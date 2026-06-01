El documental ha tenido en el VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD su mayor y más representativa presencia (con excepción de Más allá del humo, propuesta bien hecha pero fuera del tono cinematográfico de sus competidoras por su marcado acento promocional comercial), en cuya oferta la Revolución Constitucionalista tiene incidencia en tres de sus piezas: Aquella Primavera (Mayra Poueriet), Mujeres Extraordinarias (Yildalina Tatem Brache) y Milvio, fotógrafo de la revolución (Milbert Pérez).

El VI Festival Fine Arts ofreció una cartelera cinematográfica de alto nivel, y las presentaciones que restan hasta el miércoles 3 deberían ser aprovechadas para que, en especial la gente de la industria, conozca de primera mano lo mejor y más reciente de lo realizado para la gran pantalla. Es una pena que algunas de sus funciones no hayan estado llenas de público, al menos de la industria del cine, para conocer qué se mueve, qué hay de nuevo y qué calidades aportan, sobre todo, los nuevos directores.

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Milvio Pérez es objeto de un documental de Milbert Pérez que le hace justicia a su obra fotográfica, la cual valida hechos cruciales de la historia contemporánea dominicana. Foto suministrada.

La función de estreno de este documental se realizó a sala llena y con una concurrencia muy representativa: comandantes constitucionalistas, líderes políticos, familiares de personajes fundamentales de la gesta (fallecidos y supervivientes), parte del elenco artístico y técnico, y periodistas que han dado un seguimiento especial al proceso.

Este documental es una obra de alto valor artístico e histórico en la cual destacan la cuidada dirección de arte en las entrevistas, el empleo de animaciones de episodios históricos contemporáneos y, en especial, el tratamiento extendido —expuesto por primera vez— de la batalla del Hotel Matum en Santiago, el 19 de diciembre de 1965, así como la restauración y animación de fotografías mediante efectos Parallax, que aportan dinamismo y fuerza dramática al material de archivo.

El largometraje rescata un archivo fotográfico excepcional compuesto por miles de imágenes de acontecimientos fundamentales de la historia dominicana, el cual servirá como recurso educativo para escuelas y universidades.

Entre las innovaciones narrativas que ofrece están el uso de fotografías históricas, testimonios de participantes en los hechos, recreaciones dramatizadas, el uso de animación digital aplicada a fotografías fijas (que cobran movimiento) y escenas de animación digital.

La animación, que merecería un tratamiento aparte, da un aliento vivencial que en su primer pase (que vimos en la Asamblea Nacional el pasado mes de abril) no nos satisfizo, pero que ahora se evidencia con una mucho mejor terminación gracias al trabajo del animador digital y supervisor del proyecto, Guillermo Molina Mueses, quien realizó durante los meses de abril y mayo una labor de reconstrucción digital que reparó los elementos rezagados.

El director Milbert Pérez, reconocido por haber sido productor ejecutivo de piezas de alto perfil como Sanky Panky y A tiro limpio (por citar solo dos), pretendió lograr un documental histórico mucho más elaborado, uno que respetara la trascendencia de la obra fotográfica histórica de su tío; no por el hecho de ser parientes, sino por el valor intrínseco de haber tomado y conservado esas 2,260 imágenes.

La actuación en off congrega a un equipo actoral de primer nivel que apoya la reconstrucción de los hechos cruciales de la revolución constitucionalista y la guerra patria consecuente. Estos intérpretes aportan un acento humano a la producción: Félix Germán, Pepe Sierra, Yasser Michelén, Héctor Aníbal Estrella, Josué Guerrero, David Maler, Nashla Bogaert, Laura Gómez, Ico Abreu, José Enrique Pintor, Irving Alberti y Tuto Guerrero.

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«Como fotógrafo oficial del gobierno de Francisco Alberto Caamaño, documentó la invasión norteamericana, la crudeza del conflicto y la cotidianidad en la trinchera del honor. Su valioso archivo se conserva como un patrimonio visual invaluable para la historia de la República Dominicana».

El protagonista del documental

Para entender la trascendencia histórica de este documental, hay que tomar en cuenta la vida y trayectoria de Milvio Bernardo Pérez Pérez, nacido el 26 de mayo de 1939 en Río Verde, Cutupú, provincia de La Vega, quien desde muy joven desarrolló interés por la fotografía y por las luchas democráticas dominicanas.

Tras la caída de la dictadura de Trujillo, comprendió que la fotografía podía convertirse en un instrumento para documentar la realidad social y política del país. Fue militante del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, estuvo vinculado posteriormente a organizaciones de izquierda y fue un fotógrafo comprometido con las luchas democráticas posteriores a 1961. Es conocido legítimamente como «El Fotógrafo de Abril».

El Archivo General de la Nación conserva una de las colecciones fotográficas más importantes del país producidas por Milvio Pérez, con miles de imágenes relacionadas con la Revolución de Abril, el Movimiento 14 de Junio, el juicio a los asesinos de las Hermanas Mirabal y el gobierno de Juan Bosch.

Ha recibido múltiples homenajes, entre ellos el reconocimiento oficial del Senado de la República Dominicana y la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en grado de Oficial.

La importancia de Milvio Pérez radica en que gran parte de las imágenes que hoy forman el imaginario visual de la Revolución de Abril de 1965 fueron captadas por su lente. Su archivo constituye una de las fuentes fotográficas más valiosas para estudiar la historia política dominicana del siglo XX.

Cuatro estrellas y media (de cinco) y nuestra recomendación al jurado del Festival para que lo valore adecuadamente en su categoría competitiva, junto a Bōru y Aquella Primavera.

Milvio Pérez, entrevistado por Fausto Rosario Adames.

Ficha técnica

Título: Milvio, fotógrafo de la revolución

Dirección: Milbert Pérez

Guion: Gustavo López / Mayra Poueriet

Producción: Ricky Gluski / María Victoria Hernández / Ronni Castillo / Jean Guerra / Tuto Guerrero

Dirección de Fotografía: Jean Guerra

Edición: Robin Paredes / Julio Colombo

Procesamiento de sonido: Alain Muñiz, Andrés Rodríguez / Pavel Núñez

Animación: Lone Coconut y Guillermo Molina Mueses

Procesamiento de sonido (Estudio): Pulpo Post

Supervisión de animación: Guillermo Molina Mueses

Animaciones adicionales: Guerra Toons

Actores de voces: Félix Germán, Pepe Sierra, Yasser Michelén, Héctor Aníbal Estrella, Josué Guerrero, David Maler, Nashla Bogaert, Laura Gómez, Ico Abreu, José Enrique Pintor (Pinky), Irving Alberti y Tuto Guerrero.

Producido por: MILBO PRODUCTIONS / GUERRA FILMS / GUERRERO FILMWORKS

Patrocinadores: Presidencia de la República Dominicana, Comisión Presidencial Museo de la Gesta de Abril, DGCine, Intabaco, Caribbean Films Distribution, Microfundición FGLE, GatoPrieto, Modafoca y Tecno Sonido.

Material de archivo adicional: Archivo General de la Nación; Periódicos: Listín Diario, El Caribe, Hoy, El Nacional, La Nación, Diario Libre y Revista Ahora.

Sinopsis

El documental reconstruye la vida y la obra del fotógrafo dominicano Milvio Pérez, considerado uno de los principales cronistas visuales de la historia política dominicana contemporánea. A través de fotografías originales, entrevistas, testimonios, dramatizaciones y animaciones, la película recorre acontecimientos como la caída de la dictadura de Trujillo, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, la Revolución Constitucionalista de 1965 y la batalla del Hotel Matum. La obra busca mostrar cómo la cámara de Milvio Pérez se convirtió en una herramienta de memoria histórica y defensa de la soberanía nacional.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más