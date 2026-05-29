Félix Germán es un director de cine, actor, productor, publicista y gestor audiovisual al cual la historia de la industria local ha de guardarle un lugar de preferencia. Esto se debe a la coherencia de su trayectoria, la selectividad de sus temas y su valentía para explorar caminos expresivos no cultivados. Por lo tanto, no fue casualidad alguna que el VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD haya seleccionado su drama socio-familiar para inaugurar el evento.

Germán se destaca por su buen criterio al producir o seleccionar tramas y conceptos para sus guiones. En estos, el centro de gravedad siempre son los conflictos emocionales, la vulnerabilidad humana y las diferencias familiares; elementos que demandan tanto profundidad interpretativa como un empeño especial de los recursos técnicos para que puedan ser desarrollados de la forma más impecable posible.

¿Qué más puedes hacerme? nos habla de la ciudad y de la poesía urbana de esa urbe (basada en la cuidada e incisiva poética de Homero Pumarol). Esta propuesta se respalda en un elenco que añade sensibilidad y dramatismo. En el caso de su protagonista, nos ratifica el destacado talento histriónico de un Yasser Michelén que se ocupa de desarrollar patrones actorales de nivel internacional. Asimismo, Marta González y Dalisa Alegría, en roles emocionales intensos, redondean dramáticamente el cuadro presentado.

Escena de Qué más puedes hacerme (Félix Germán), cinta de apertura del VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD.

Michelén, quien encarna a Eugenio —un poeta errante y emocionalmente devastado, marcado por el abandono de su madre al nacer y por la pérdida de la única mujer que amó en su vida adulta—, cautiva al espectador para conducirlo por una ruta de curvas sorpresivas y descensos anímicos. El gran acierto del director es habernos entregado un color emotivo fílmico digno y un lirismo de matices que se han de recordar, destacando la mirada, la expresión y la gestualidad en episodios que se prestaban al riesgo de la sobreactuación.

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Hemos establecido ya que la selección del filme para abrir el festival no es casual, sino un justo reconocimiento al prestigio acumulado de Félix Germán como hombre de teatro y director cinematográfico.

Cartel de la película Qué más puedes hacerme (Félix Germán), cinta de apertura del VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD.

Homenaje a la poesía

No es la primera vez, y probablemente no será la última, en la cual las imágenes del cine vuelan más y más alto gracias a las alas de la poesía. ¿Qué más puedes hacerme? Es un homenaje y una continuación de otras piezas latinoamericanas que lo hicieron antes:

El lado oscuro del corazón (1992) | Director: Eliseo Subiela (Argentina), ambientada en Buenos Aires y Montevideo y que convierte la poesía en la espina dorsal absoluta de su guion a través de Oliverio. El guion de Subiela entrelaza de forma orgánica la geografía urbana con los versos de los grandes poetas rioplatenses Oliverio Girondo, Mario Benedetti y Juan Gelman.

Tangos, el exilio de Gardel (1985) & Sur (1988) | Director: Fernando "Pino" Solanas (Argentina), referida a París y Buenos Aires, con la cual se crea el concepto de "cine-poesía" o realismo poético latinoamericano. En estas obras, la distancia evoca una melancolía urbana a través de la "tanguedia" (tango, comedia y tragedia).

Rodrigo D. No Futuro (1990) | director: Víctor Gaviria (Colombia), ambientada en Medellín. En esta película fundamental del cine colombiano, la poesía no se presenta de forma lírica tradicional o idílica, sino a través de una desgarradora anti poesía urbana y el lirismo punk.

Yo, la peor de todas (1990) | director: María Luisa Bemberg ambientada en la Ciudad de México virreinal, basada en el ensayo Las trampas de la fe de Octavio Paz. La película encierra el guion en la claustrofobia de los palacios y conventos de la Ciudad de México del siglo XVII para explorar la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. La palabra escrita es la única ventana y escape de la protagonista frente a la opresión de la ciudad colonial.

Estas producciones demostraron que el guion cinematográfico en Latinoamérica podía romper con la estructura clásica del "cine de prosa" para abrazar la metáfora y la cadencia de nuestras propias identidades citadinas.

Yasser Michelén está en uno de los mejores papeles de su trayectoria. Foto sumistrada.

El respeto debido

La de Félix Germán es una figura que merece un reconocimiento especial que nunca se le ha hecho del todo. Su trayectoria lo decanta de manera inequívoca.

Hay que recordar que Germán, siendo un actor joven e iniciado, participó en el episodio inicial del cine “industrial” dominicano: Un pasaje de ida (1986), obra maestra y piedra angular del cine moderno dominicano, dirigida por Agliberto Meléndez. En ella, Germán fue parte del elenco protagónico, interpretando magistralmente el drama de los polizones del barco Regina Express.

Como director, Félix Germán asumió el desafío de hacer cine con matiz local —y comedia, para mayor riesgo—, pero haciéndolo con un estricto criterio artístico cuando nos entregó, sin existir aún una Ley Nacional de Cine:

La maldición del padre Cardona (2005): Una producción con un elenco irrepetible que reunió a figuras de la talla de Zoé Saldaña, Freddy Beras Goico (EPD), Lidia Ariza, Raymond Pozo (en su primer papel dramático), Koldo —como el Padre Cardona— (EPD), Milagros Germán, Verónica López, Sergio Carlo, Frank Perozo, Carlota Carretero, Iván García —como el Padre X— (EPD), Ángel Haché —como el Padre Agripino— (EPD) y Nini Germán (EPD) como el Arzobispo. Todo esto bajo la producción de Manuel Corripio.

Luego de ese hito, y consolidado en su rol de realizador, nos ha entregado:

La isla rota (2019): Un ambicioso drama histórico ambientado en la década de 1930 que aborda las complejas relaciones fronterizas y la matanza de 1937. Obtuvo un notable recorrido internacional, incluyendo el premio Alex North a la mejor partitura original en el Festival de Cine Histórico de Tenerife.

La batalla de los ángeles (2026): Una obra que no cabe en el simple criterio de una excelente película; es el triunfo de un concepto de cine de arte basado en la gran literatura y en los clásicos. Inspirada en el universo del español Federico García Lorca y del dramaturgo argentino Juan Carlos Gené —específicamente en su texto teatral

Esta producción —basada en textos del español Federico García Lorca y el dramaturgo argentino Juan Carlos Gené— destaca precisamente por la madurez y alta estirpe actoral de este grupo de intérpretes, quienes asumieron roles de gran exigencia lírica y dramática.

Víctor Ramírez (marcando su regreso a la gran pantalla local tras años en Europa) , Wilson Ureña, Manuel Raposo, Erlin Saúl, Dalissa Alegría, Vicente Santos, Camila Santana y Lumy Lizardo, girando en torno a temas esenciales, manejados entre el cine de autor, el teatro de nivel y la expresividad plástica que se sale de los esquemas: La fe y la esperanza colectiva, sacrificio y el martirio, memoria histórica, fraternidad y la solidaridad, lucha contra la pobreza y la desigualdad y el teatro como resistencia cultural al involucrar el juego del “teatro dentro del teatro”.

Con ¿Qué más puedes hacerme?, Félix Germán no solo reafirma su madurez detrás de la cámara, sino que nos recuerda que el cine caribeño tiene el derecho y la capacidad de ser profundamente poético.

En una época donde la inmediatez comercial suele nublar la pantalla, su persistencia en buscar la belleza en medio de la vulnerabilidad humana es un acto de fe artística.

Su obra nos invita a mirar la ciudad y nuestras propias heridas no con amargura, sino con la sensibilidad de quien sabe que, incluso en el dolor de los asfaltos urbanos, siempre late una metáfora esperando ser filmada.

Germán sigue construyendo, fotograma a fotograma, un legado imprescindible para la identidad y el alma de nuestra cinematografía.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más