La película dominicana Pepe, ganadora del Oso de Plata a Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2024, clausuró este domingo 1 de noviembre la edición 2026 de Eurocine, tras una semana de exhibiciones dedicadas al cine europeo en República Dominicana.

La producción, dirigida por Nelson Carlo de los Santos Arias, fue proyectada en Caribbean Cinemas de Galería 360.

Al finalizar la función, el cineasta y la productora Tanya Valette participaron en un encuentro con los asistentes, en el que compartieron detalles sobre el proceso creativo y la realización de la película.

Pepe es una coproducción de República Dominicana, Alemania, Francia y Namibia, producida por Monte y Culebra, de Tanya Valette y Pablo Lozano.

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La propuesta combina elementos del ensayo y la ficción y tuvo su estreno mundial en la Berlinale de 2024, donde De los Santos Arias recibió el Oso de Plata a Mejor Director.

Con ese reconocimiento, el cineasta se convirtió en el primer latinoamericano en obtener ese galardón, según la información difundida por los organizadores del festival.

Quince películas en la programación

Eurocine 2026 se desarrolló del 26 de octubre al 1 de noviembre con una selección de 15 películas procedentes de Alemania, España, Francia, Finlandia, Países Bajos, Italia, Suecia y Suiza, entre otros países.

La programación estuvo a cargo de la productora dominicana Desiree Reyes Peña y reunió distintos géneros y propuestas narrativas, incluidas producciones que tienen una circulación limitada en las salas comerciales dominicanas.

Eurocine es una iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, organizada con la colaboración de sus Estados miembros y Suiza, el copatrocinio de Suecia y el apoyo de la Dirección General de Cine (Dgcine), la Cinemateca Dominicana, Ebribari Audiovisual, Caribbean Cinemas y Cinéate.