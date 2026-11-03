'La esquina ta’ en candela': una comedia con ritmo, gracia y compromiso social

La comedia dramático-social La esquina ta’ en candela se aparta del esquema tradicional de las producciones comerciales que buscan provocar la risa, vender masivamente en taquilla y establecer un nuevo título en la filmografía dominicana. Se estrena este jueves 5 de noviembre.

En el caso de La esquina ta’ en candela, es una producción de (relativo gran presupuesto para nuestros estándares locales de producción) , concebida para una temporada determinada —en este caso, la Navidad— y propuesta por Caribbean Cinemas como uno de sus proyectos comerciales de la época.

Sin embargo, la película excede las metas habituales de este tipo de producciones y asume una vocación de denuncia social, de convivencia barrial ejemplar y de exposición de temas tan actuales como la corrupción policial, los negocios piramidales y los llamados «intercambios de disparos». Este abordaje temático merece ser aplaudido por su valentía y por la manera en que está logrado. Nos sorprendió.

Es una propuesta con un agudo sentido del ritmo cinematográfico. El manejo del tiempo fílmico no da respiro, gracias a una continuidad de la acción que avanza in crescendo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Frank Perozo.

La esquina ta’ en candela, dirigida por Frank Perozo, representa un avance dentro del cine comercial dominicano, al conjugar una clara vocación de taquilla con la aceptación de un compromiso social y artístico.

El componente actoral

La película presenta, además, una faceta dramática nueva en las interpretaciones de Raymond Pozo y Miguel Céspedes, quienes asumen registros que no habían desarrollado anteriormente. Sus desempeños están sustentados por las eficaces actuaciones de talentos como Gerardo Mercedes y Paula Disla, junto a otras figuras de reconocida trayectoria interpretativa.

Pozo y Céspedes —sobre todo este último— adoptan en esta producción papeles cargados de dramatismo, a pesar del tono general de humor del proyecto, algo que no había ocurrido en sus películas anteriores: Cristiano de la secreta, la franquicia Lotomán, la franquicia Tubérculo Gourmet, la franquicia Colao, la franquicia Los Leones, Hermanos, el biopic La vida de los reyes, La trampa, El brujo, El heredero y De tal palo, tal astilla.

A ello se suma la participación de figuras emergentes y mediáticas, como Candy Flow y Martha Candela, Enger Luna, Shanel Marie Valois, entre otras. Resulta admirable cómo se abre espacio a nuevos intérpretes que parecen encaminados a iniciar carreras en el cine dominicano.

La actriz Paula Disla.

En el plano técnico

La fotografía de Francis Adámez reproduce la luminosidad del barrio urbano de clase media baja, tal como es el entorno de los residentes de esta locación, ubicada entre el sector El Cacique, la avenida Independencia, la Cervecería Nacional Dominicana y el mar Caribe.

La edición de José Delio Ares se luce por su precisión, mientras que la banda sonora y el sonido ambiental contribuyen a la verosimilitud de la historia.

Hay dos factores que merecen atención especial: la dirección de arte, que recrea el ambiente barrial con sentido de comunidad solidaria y como expresión de la mezcla racial que somos, y el maquillaje, cuya eficacia reside, precisamente, en que mucha gente no advertirá su presencia.

Martha Cancdela.

Haber logrado esos rostros sudorosos en medio de aquel clima, aportando al dramatismo de los momentos de ocupación armada de la locación principal, constituye un acierto.

El vestuario es adecuado y los elementos de utilería, también logrados con la participación de la comunidad, redondean el panorama. Técnicamente, la comedia dramática pasa la prueba con honores.

Actor Gerardo Mercedes.

Las actuaciones

Miguel Céspedes (Rubén) carga con el peso dramático de las acciones y, dentro de sus posibilidades, logra un buen desempeño.

Raymond Pozo (cabo Camacho) constituye un segundo hilo conductor de la trama y acierta con frescura y acento dramático en el rol asignado.

Fausto Mata (Chepe), actor de formación académica, abandona una serie de clichés que otros directores le habían permitido desarrollar ante las cámaras. Apoyado en un diálogo picadito que lograe Kendry Yanoreth Calcaño, temáticamente coherente con su papel de colmadero que solo atiende a sus intereses comerciales, brilla por su manejo gestual y vocal.

Aquiles Correa (Obispo), actor natural de origen mediático, alcanza una expresividad facial notable y resulta fundamental en escenas de alta emotividad y acción.

Shanel Marie Valois Peralta, hija del personaje interpretado por Aquiles Correa, es un caso que merece tratamiento aparte. Actriz y dramaturga, con una obra estrenada a los 16 años de edad —escribió y dirigió la pieza teatral La luz de la última vela, su ópera prima—, interpreta un personaje pivote, eje subjetivo de las acciones que transcurren en el colmado. Sorprende por la madurez con que asume su papel. Un talento imparable en su desarrollo si se le dan las oportunidades del caso.

Candy Flow (Mercedes Marte), influencer de redes sociales, actriz, cantante y estilista, saca adelante su personaje, aunque esperábamos un poco más de intensidad interpretativa. Tiene carisma pero tiene que profundizar el dominio interpretativo. Actuar para cine demanda intención, estudio.

Enger Luna (Primo), arquitecto, influencer y comunicador de espectáculos en La Fábrica Radio y Al Medio Día Radio (Rumba 98.5 FM), constituye una de las sorpresas actorales por su notable presencia y la agradable ductilidad con que interpreta al delivery.

Excarlet Molina, presentadora e influencer, está bien, pero solo eso, y no es suficiente. Debe insistir en la intensidad interpretativa y no tanto en sus formas corporales.

También mantienen aportes interpretativos modestos, aunque positivos, Soraya Pina (Nereida), Escarlet Molina (Vilma), Yarlenys Vargas (Yulisa) y Gabriel Polanco (Jhonny). Se suman participaciones especiales de Reconocidos y Capricornio TV.

Marta Garcés Lorenzo, conocida artísticamente como Martha Candela, destacada cantante y predicadora dominicana de música cristiana, ha expandido con éxito su carrera hacia la actuación. En esta película interpreta a Doña Galería, personaje para el cual la guionista reserva una intervención coherente y oportuna, en la que despliega gracia y notable incidencia humorística.

Martha Candela es probablemente una de las cantantes populares cristianas con mejor mercadeo ante los medios de comunicación, sin renunciar a la esencia de su mensaje religioso.

La comedia se beneficia de la participación de actores de carrera como Gerardo Mercedes (Capitán Peinado), quien cuenta con una filmografía admirable por la selectividad de sus papeles y la excelencia de su desempeño. Es, igualmente, un destacado actor teatral.

Paula Disla (Mecho), otra veterana actriz, ha tenido la suerte de retomar su carrera y convertirla en uno de sus principales objetivos. Ofrece una interpretación emotiva, con humor, y desarrolla un proceso de transformación emocional que solo podría provenir de un talento como el suyo.

La esquina ta’ en candela se proyecta como el gran fenómeno cinematográfico masivo de la época de Navidad, pero que implica aportes nuevos, enfoques renovados, actuaciones debutantes que vale todo esfuerzo disfrutar, ratificación de la calidad de los actores profesionales de la actuación. Es diversión con sentido y propósito social. No es perfecta, no puede serlo. Pero sin dudar, es una apuesta valiosa y valiente.

FICHA TÉCNICA

Título: La esquina ta’ en candela

Género: Comedia

País: República Dominicana

Duración: 89 minutos

Producción ejecutiva: Caribbean Films

Director: Frank Perozo

Guion: Kendy Yanoreth Calcaño

Producción general: Kendy Yanoreth Calcaño

Producción de línea: Yuneidys Lachapell

UPM: Shakira Reyes Cordero

Dirección de fotografía: Francis Adámez (SDC)

Primer asistente de dirección: Ana Peguero

Continuidad: Sathia Lorenzo

Dirección de arte: Shaina Cohen

Gerente de locaciones: Héctor Canahuate

Sonido directo: Francis Adámez (SDC)

Dirección de casting: VHO Casting – Valerie Hernández

Dirección de vestuario: Leandra Fañas

Dirección de maquillaje: Sarah Quezada

Edición: José Delio Ares (AMAE, ADEA)

Supervisión de postproducción: Elizabeth Ruiz «Burbuja»

Música compuesta: Mario Sevigny

Postproducción: La Nave Post Lab

Fecha de estreno: 5 de noviembre de 2026

Reparto: Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Fausto Mata, Aquiles Correa, Candy Flow, Martha Candela, William Brand, Nelson Miguel Fernández, Nino Freestyle, Enger Luna, Gerardo Mercedes, Excarlet Molina, Gabriel Polanco, Shanel Valois y Paula Disla.

SINOPSIS

Tras perder su empleo y sus ahorros, Rubén irrumpe armado en un colmado de barrio para exigir justicia. Su objetivo es hablar con Nereida, dueña de la financiera donde trabajaba y exesposa del colmadero, pero la situación pronto se convierte en una caótica toma de rehenes.

Con un policía de métodos poco usuales, vecinos pendientes de cada detalle y una crisis que se hace viral, la esquina se transforma en un espectáculo público donde afloran secretos, corrupción y tensiones de toda una comunidad.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más