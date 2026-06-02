Desde antes de su presentación, en un ejercicio de periodismo cinematográfico de vaticinio, afirmamos que Melodrama sería la frutilla del postre en la cartelera del VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD. Indicamos entonces que no dejaría indiferente a nadie debido a su temática, destacando el atrevimiento y el riesgo que asumía su joven director, Andrés Farías.

Se trata de un cine de autor que se aleja por completo de las fórmulas comerciales habituales. Esta propuesta mezcla la intimidad emocional con el discurso político a través del prisma de la migración. Melodrama representa un escalón cualitativo nuevo en la filmografía de Andrés Farías: una obra menos cercana al "noir tropical" de Candela y más enfocada en el melodrama social y humano, construyendo una mirada crítica sobre las fronteras raciales y culturales de la sociedad dominicana contemporánea.

Antes de su proyección, habíamos escrito: “…hay películas, películas trascendentes, películas fundamentales y… Melodrama, de Andrés Farías, hace propicio reparar en una de esas producciones dominicanas llamadas a destacarse. Es cuando el arte logra que sea posible lo que la realidad dificulta”.

Farías, quien ya nos había evidenciado su mirada penetrante en el drama social con tintes de realismo mágico en Candela —basada en la novela de Rey Andújar, cuya calidad revalorizó el cine nacional cuando este se apoya en la literatura criolla—, ya había ganado previamente el Premio del Festival Fine Arts con su cortometraje Tiznao (2023).

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Andrés Farías.

Las actuaciones: Rigor y magnetismo en pantalla

Mercedes Morales (Sonia): Encarna a una viuda adulta mayor que intenta reconstruir su vida afectiva. Como protagonista, Morales ratifica que estamos ante una producción de profundo mensaje humano y social, convirtiéndose en el plato fuerte de la cartelera del festival. Su expresión facial en el silencio transmite una inmensidad de emociones, ubicándola como una maestra de la gestualidad actoral.

(Sonia): Encarna a una viuda adulta mayor que intenta reconstruir su vida afectiva. Como protagonista, ratifica que estamos ante una producción de profundo mensaje humano y social, convirtiéndose en el plato fuerte de la cartelera del festival. Su expresión facial en el silencio transmite una inmensidad de emociones, ubicándola como una maestra de la gestualidad actoral. Jimmy Jean-Louis (Aimé): El veterano actor haitiano llena la pantalla con una personalidad imponente y un manejo magnético de sus parlamentos, los cuales resultan precisos, breves y de una alta carga poética.

(Aimé): El veterano actor haitiano llena la pantalla con una personalidad imponente y un manejo magnético de sus parlamentos, los cuales resultan precisos, breves y de una alta carga poética. Sarah Jorge León (Miriam): Interpreta a la hija mayor de Sonia, quien desea operar de forma impositiva como el control moral y social de su madre.

(Miriam): Interpreta a la hija mayor de Sonia, quien desea operar de forma impositiva como el control moral y social de su madre. Adriana Zayas (Maia): Una joven actriz que sorprende gratamente por su orgánico desempeño y la madurez con la que desarrolla sus líneas.

(Maia): Una joven actriz que sorprende gratamente por su orgánico desempeño y la madurez con la que desarrolla sus líneas. Cyndie Lundy: A quien recordamos por su inolvidable y extraordinario protagónico en Perejil, de José María Cabral, nos ofrece aquí una interpretación completamente distinta, sobria y perfectamente ajustada a un guion que la redibuja desde matices muy diversos.

Con una realización en la cual resalta el cuidado milimétrico en la fotografía, la dirección de arte y el diseño de sonido, Melodrama es un paso firme y contundente para la cinematografía local.

Más allá de sus innegables virtudes estéticas, el triunfo de Melodrama radica en lo que simboliza para el presente y futuro de nuestra industria. Esta película es el vivo reflejo de un fenómeno irreversible: el impacto y la calidad creciente del cine dominicano en manos de una brillante generación de directores jóvenes.

Andrés Farías demuestran que el cine local ha madurado lo suficiente como para desprenderse de los complejos comerciales del pasado, asumiendo riesgos formales y discursivos con una mirada autoral madura, valiente y profundamente comprometida.

El cine de la República Dominicana ya no solo busca entretener sobre esquemas facilistas y comerciales; hoy, gracias a este vigoroso relevo generacional, se piensa a sí mismo, cuestiona su realidad y se posiciona con orgullo en el mapa del séptimo arte internacional.

Cartel de Melodrama (Andrés Farías). La película Melodrama, dirigida por Andrés Farías, se estrenó en el VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD. Foto gentileza de la producción.

Calificación: 4.5 / 5 estrellas.

Ficha técnica

Título: Melodrama

Dirección: Andrés Farías

Guion: Andrés Farías, Rey Andújar y Julia Scrive-Loyer

Producción: Rafael Elías Muñoz

Fotografía: Saurabh Monga

Dirección de arte: Mónica de Moya

Género: Drama romántico / Drama social

País: República Dominicana

Idiomas: Español y francés/creole haitiano

Duración: 90 minutos

Productora: Lantica Media

Elenco: Mercedes Morales, Jimmy Jean-Louis, Sarah Jorge León, Pachy Méndez, Adriana Zayas, Cyndie Lundy.

Sinopsis

La obra aborda el duelo y la situación de la mujer adulta mayor que enfrenta la soledad en la vejez, las relaciones amorosas tardías con diferencia de edad, y el racismo estructural estimulado desde instancias culturales e institucionales de poder.

El drama romántico interracial examina los prejuicios de color, la migración haitiana en la República Dominicana, las marcadas diferencias de clase social, el rechazo familiar a los vínculos considerados "inapropiadas" y, fundamentalmente, la dimensión humana y afectiva que subyace detrás del debate migratorio.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más