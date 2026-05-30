El cine siempre ha convivido con la tecnología. Primero fue el sonido, luego el color, después los efectos digitales, el rejuvenecimiento facial y los mundos creados por computadora. Cada avance trajo sospechas, entusiasmo y miedo. Pero esta vez hay algo distinto. La pregunta ya no es si una herramienta puede ayudar a contar mejor una historia. La pregunta es si esa herramienta puede reemplazar a quienes la cuentan.

Ahí empieza el verdadero conflicto.

Porque el cine no se sostiene solo en cámaras, luces, decorados o software. Se sostiene en algo más difícil de medir: una mirada que duda, una voz que se quiebra, una pausa que no estaba escrita, un actor que se equivoca y, sin querer, encuentra una verdad mejor que la del guion que le toca interpretar.

La aparición de Tilly Norwood, presentada como una actriz creada completamente por inteligencia artificial, encendió una alarma que Hollywood ya venía escuchando desde hace tiempo. Emily Blunt calificó el proyecto de “aterrador”, mientras Whoopi Goldberg apuntó a una idea incómoda: el público nota cuando algo no viene de una experiencia real.

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Y quizá ese sea el centro de todo. Una actuación no es solo poner la cara correcta en el momento correcto. No basta con calcular una lágrima, una sonrisa o un gesto de dolor. Durante décadas, el cine y el teatro han construido distintas formas de llegar a una verdad en escena: la memoria emocional, la escucha del otro, la observación del cuerpo, la improvisación, la distancia crítica, el silencio, el impulso.

Ahí aparecen escuelas y métodos que marcaron generaciones: Stanislavski, el Method Acting, Meisner, Brecht y tantas otras maneras de entender el oficio. Todas, con sus diferencias, parten de una misma intuición: actuar no es solo parecer triste, furioso o enamorado. Es encontrar una relación viva con lo que se está diciendo y con quien está enfrente.

Entonces la pregunta se vuelve más incómoda. Si una inteligencia artificial puede imitar el gesto final, ¿qué ocurre con todo ese camino previo? ¿Se pierde? ¿Se vuelve innecesario? ¿O, por el contrario, se vuelve más valioso precisamente porque no puede reducirse a una fórmula?

Tal vez los métodos de actuación no caduquen. Tal vez queden más expuestos. Porque si una máquina puede copiar la superficie, el verdadero desafío para los actores será recordarnos que una interpretación no vive solo en el resultado, sino en el proceso: en la duda, en la escucha, en el error, en la respiración compartida, en esa pequeña tensión humana que aparece cuando nadie sabe exactamente qué va a pasar.

Buena parte del cine que recordamos no salió exactamente como estaba escrito. A veces fue una frase improvisada, una reacción inesperada, una pausa demasiado larga o un error que el director decidió no cortar. El rodaje tiene algo que ningún algoritmo puede controlar del todo: el azar.

Un actor puede encontrar una emoción justo en medio de una toma. Un director puede ver algo en el monitor y cambiar la escena sobre la marcha. Una mirada accidental puede decir más que tres páginas de diálogo. Incluso un fallo técnico, una risa fuera de lugar o una incomodidad real pueden terminar dándole vida a una secuencia.

Eso también es cine: no solo lo que se planea, sino lo que aparece cuando varias personas se enfrentan a una cámara y a un momento irrepetible.

La inteligencia artificial puede estudiar miles de películas y aprender qué suele funcionar. Puede reconocer patrones, copiar estilos y producir imágenes cada vez más convincentes. Pero hay una diferencia enorme entre imitar una emoción y descubrirla mientras sucede. La IA puede fabricar una escena correcta; lo difícil es que pueda tropezar con una escena verdadera.

Las grandes instituciones del cine ya comenzaron a reaccionar. Los Oscars y los Golden Globes han empezado a revisar sus reglas para dejar claro que no todo uso de la tecnología puede ocupar el mismo lugar que una creación humana.

La diferencia parece técnica, pero en realidad es ética. No es lo mismo usar una herramienta digital para apoyar una película que crear un personaje entero por software y presentarlo como si detrás hubiera una interpretación real. El cine siempre ha usado trucos. Siempre ha mentido para decir alguna verdad. Pero hasta ahora esa mentira tenía cuerpos, voces y decisiones humanas detrás.

Por eso el debate no es si la tecnología debe existir. Ya existe. El verdadero debate es quién conserva el control creativo y hasta dónde estamos dispuestos a llamar “actuación” a algo que nunca vivió, nunca dudó y nunca estuvo frente a otro actor sintiendo la presión de una escena.

La batalla de los guionistas en Hollywood dejó claro que el problema no era solo laboral. También se estaba defendiendo una idea básica: una historia no es una simple combinación eficiente de datos.

Un programa puede sugerir estructuras, giros, diálogos y finales. Puede detectar qué tipo de héroe funcionó en taquilla o qué ritmo mantiene más tiempo la atención del público. Pero las historias que se quedan con nosotros suelen venir de lugares menos ordenados: una culpa, una pérdida, una contradicción, una obsesión, una pregunta que alguien no ha podido sacarse de encima.

El dolor, la ironía, el perdón o la redención no son únicamente recursos narrativos. Son experiencias humanas. Y aunque una máquina pueda escribir sobre ellas, siempre queda una duda de fondo: ¿quién está hablando realmente detrás de esa historia?

No es una pregunta menor. Si el cine empieza a depender demasiado de lo que ya funcionó antes, puede volverse una especie de memoria reciclada: rostros conocidos, emociones reconocibles, escenas eficaces, pero cada vez menos sorpresa.

Con el acuerdo de SAG-AFTRA, los actores lograron poner sobre la mesa una preocupación urgente: el derecho a seguir siendo dueños de su rostro, su voz y su cuerpo.

La IA abre una puerta peligrosa. Permite copiar gestos, clonar voces, reconstruir expresiones y reutilizar identidades sin que la persona esté realmente allí. Por eso el consentimiento se volvió una palabra central. No se trata solo de proteger a las grandes estrellas. También se trata de impedir que actores secundarios, dobles, extras o intérpretes jóvenes sean convertidos en material de entrenamiento para sistemas que después podrían quitarles trabajo.

El riesgo no es únicamente económico. Es más profundo. Cuando una cara puede reutilizarse infinitamente, el actor deja de ser una presencia viva y se convierte en archivo. Su imagen puede seguir trabajando sin cansarse, sin opinar, sin negociar y, en el peor de los casos, sin recibir nada a cambio.

Uno de los puntos más delicados es la llamada resurrección digital. El cine siempre ha conservado a sus fantasmas. Podemos volver a ver a actores que murieron hace décadas y sentir que siguen ahí. Pero una cosa es mirar una película antigua y otra muy distinta es hacer que una persona fallecida diga frases que nunca dijo o actúe en escenas que nunca eligió.

Ahí la nostalgia puede volverse explotación.

La pregunta es incómoda: ¿a quién le pertenece el legado de un artista? ¿A su familia? ¿A los estudios? ¿Al público? ¿A la industria que lo convirtió en icono? La imagen post-mórtem puede ser homenaje, sí, pero también puede convertirse en una forma elegante de uso eterno sin verdadero consentimiento.

El dinero ya está hablando

Mientras los sindicatos discuten, los estudios calculan. Y esa es quizá la parte más fría del asunto. El debate sobre la inteligencia artificial no se resolverá solo en términos artísticos o éticos. También se resolverá en contratos.

Algunas estrellas podrán licenciar sus clones digitales y ganar millones con versiones artificiales de sí mismas. Matthew McConaughey, por ejemplo, ha buscado proteger legalmente elementos de su identidad artística, desde su imagen hasta frases asociadas a su carrera. Scarlett Johansson también quedó en el centro de la discusión por su disputa con OpenAI alrededor de una voz que muchos consideraron demasiado parecida a la suya.

El problema es que no todos tienen el mismo poder para defenderse. Una celebridad puede contratar abogados, registrar su imagen y negociar compensaciones. Un actor desconocido no siempre puede hacerlo. Y ahí aparece una nueva desigualdad: los famosos podrían ganar más dinero con sus dobles digitales, mientras los que todavía intentan abrirse camino tendrían menos oportunidades de llegar a un set.

La crisis tampoco se limita a Hollywood. En Bollywood, nombres como Abhishek Bachchan y Aishwarya Rai Bachchan también han enfrentado el uso no autorizado de sus rostros en deepfakes. La identidad ya no es solo una cuestión artística. También es una batalla legal, económica y global.

La pregunta que queda

La inteligencia artificial no destruirá necesariamente el cine. Sería ingenuo decirlo así. De hecho, puede ayudar a crear, restaurar, abaratar procesos y abrir caminos que antes parecían imposibles. Pero sí obligará al cine a hacerse una pregunta que llevaba tiempo evitando: ¿qué parte de una película necesita seguir siendo humana?

Quizá no sea solo el guion. Quizá no sea solo la actuación. Quizá sea ese espacio incierto donde un actor improvisa, un director cambia de idea, una escena se rompe, una toma imperfecta sobrevive y algo que nadie planeó termina siendo lo más memorable.

Una máquina puede simular una lágrima. Puede imitar una voz rota. Puede copiar una expresión de miedo. Puede producir imágenes hermosas en cuestión de minutos. Pero no sabe lo que significa perder a alguien, arrepentirse, enamorarse tarde, fracasar en público o fingir seguridad cuando uno está destruido por dentro.

Y el cine, en el fondo, siempre ha vivido de eso.

No vamos a las películas solo para ver imágenes perfectas. Vamos para encontrar una presencia. Para sentir que alguien, desde el otro lado de la pantalla, intentó decir algo verdadero. Aunque se equivocara. Aunque improvisara. Aunque no saliera como estaba escrito.

Marc Mejía Crítico de cine Marc Mejia, crítico de cine y gestor desde Cinemaforum, de creación de nuevos públicos educados en cine. Con más de 20 años de experiencia en la difusión de la industria cinematográfica a nivel local e internacional, Marc ha consolidado su reputación no solo como crítico de cine, sino también como un profundo conocedor y cineasta activo en la escena local. Su pasión por el cine fue influenciada desde su infancia por su padre, Pericles Mejía . Editor de www.cinemadominicano.com, portal creado por su padre en 2004. Ver más