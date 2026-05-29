La cineasta dominicana Mayra Poueriet inicia la ruta de festivales de su ópera prima documental Aquella Primavera, una propuesta cinematográfica que rescata y reivindica el papel de las mujeres durante la Guerra de Abril de 1965, uno de los episodios más trascendentales de la historia contemporánea dominicana.

El documental comenzó su recorrido en el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD de Caribbean Cinemas y, en el plano internacional, forma parte de la selección oficial del Toronto Women Film Festival, consolidando una proyección que conecta memoria histórica, género y resistencia.

Mayra Poueriet inicia la ruta de festivales de Aquella Primavera, documental sobre las mujeres en la Guerra de Abril de 1965. Foto/Stephanie Briones

Aquella Primavera emerge como un ejercicio de memoria y justicia histórica. A través de testimonios, investigación y reconstrucción simbólica, la película devuelve visibilidad a mujeres que participaron activamente en la contienda de abril rompiendo con los esquemas sociales de su época: combatientes, enfermeras, mensajeras, cocineras, madres y defensoras de la soberanía nacional.

Aquella Primavera rescata testimonios y memorias de mujeres que rompieron los esquemas sociales de su tiempo para integrarse a la lucha patriótica durante la Guerra de Abril. Foto/Stephanie Briones

“Durante décadas, la historia se ha contado desde una mirada predominantemente masculina y muchas de las contribuciones de las mujeres han permanecido invisibilizadas. Este documental busca convertirse en un archivo vivo para las nuevas generaciones, una invitación a reconocer que las mujeres han estado presentes en cada momento decisivo de nuestra historia”, expresó Poueriet sobre la motivación del proyecto.

La producción estuvo encabezada por Oksana Decena y Tony Bacigaulppe Perez, apostando además por una participación mayoritaria de mujeres dentro de los equipos creativo y técnico, en coherencia con el espíritu de la obra.

La película documental busca recuperar historias silenciadas y destacar el protagonismo femenino en uno de los momentos más decisivos de la historia dominicana. Foto/Stephanie Briones
Con presencia en festivales nacionales e internacionales, Aquella Primavera propone una nueva mirada sobre la participación de las mujeres en la Guerra de Abril de 1965. Foto/Stephanie Briones
Bajo la dirección de Mayra Poueriet, el documental pone en primer plano relatos de mujeres combatientes, enfermeras, mensajeras y madres vinculadas al conflicto de abril. Foto/Stephanie Briones
El documental Aquella Primavera apuesta por preservar la memoria histórica dominicana a través de imágenes, testimonios y voces femeninas frecuentemente ausentes del relato oficial. Foto/Stephanie Briones
Aquella Primavera visibiliza el valor y la participación de las mujeres en la Guerra de Abril de 1965. Foto/Stephanie Briones

FICHA TÉCNICA

Género: Documental
Duración: 80 minutos
Formato: HD DCP
País: República Dominicana
Color: Full Color & B/N
Año de producción: 2026
Casa productora: Timecode Films & Islabonita Films
Clasificación: A / PG

Productores: Giancarlo Beras-Goico, Oksana Decena, Tony Bacigaluppe
Dirección y guion: Mayra Poueriet
Dirección de fotografía: Stephanie Briones
Sonido directo: Crisfel Jiménez
Dirección de arte: Betty de la Cruz

Sinopsis

En República Dominicana, la Revolución de Abril de 1965 vive en los relatos de mujeres que la defendieron con sus cuerpos y convicciones. Vive también en mi tía Idelcis, cuya memoria comienza a borrarse.

AQUELLA PRIMAVERA es una búsqueda por reconstruir lo que se desvanece: los recuerdos personales de una combatiente y la memoria colectiva de un país que minimizó la participación de la mujer en su historia.

MIRA TAMBIÉN

A través de testimonios íntimos, el documental intenta rescatar una verdad relegada y abrir un diálogo intergeneracional sobre el olvido, la resistencia y la necesidad de recordar.

EN ESTA NOTA

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Ronny Francisco Cruz

Fotoperiodista

Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen.

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