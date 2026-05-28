Fue inaugurada la sexta edición del Festival de Cine Fine Arts “Hecho en RD” en un ceremonial celebrado en la Sala 1 del complejo de cines Downtown Center, con la asistencia de más de 350 personas, entre ellas directores y productores, gestores del audiovisual, directivos de festivales de cine, actores, ejecutivos de la Dirección General de Cine, los siete miembros del jurado calificador, periodistas, comunicadores e influencers del mundo del entretenimiento.

Era la primera vez que el Festival Fine Arts se inauguraba en una sala de esta dimensión, con capacidad para 400 butacas. La actividad fue moderada por el director de cine Frank Perozo, quien presentó tanto a Marianna Vargas, directora de la DGCINE; a Zumaya Cordero, directora del festival y de Operaciones de Caribbean Cinemas; como al director de la película de apertura, ¿Qué más puedes hacerme?, Félix Germán, junto a su elenco.

El VI Festival de Cine Fine Arts es un esperado evento cultural que se celebrará del 28 de mayo al 3 de junio en las modernas salas de Downtown Center, en Santo Domingo, contando además con una tanda especial en Caribbean Cinemas Plaza Internacional para el disfrute del público de Santiago.

La cartelera está integrada por 15 películas de estreno, 22 cortometrajes, cuatro proyecciones informativas emergentes y tres conversatorios educativos orientados a profesionales y entusiastas del área.

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La evaluación de las películas y cortometrajes estará a cargo de un jurado oficial compuesto por destacados críticos y cineastas, presidido por Félix Manuel Lora e integrado por Dahiana Acosta, Jeury Frías, Yoel Morales, Marc Mejía, Nolberto Batista e Ysidro García. Ellos serán los responsables de elegir las piezas ganadoras en diversas categorías técnicas y artísticas.

Entre los galardones que se otorgarán destacan las categorías de mejor película, mejor director, mejor actor y actriz principal, mejor actor y actriz secundaria, mejor guion, mejor cortometraje y mejor documental, reconociendo el rigor técnico y la pasión de cada uno de los realizadores.

Como muestra de su firme visión de apoyo al talento joven, Caribbean Cinemas incluyó trabajos de estudiantes de las principales academias del país, tales como UNIBE, PUCMM, UNAPEC, INTEC, Chavón y la UASD, brindándoles una plataforma única para exhibir sus destrezas visuales frente a una audiencia masiva y crítica.

El Festival de Cine Fine Arts “Hecho en RD” es un evento organizado por Caribbean Cinemas, bajo el auspicio oficial de Altice Dominicana y su programa de lealtad Altice Cinema, contando además con el respaldo del Banco BHD y la Dirección General de Cine (DGCINE). Las boletas ya se encuentran disponibles en el portal web oficial del festival y tienen un costo de 450 pesos por persona.

La selección oficial de largometrajes en competencia y las proyecciones informativas fuera de concurso incluye: Milvio, fotógrafo de la revolución, Entiérrenlo parao’, Lo que puede ser mañana: La invasión, Bajo el mismo sol, ¿Qué más puedes hacerme?, Batalla de Los Ángeles, Melodrama, La corta vida de las flores, Life is a Dream, Boru, Aquella primavera, Más allá del humo, Sublime Gracia, La ventana, Un maldito lío y Mi Les Paul.

El renglón de cortometrajes —tanto universitarios en competencia como obras de cineastas experimentados fuera de concurso— incluye títulos como A tempo, La herencia, El colmadón, Sol de acero, Al otro lado del altar, Del otro lado, Mute, No te dejes matar, Un son descalzo, Suero, Última llamada, Indecisión, Mamá Tingó, Sueño siamés, Nueva forma, El loco que pinta, El amuleto, Ciudad fantasma, Silencio, Macrodosis, Carmen y Princess Films.

El programa contempla además los conversatorios “El arte de producir cine”, liderado por Kendy Yanoret; “Tres miradas, un cine”, con Tabaré Blanchard, Yoel Morales y Johanne Gómez; y “Vivir el personaje”, junto a Judith Rodríguez, Vicente Santos y Gerardo Mercedes.

Entre los proyectos especiales que serán proyectados, sobresale Mujeres extraordinarias, de Yildalina Tatem Brache, documental que rinde homenaje a cinco figuras femeninas que dejaron huellas imborrables en la historia del país.

Directivos y jurados del VI Festival de Cine Fine Arts 2026 posan para los medios poco antes de la apertura del evento. Foto suministrada.

Es la tercera parte de una serie documental iniciada en 2009 y continuará en 2015, entregando la biografía en cada caso, de cinco mujeres dominicanas destacadas por su lucha social y de género por los derechos de la mujer.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), contribuyendo a la difusión de una obra educativa que preserva la memoria histórica y la vocación de servicio social, dentro de un proyecto de difusión histórica con perspectiva de género iniciado en 2009 y que tuvo una segunda entrega en 2015. El festival presentará una pieza audiovisual dedicada al destacado diseñador dominicano Miguel Genao. Ambas piezas están fuera de concurso y, por tanto, de evaluación del jurado.

Esta sexta edición no solo consolida al festival como el epicentro del entretenimiento local, sino que también celebra con orgullo la madurez, la diversidad y el brillante futuro del cine dominicano.

Al abrir una ventana para que tanto los cineastas consagrados como las nuevas generaciones cuenten nuestras propias historias, el festival demuestra que el cine dominicano sigue creciendo con fuerza, creatividad y una identidad capaz de conmover al mundo.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más