La Novia del Atlántico o el valor de la persistencia artística

Al final de las cuentas del cine dominicano, habrá que procurar un lugar digno para Celinés Toribio, nacida en Mao Valverde, el 7 de marzo de 1975. Sus primeros años en el mundo del espectáculo estuvieron orientados a la presentación de programas de televisión, hasta que encontró en el cine el espacio artístico que procuraba.

En el cine, su trayectoria ha estado marcada por proyectos que han exigido perseverancia, capacidad de gestión y compromiso con las historias que desea contar.

Entre sus principales experiencias cinematográficas figuran:

En 2005, participó como actriz en la película dominicana Los locos también piensan, dirigida por Luisito Martí.

En junio de 2008, trabajó con Vin Diesel en un cortometraje vinculado a la película Fast & Furious.

En 2009, tuvo una participación en La soga, junto a Manny Pérez.

En 2010, protagonizó, junto a Michelle Rodríguez, la película histórica dominicana Trópico de sangre, dirigida por Juan Delancer.

A partir de 2010, se embarcó en un prolongado proceso para realizar, como productora y protagonista, María Montez: La película, estrenada en 2014 y dirigida por el español Vicente Peñarrocha.

En 2024, anunció oficialmente la producción de La Novia del Atlántico, proyecto que también asumiría desde la dirección y en el que venía trabajando desde 2022.

El anuncio de La Novia del Atlántico se produjo el martes 16 de abril de 2024, durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación y las redes sociales, organizado por Esencia Films, la casa productora de Toribio, con el respaldo de Banco BHD.

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Toribio explicó entonces que deseaba que su primera película como directora celebrara la fortaleza y la capacidad de recuperación de las mujeres. También manifestó su interés en realizar una producción en la que el talento artístico y técnico femenino tuviera una participación predominante.

La información fue publicada abril de 2024 por Noticias SIN, Cinema Dominicano, de Marc Mejía, y Acento, que difundió la noticia bajo el título La Novia del Atlántico: cine dominicano sobre resiliencia hecho por mujeres.

Los detalles de la película terminada y de su estreno comercial se dieron a conocer el martes 27 de octubre de 2026, en el complejo cinematográfico de Novo Centro, ubicado en la avenida Lope de Vega, en Santo Domingo. Por compromisos previos, no pudimos asistir a la presentación, circunstancia que dejamos expresamente consignada.

El estreno comercial en las salas dominicanas está previsto para el 26 de noviembre de 2026.

Diez coincidencias entre María Montez y La Novia del Atlántico

Al observar el proceso de realización de los dos proyectos cinematográficos fundamentales de Celinés Toribio, se identifican diez factores coincidentes que permiten examinar la continuidad de su visión artística y su perseverancia como productora.

La centralidad de las mujeres. Ambas películas sitúan a personajes femeninos en el centro de sus historias y conceden importancia a sus experiencias, aspiraciones y conflictos. La persistencia como condición de realización. Los dos proyectos fueron resultado de procesos prolongados, que exigieron constancia y capacidad para superar dificultades antes de llegar a las pantallas. La visión de Celinés Toribio. Ambas producciones responden a su interés por desarrollar historias con identidad propia y por asumir riesgos creativos dentro de la cinematografía dominicana. El talento artístico y la proyección del país. Las dos películas ponen en valor el talento involucrado en su realización y contribuyen a proyectar elementos de la historia, la cultura y los escenarios dominicanos. La migración y la experiencia dominicana. Ambas historias guardan relación, desde perspectivas diferentes, con las trayectorias de mujeres dominicanas y sus experiencias fuera o dentro de su entorno de origen. Las dificultades de realización personal y social. Los personajes femeninos enfrentan obstáculos que condicionan sus aspiraciones, decisiones y posibilidades de desarrollo. Una mirada femenina sobre la realidad. Los dos proyectos utilizan el cine para contar historias en las que la experiencia de las mujeres ocupa un lugar central. La búsqueda de respaldo financiero. La realización de ambas películas implicó esfuerzos de gestión y búsqueda de patrocinadores, hasta reunir los apoyos necesarios para avanzar con los proyectos. El tiempo dedicado a la producción. Cada película ha representado una inversión considerable de tiempo y energía en la vida profesional de su productora. El compromiso social. Ambas producciones trascienden la finalidad estrictamente recreativa del cine y proponen una aproximación a realidades humanas, históricas y sociales.

El nuevo proyecto

La Novia del Atlántico es una producción dirigida por Celinés Toribio y Vicente Peñarrocha, con un guion desarrollado junto a Alejandro Andújar y bajo la producción de Esencia Films.

El elenco incluye a Cheddy García, Sandy Hernández, Iván Sánchez y Zoe Martin Lachapell. La película fue rodada en Puerto Plata, con un equipo integrado aproximadamente en un 90 % por mujeres, según los datos divulgados por la producción.

La distribución estará a cargo de Caribbean Cinemas, y su llegada a las salas está prevista para el 26 de noviembre de 2026. Al elenco principal se suman las participaciones especiales de Frank Perozo, Ettore D’Alessandro y Freddy Ginebra.

«El cine nos permite acercarnos a esas realidades que tantas veces permanecen en silencio y nos plantea una pregunta profundamente humana: ¿qué hacemos cuando descubrimos el sufrimiento de alguien cercano? De esa inquietud nació La Novia del Atlántico», expresó Celinés Toribio.

Sinopsis

La trama sigue a Laura, personaje interpretado por Celinés Toribio, en un proceso de reconstrucción personal que la lleva a descubrir que su amiga Evelyn (Sandy Hernández) enfrenta una relación marcada por el maltrato.

Junto a Miguelina (Cheddy García), una periodista de carácter decidido, Laura emprende una iniciativa para apoyar a su amiga. A ellas se suma Ángel (Iván Sánchez), un español vinculado a la música y la gastronomía.

Lo que comienza como una preocupación entre amigas adquiere progresivamente una dimensión comunitaria. Entre conflictos personales, decisiones difíciles y momentos de esperanza, la película explora la importancia de los vínculos humanos y la solidaridad, sin reducir a sus protagonistas a las circunstancias que han sufrido.

En su crónica publicada en Cinema Dominicano, Marc Mejía señala que el largometraje marca una nueva etapa en la trayectoria artística de Celinés Toribio.

El equipo artístico y técnico

En la película colaboran Víctor Luciano, Zumaya Cordero, Yuneidys Lachapell Camilo, Shakira Reyes y Desirée Díaz.

El equipo técnico incluye a Alexandra Henao, directora de fotografía; Andrés Rodríguez, responsable de la música original; Giselle Madera, diseñadora de producción; Angie Romero, directora de casting; y Leandra Fañas, diseñadora de vestuario.

Los apoyos

La plataforma de respaldo de La Novia del Atlántico está integrada por la Dirección General de Cine (DGCINE), el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Turismo, Banco BHD, JUMBO, Cervecería Nacional Dominicana, Megacentro, Banco BDI, Mercasid, Grupo SID, Induveca, Barrick Pueblo Viejo, Banco López de Haro, Sky High Dominicana, Banco ADOPEM y Caribbean Cinemas.

Su estreno se producirá un día después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemoración que tiene entre sus referentes históricos el asesinato de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ocurrido el 25 de noviembre de 1960.

La cercanía de ambas fechas reviste un significado especial para una película que aborda la violencia contra las mujeres y reivindica la solidaridad, la recuperación personal y el derecho de las víctimas a reconstruir sus vidas.

Ficha técnica de La novia del Atlántico

Elemento Información Título La novia del Atlántico Año 2026 Género Drama social País República Dominicana Dirección Celinés Toribio y Vicente Peñarrocha Guion Vicente Peñarrocha, Alejandro Andújar y Celinés Toribio Casa productora Esencia Films Distribución Caribbean Cinemas Hito de producción La producción anuncia un equipo integrado en un 90 % por mujeres. Locaciones de rodaje Puerto Plata —principal escenario de rodaje, según la información suministrada— y Santo Domingo Fecha de estreno 26 de noviembre de 2026

Elenco principal y personajes

Celinés Toribio, como Laura.

Cheddy García, como Miguelina.

Sandy Hernández, como Evelyn.

Iván Sánchez, como Ángel.

Zoe Martin Lachapell.

Frank Perozo.

Ettore D’Alessandro.

Freddy Ginebra.

Camila Issa.

Camila Santana.

Candy Santana.

Lourdes Stephen.

Marta González Rodin.

Franklin Soto.

Carasaf Sánchez.

Pie de foto

Escena del rodaje de La novia del Atlántico, producción que tiene el rol protagónico y la codirección de Celinés Toribio. Foto suministrada.

Escenas fuera de cámara de La novia del Atlántico, producción que tiene el rol protagónico y la codirección de Celinés Toribio. Foto suministrada

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más