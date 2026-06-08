Este contenido está destinado a favorecer el estudio de las coberturas periodísticas en la República Dominicana y presentar un modelo de cobertura respecto del cual no se pretende presentar la única importante y válida.

Se trata de un recorrido panorámico por los talentos de la comunicación que publican críticas, crónicas, entrevistas y otros contenidos sobre cine dominicano y un ejemplo de una cobertura, de José Rafael Sosa sobre el VI Festival Fine Arts Hecho en RD 2026, que pueda servir para periodistas, estudiantes de comunicación e interesados en el cine dominicano como caso de estudio.

Los grandes referentes de la crítica de cine tienen nombres del pasado (desde luego, no los únicos):

Arturo Rodríguez Fernández (periódicos Listín Diario y Hoy), documentadísimo, dotado de una enorme formación cultural, dramaturgo y cuentista, daba en cada crítica una lección del buen manejo del lenguaje. Falleció el 16 de abril de 2010.

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Armando Almánzar (Listín Diario, revista Ahora, El Nacional, La Noticia), el principal y más importante de los críticos de cine durante los años 80, 90 y parte de la década presente hasta su fallecimiento el 12 de julio de 2017.

Actualmente, el periodismo dominicano en cine tiene excelentes talentos, en especial jóvenes:

Katherine Luna y Karla Alcántara (ambas de Acento.com.do), dos profesionales del portal dominicano con mayor número de visitas, que han hecho del cine (y, en algunos casos, el turismo) una causa personal. Rigurosas en su afán investigativo.

Yulissa Álvarez (cineculturaymas.com), una comunicadora de auténtico amor por el cine dominicano de calidad, enfocada en su portal.

Dahiana Acosta (adompresci.com y el pódcast Cinependiente).

Félix Manuel Lora (cinemadominicano.com), el más destacado investigador en cine y medios audiovisuales, y docente de la PUCMM. Es un impulsador del nuevo talento desde La Semana más corta.

Marc Mejía (cinedominicano.com), el más actualizado en la incidencia noticiosa del cine dominicano y gestor de la plataforma más activa.

Jimmy Hungría, crítico de "segundo piso" al hacer una revisión y precisiones de las coberturas de cine de primera línea, normalmente rectificando con razón argumentos y datos expuestos.

Alfonso Quiñones (El Caribe y Notaclave.com), uno de los de mayor formación académica y egresado de culturología. Un crítico sin pelos en la lengua, radical al extremo cuando lo entiende y de enorme capacidad de trabajo.

Francisco Maldonado (Telecentro y Telemicro), aprovecha el considerable poder de difusión de la plataforma en la que sirve, destacando los avances de nuestro cine.

Joan Prats (Diario Libre), especializado en cine comercial, series, mangas, festivales y otros.

Humberto Almonte (larevistadiaria.com), inteligente y uno de los analistas de cine de vanguardia con una extraordinaria actualización para ese portal del acontecer internacional del cine. Apoyador crítico de nuestro cine.

Jeury Frías (Diario Libre), destacado por sus lances informativos en la cobertura de festivales (como la reciente de los Premios Platino), sus contenidos de cine, sus entrevistas a personalidades de la industria y su rol reiterado como jurado de festivales de prestigio, como el reciente Fine Arts Hecho en RD.

El tema se presta para un ensayo de pensamiento cinematográfico, una tarea pendiente que queda en la mesa. ¿Quién se anima?

El caso Sosa

Modestias aparte, nos permitimos presentar las características de la cobertura nuestra respecto del VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD, que se podría describir como:

Periodismo cultural especializado de orientación crítica, desarrollado mediante crónicas, ensayos y editoriales, con un estilo interpretativo, valorativo y marcadamente autoral.

Sosa asume la función clásica del crítico como mediador cultural. Sus textos buscan ayudar al espectador a decidir qué películas merecen atención dentro de una cartelera amplia.

La cobertura de José Rafael Sosa sobre el VI Festival Fine Arts Hecho en RD 2026 se articula en cuatro grandes líneas: información previa sobre la cartelera, orientación crítica al público, análisis de obras específicas y cobertura periodística del desarrollo del evento. En conjunto, constituye probablemente el corpus periodístico más amplio dedicado al festival en medios dominicanos durante su sexta edición.

La cobertura sobre el VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD 2026 no ha sido predominantemente noticiosa. Su aproximación ha combinado varios géneros periodísticos, pero con un claro predominio del periodismo cultural especializado, la crítica cinematográfica y el ensayo interpretativo.

Crítica cinematográfica (género dominante)

Es el género más frecuente en sus publicaciones. No se limita a informar sobre las películas, sino que las evalúa, jerarquiza y contextualiza dentro del desarrollo del cine dominicano.

Ejemplos:

"Estas son las películas imperdibles del VI Festival Hecho en RD 2026″.

"Las otras películas imperdibles del VI Festival Hecho en RD 2026″.

"Melodrama: ¿Es película premium del VI Festival Fine Arts Hecho en RD?".

"Melodrama: coraje estético y social del nuevo cine dominicano".

En estos trabajos se asume explícitamente el papel de crítico, orientando al público sobre qué ver y explicando los valores artísticos, temáticos y estéticos de las obras.

Ensayo periodístico cultural

Otro rasgo distintivo es el uso del ensayo. Sus textos suelen trascender la película o el evento para reflexionar sobre el estado del cine dominicano, sus tendencias estéticas y su evolución histórica.

Por ejemplo, en sus análisis sostiene que el festival funciona como un "termómetro" del nuevo cine dominicano y que la cinematografía nacional atraviesa una etapa de madurez artística. Este enfoque lo acerca más al ensayo cultural que a la reseña tradicional.

Crónica cultural

En la cobertura de la inauguración emplea recursos de la crónica:

Descripción del ambiente;

Presencia de personalidades;

Reconstrucción narrativa de los hechos;

Observaciones personales del autor.

Su texto sobre la apertura del festival es un ejemplo claro de crónica cultural especializada.

Editorial cultural

El texto "Fine Arts Hecho en RD 2026, más que un festival de cine" pertenece claramente al género editorial. Allí el autor no informa ni critica una película específica, sino que fija una posición sobre la importancia cultural del festival y sobre el momento histórico del cine dominicano.

Rasgos estilísticos

El expositor periodístico raramente adopta una voz neutral. Sus textos contienen juicios de valor constantes sobre películas, directores y tendencias cinematográficas. No se limita a describir hechos; procura explicar qué significan para la industria, la cultura y el desarrollo del cine nacional, y frecuentemente relaciona las películas con la trayectoria de sus realizadores y con corrientes del cine internacional.

En su análisis de Melodrama, por ejemplo, establece paralelos con obras de Douglas Sirk, Rainer Werner Fassbinder, Stanley Kramer y Todd Haynes. Es frecuente el uso de metáforas, imágenes poéticas y expresiones de carácter ensayístico:

"La madurez del espejo propio";

"Nuevo lenguaje visual caribeño";

"El cine dominicano del futuro se escribe y se contempla hoy".

Más que cubrir el festival como una agenda de eventos, Sosa lo ha utilizado como una plataforma para analizar el momento histórico que vive el cine dominicano y para ejercer una crítica cultural orientada al público y a la industria.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más