

La respuesta parece ser uno de los ejes principales de esta temporada.

Alicent sigue atrapada entre dos mundos

La situación de Alicent Hightower tampoco será sencilla.

Condal describió al personaje como una mujer marcada por años de manipulación política y conflictos familiares.

Aunque algunos acontecimientos recientes parecen haberla alejado de las posiciones más radicales de su bando, el creador considera que sigue siendo uno de los personajes más complejos de toda la historia.

Durante la conversación habló especialmente de la relación entre Alicent y Helena, adelantando que esa conexión tendrá un peso importante en los próximos episodios.

El personaje que podría sorprender a todos

Cuando un colega preguntó qué personaje podría generar la mayor sorpresa este año, Condal respondió casi sin pensarlo.

Aegon II Targaryen.

El productor elogió el trabajo de Tom Glynn-Carney y explicó que la serie aprovechará espacios poco explorados en el libro para profundizar mucho más en la evolución del personaje.

Incluso bromeó sobre la dinámica entre Aegon y Larys Strong, señalando que podría ver una serie completa dedicada únicamente a las aventuras de ambos viajando por Westeros.

Fue uno de los momentos más relajados y divertidos de toda la conferencia.

Una producción gigantesca

Más allá de la historia, la escala de producción continúa creciendo.

Condal reveló que la tercera temporada requirió más de 300 días de rodaje, múltiples equipos filmando simultáneamente y trabajo en diversas locaciones entre Londres, sus alrededores y el norte de Gales.

Además de las grandes batallas, cada aparición de un dragón implica meses de preparación técnica y visual.

Escucharlo describir el proceso deja claro por qué la serie necesita tanto tiempo entre temporadas.

"No se pueden hacer dragones en tres meses", comentó en tono de broma.

El principio del fin

La tercera temporada de House of the Dragon se estrenará el 21 de junio por HBO y HBO Max, contará con ocho episodios y concluirá el 9 de agosto.

Mientras tanto, el equipo creativo ya trabaja activamente en la cuarta y última temporada.

De hecho, Condal reveló que los primeros borradores ya están siendo entregados a HBO y que nunca habían estado tan adelantados en el desarrollo de una nueva entrega.

Al finalizar la conferencia, quedó la sensación de que el verdadero conflicto apenas está comenzando.

Si la primera temporada presentó a los jugadores y la segunda encendió la chispa, todo apunta a que la tercera será el momento en que la Danza de los Dragones se convierta en una tragedia imposible de detener.

Y por lo escuchado durante esta conversación, los espectadores deberían prepararse para un viaje tan espectacular como devastador.

Marc Mejía Crítico de cine Marc Mejia, crítico de cine y gestor desde Cinemaforum, de creación de nuevos públicos educados en cine. Con más de 20 años de experiencia en la difusión de la industria cinematográfica a nivel local e internacional, Marc ha consolidado su reputación no solo como crítico de cine, sino también como un profundo conocedor y cineasta activo en la escena local. Su pasión por el cine fue influenciada desde su infancia por su padre, Pericles Mejía . Editor de www.cinemadominicano.com, portal creado por su padre en 2004. Ver más