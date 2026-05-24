Nueva lista de películas imperdibles del VI Festival Hecho en RD 2026

La programación del VI Festival Fine Arts Hecho en RD 2026 revela una tendencia clara hacia un cine dominicano más autoral, menos dependiente de la comedia comercial tradicional y más inclinado al drama psicológico, la memoria histórica y las búsquedas estéticas.

Diversos analistas han señalado que esta edición posee una de las selecciones más maduras del festival hasta ahora. Este VI Festival Fine Arts Hecho en RD 2026 demuestra que la cinematografía dominicana ha madurado, rompiendo los moldes del pasado para atreverse a explorar el drama profundo, la ciencia ficción, el suspenso y la riqueza del cine documental. La edición marca una consolidación estética del cine dominicano contemporáneo, particularmente en el drama autoral y el documental histórico-social.

La inauguración oficial será el jueves 28 de mayo con el filme ¿Qué más puedes hacerme?, dirigido por Félix Germán y protagonizado por Yasser Michelén, Marta González y Dalisa Alegría. Por su parte, la clausura, el miércoles 3 de junio, estará a cargo de La corta vida de las flores, un drama de Pablo Lozano con las actuaciones de Héctor Aníbal, Judith Rodríguez, Lidia Ariza, Yasser Michelén e Isabel Spencer.

El festival es organizado por Caribbean Cinemas bajo la dirección general de Zumaya Cordero, y cuenta con el patrocinio principal de Altice, empresa que ha apoyado el evento desde su nacimiento en 2021. Aunque ya hemos publicado una primera evaluación de películas imperdibles, la rica oferta de nuevos proyectos dominicanos impone una ampliación para ofrecer otras alternativas de visionado. Se realiza del 28 de mayo al 3 de junio.

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Nuevas imperdibles

A continuación, presentamos una evaluación previsible de calidad cinematográfica basada en la trayectoria de los directores, los antecedentes de sus filmografías, los perfiles actorales y la naturaleza de los proyectos.

Al igual que indicamos antes, no hemos visto ninguno de estos trabajos, por lo cual nos hemos apoyado en la filmografía de los realizadores, guionistas y actores participantes, así como en la percepción que hemos cultivado al estudiar el cine nacional.

No es un ejercicio de prestidigitación fílmica; es intuición basada en información previa y en la forma en que los cineastas conciben su oficio. El crítico firmante no es integrante del jurado, por lo cual goza de total libertad para vislumbrar las calidades de lo que se ofrece.

Ficción

La batalla de los ángeles

Director: Félix Germán (quien tiene nada menos que dos proyectos en el evento, siendo el otro la cinta de apertura, ¿Qué más puedes hacerme?).

(quien tiene nada menos que dos proyectos en el evento, siendo el otro la cinta de apertura, ¿Qué más puedes hacerme?). Análisis: Germán posee una trayectoria teatral y cinematográfica caracterizada por el rigor interpretativo, la dirección de actores y la densidad emocional. Sus proyectos suelen privilegiar conflictos humanos complejos y una puesta en escena cuidada. La expectativa crítica es alta debido a su prestigio como guionista, su experiencia en el manejo de lo dramático y su capacidad para producir tensión, sintonizando con los criterios del cine de autor dominicano contemporáneo. Cabe destacar que fue el director de la cinta que rompió esquemas en materia de historia binacional con La isla rota (2018).

posee una trayectoria teatral y cinematográfica caracterizada por el rigor interpretativo, la dirección de actores y la densidad emocional. Sus proyectos suelen privilegiar conflictos humanos complejos y una puesta en escena cuidada. La expectativa crítica es alta debido a su prestigio como guionista, su experiencia en el manejo de lo dramático y su capacidad para producir tensión, sintonizando con los criterios del cine de autor dominicano contemporáneo. Cabe destacar que fue el director de la cinta que rompió esquemas en materia de historia binacional con La isla rota (2018). Sinopsis: Se trata de un drama centrado en conflictos humanos y espirituales que enfrentan a varios personajes con dilemas morales en un contexto social tenso. La sinopsis indica que expone una violencia desenfrenada que se ha apoderado del mundo, donde una familia asume el encargo de portar el germen de la paz.

Se trata de un drama centrado en conflictos humanos y espirituales que enfrentan a varios personajes con dilemas morales en un contexto social tenso. La sinopsis indica que expone una violencia desenfrenada que se ha apoderado del mundo, donde una familia asume el encargo de portar el germen de la paz. Elenco: Destaca por un reparto de primer nivel, caracterizado por aceptar papeles dignos de su trayectoria: David Maler, Lumi Lizardo, Víctor Ramírez, Vicente Santos, Wilson Ureña, Manuel Raposo y Camila Santana, entre otros.

Mi les Paul

Director: Francisco Valdez .

. Análisis: Valdez es un joven cineasta que nos entregó De pez en cuando (2014), protagonizada por Luis José Germán , la cual fue en su momento una potente luz de calidad autoral para la producción dominicana. Es uno de los realizadores jóvenes más interesantes del cine local reciente, habiendo llamado la atención por su sensibilidad independiente y buen manejo del drama íntimo. El título sugiere una relación con la música y la identidad artística, lo que podría favorecer un tono melancólico y generacional.

es un joven cineasta que nos entregó De pez en cuando (2014), protagonizada por , la cual fue en su momento una potente luz de calidad autoral para la producción dominicana. Es uno de los realizadores jóvenes más interesantes del cine local reciente, habiendo llamado la atención por su sensibilidad independiente y buen manejo del drama íntimo. El título sugiere una relación con la música y la identidad artística, lo que podría favorecer un tono melancólico y generacional. Sinopsis y Elenco: Se trata de un drama juvenil intimista de rodaje con requerimientos mínimos, en el que actúan Sara Casasnovas y Joaquín Ferreira, junto al debut delante de las cámaras del productor Fernando Santos, responsable de proyectos esenciales como Cocote, Olivia & Las Nubes, Kacimiro, Sugar Island y Tabula Rasa.

Lo que puede ser mañana: La invasión

Director: Oscar Evelio Gutiérrez .

. Análisis: Uno de los proyectos más arriesgados del festival por aproximarse a la acción y, posiblemente, a la ciencia ficción, géneros poco frecuentes en la cinematografía nacional. Su valor puede residir más en la ambición visual y narrativa que en el acabado total. Es una película psicológica y de acción que gira en torno al síndrome postraumático de un soldado dominicano enviado a Irak.

Uno de los proyectos más arriesgados del festival por aproximarse a la acción y, posiblemente, a la ciencia ficción, géneros poco frecuentes en la cinematografía nacional. Su valor puede residir más en la ambición visual y narrativa que en el acabado total. Es una película psicológica y de acción que gira en torno al síndrome postraumático de un soldado dominicano enviado a Irak. Nota histórica: Se trata de una cinta de acción bélica que debió haberse filmado cerca de 2024 o antes, debido a que cuenta con la actuación de Miguel Ángel Martínez, quien lamentablemente falleció el 23 de agosto de 2025. Esta producción ha de ser un justo homenaje a las cinco décadas de impecable trayectoria de este gran talento.

La ventana

Directores: Mario De Moya Fernández , Junior Cid , Reyvin Jáquez , Rafael Ernesto González , Miguel Núñez Ovalle , Cristian Urbáez y Edward Santos Batista .

, , , , , y . Análisis: Es una película ómnibus; una obra colectiva con siete historias bajo un enfoque coral de perspectivas existenciales y psicológicas. Aunque este formato puede generar irregularidades narrativas, también suele regalar momentos de gran interés visual y dramático. Es una película "pequeña" por provenir de directores que se estrenan, pero bajo cualquier yaguita nace un gran proyecto. No obstante, los jurados tienden a no reconocer materiales sin una estructuración centralizada. Las historias urbanas interconectadas observan las tensiones emocionales y sociales contemporáneas en Santo Domingo.

Un maldito lío

Director: Mario De Moya .

. Análisis: Un thriller urbano de acción. Aunque el género resulta muy atractivo, no existe todavía un historial crítico consolidado que permita prever una obra mayor, pero puede funcionar muy bien en ritmo y entretenimiento. Un conflicto inesperado desencadena una cadena de situaciones caóticas que transforman la vida de varios personajes. Existe cierta incertidumbre, ya que no se sabe mucho más allá de la escueta información que ofrece el bien diseñado programa de mano, aunque cabe señalar que el cartel es bastante mejorable.

Sublime Gracia

Director: Fel Di Gargo .

. Análisis: El festival ha dado entrada a esta producción emergente cuyo principal interés parece descansar en sus elementos espirituales y humanos. Parece ser una historia de redención y fe protagonizada por personajes enfrentados a pérdidas y reconciliaciones emocionales. Tiene un cariz de experimento inicial de cine y nos gustaría que tuviera una buena aceptación, aunque aparenta estar fuera de la categoría de los pesos pesados del evento. El reparto incluye a Nathalia Herrera, Barliz Morales, Jehellin Durán y la periodista Mercedes Guzmán, nuestra amiga periodista, quien es cineasta detrás de cámara que ahora veremos ante el lente. No sabíamos de sus dotes actorales.

Entiérrenlo parao

Director: Ronni Castillo (mencionado en el texto original como Ronni Sosa ).

(mencionado en el texto original como ). Análisis: El director es una marca de frescura y solvencia en la narrativa local (¿Quién manda?, Libélula). Su capacidad para transitar entre el cine comercial inteligente y el drama de autor con identidad propia lo coloca de forma consistente en el rango de alta factura. Esta propuesta es una comedia de situación de vocación popular. Siempre la cartelera del FFARD incluye un trabajo de este perfil; aunque alguna gente lo considere fuera de lugar, habrá que ver qué pasa con esta comedia que promete una excelente conexión con el público. Su fortaleza probablemente radique más en el entretenimiento y el humor local que en la búsqueda formal.

El director es una marca de frescura y solvencia en la narrativa local (¿Quién manda?, Libélula). Su capacidad para transitar entre el cine comercial inteligente y el drama de autor con identidad propia lo coloca de forma consistente en el rango de alta factura. Esta propuesta es una comedia de situación de vocación popular. Siempre la cartelera del FFARD incluye un trabajo de este perfil; aunque alguna gente lo considere fuera de lugar, habrá que ver qué pasa con esta comedia que promete una excelente conexión con el público. Su fortaleza probablemente radique más en el entretenimiento y el humor local que en la búsqueda formal. Sinopsis: De su argumento se deduce que plantea situaciones absurdas y humorísticas alrededor de un funeral y las tensiones familiares derivadas del evento. Es una propuesta que se sumerge en el realismo mágico o el humor negro de arraigo popular dominicano, explorando las dinámicas familiares, los rituales de la muerte y las cuentas pendientes. El título es pobre y sumamente directo y no se mandamos a decir con nadie.

Documentales

El documental dominicano vive actualmente uno de sus momentos más fuertes, y estas producciones parecen alinearse con esa corriente de cine testimonial y de investigación social. Además de los ya recomendados Milvio (de Milbert Pérez) y Aquella primavera (de Mayra Poueriet), el VI FFARD presenta otras opciones de alto interés:

Más allá del humo

Directora: Mariel Aponte .

. Análisis: El cine documental dominicano ha tardado en abordar el tabaco a pesar de su enorme importancia económica. Este es, hasta donde sabemos, el primero que gestiona la historia y el desarrollo del tabaco desde su siembra hasta su proceso de elaboración, enalteciendo la trascendente cultura del trabajo. Aponte es una realizadora, guionista y productora audiovisual perteneciente a la nueva generación de documentalistas surgidos tras la expansión del cine independiente y la Ley Nacional de Cine. Estudió Comunicación Social con concentración audiovisual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y ha evidenciado una notable carga de mensaje social en sus trabajos, tal como lo demostró en su primer documental profesional, Tierra, arroz y sudor (2018).

Bōru

Director: Rony A. Sosa .

. Análisis: Las referencias críticas previas sugieren una obra documental con aspiraciones artísticas importantes. Es el primer estudio fílmico que expone la vinculación histórica entre Japón y la República Dominicana, una premisa sumamente interesante. El festival ha destacado el crecimiento del documental de memoria e identidad, y esta película parece insertarse perfectamente en esa línea estética.

Life is a Dream

Director: Alex Rodríguez .

. Análisis: Un proyecto híbrido entre documental y ficción inspirado en la experiencia del artista plástico español Domingo Zapata . Explora los procesos creativos y existenciales relacionados con el arte, los sueños y la identidad. Este tipo de cine suele tener una gran recepción en festivales por su libertad formal, destacando visualmente y atrayendo al público cinéfilo.

Un proyecto híbrido entre documental y ficción inspirado en la experiencia del artista plástico español . Explora los procesos creativos y existenciales relacionados con el arte, los sueños y la identidad. Este tipo de cine suele tener una gran recepción en festivales por su libertad formal, destacando visualmente y atrayendo al público cinéfilo. Elenco y Expectativa: El trabajo relata el viaje del artista al país para realizar un mural e intercambiar ideas con creadores locales. Nos permitirá ver en pantalla a figuras clave del arte y la gestión cultural como Freddy Ginebra, Gamal Michelén (referido como Gromcim), Eduardo Álvarez Renta, Domingo Abreu, Xiomara Fortuna y Kilia Llano. Es un elenco "todas estrellas" que genera grandes expectativas. Es una pieza de alto interés para los amantes del arte plástico y estudiantes, constituyendo una verdadera clase de estética y compromiso social desde la pantalla, a pesar de contar con un cartel abstracto que parece diseñado solo para el creador, no para promoverse ante el público y transmitir su esencia.

La recomendación al público

Si el amante del cine busca una narrativa impecable y dirección madura, hay que priorizar los trabajos de Félix Germán y Ronni Castillo .

y . Si prefieres propuestas estéticas, íntimas y de autor, Francisco Valdez y Alex Rodríguez son las opciones ideales.

y son las opciones ideales. Los documentales pueden comportar gratas sorpresas al enfocar temas de enorme valor social por primera vez. Esperemos que estén a la altura de las expectativas.

El VI Festival Fine Arts Hecho en RD inicia este jueves 28 de mayo con su función de apertura y desarrollará su cartelera hasta el miércoles 3 de junio.

Producir un festival de cine de esta categoría implica intensas jornadas de trabajo: contactar productores, definir qué proyectos están listos y seleccionar las mejores primicias. Este evento corona el esfuerzo de exhibir el verdadero alcance de nuestra cinematografía.

Cine como identidad

El cine no es solo entretenimiento; es el lienzo donde se proyectan los miedos, las esperanzas, la historia y la evolución de un pueblo. Asistir a las salas durante estos días es mucho más que apoyar el talento local: es participar activamente en la construcción de nuestra propia memoria cultural. Cada boleto es un voto de confianza para esos directores, guionistas y actores que se arriesgan a contar historias con identidad, rigor y pasión.

El cine implica dejarnos sorprender, el llamado a habitar la mirada de nuestros cineastas y a descubrir en la gran pantalla la belleza y la complejidad de lo que somos.

Enlace

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José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más