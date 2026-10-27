El festival Eurocine 2026 abrió su programación en Santo Domingo con una selección de 15 películas de distintos países, que se proyectarán hasta el 1 de noviembre en Caribbean Cinemas de Galería 360, con funciones abiertas al público.

El embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, destacó que el festival permite al público dominicano acercarse a las culturas y las historias de los países europeos.

Por su parte, Marianna Vargas Gurilieva, titular de la Dirección General de Cine (Dgcine), señaló que Eurocine contribuye al intercambio cultural y al acercamiento del cine internacional a las audiencias dominicanas.

La muestra cinematográfica, organizada por la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, comenzó con Gloria! (Italia-Suiza, 2024), ópera prima de la actriz y cantautora italiana Margherita Vicario, ambientada en la Venecia de finales del siglo XVIII.

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La película narra la historia de Teresa, una joven con talento musical que, junto a un grupo de músicas, desafía las convenciones sociales de su época a través de la música.

La programación fue seleccionada por la productora dominicana Desirée Reyes Peña, presidenta de Ebribari Audiovisual, con el propósito de presentar distintas expresiones del cine europeo contemporáneo.

El festival concluirá el domingo 1 de noviembre con la proyección de Pepe, una coproducción de República Dominicana, Alemania, Francia y Namibia, que incorpora una producción vinculada al país en la cartelera de esta edición.

1 de 2 | El embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, destacó que EUROCINE acerca al público dominicano a las culturas e historias europeas, mientras que la directora de la DGCINE, Marianna Vargas Gurilieva, señaló que el festival promueve el intercambio cultural y el acceso al cine internacional en el país. 2 de 2 | EUROCINE 2026 proyecta 15 películas europeas en Santo Domingo hasta el 1 de noviembre.

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