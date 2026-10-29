Título original: "The Social Reckoning". Año: 2026. Género: Drama. País: Estados Unidos. Dirección y guion: Aaron Sorkin. Elenco: Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong y Wunmi Mosaku. Duración: 1 hora y 52 minutos.

"El poder de la red" ("The Social Reckoning"), escrita y dirigida por Aaron Sorkin, guionista de varias historias como "A Few Good Men" (1992), "The American President" (1995), "Charlie Wilson’s War" (2007) y "The Social Network" (2010), retoma el universo narrativo de "La red social" (David Fincher, 2010), centrando el conflicto en las consecuencias sociales de una plataforma con una enorme capacidad para intervenir en la circulación de información.

La película parte del caso de Frances Haugen (Mikey Madison), exempleada de Facebook que proporcionó documentos internos al Wall Street Journal, utilizados en la investigación periodística conocida como "The Facebook Files", publicada en septiembre de 2021. El asunto central no es únicamente la conducta de una empresa tecnológica, sino la contradicción entre su función pública como espacio de comunicación y sus incentivos comerciales.

Los documentos divulgados mostraron que Facebook disponía de investigaciones internas sobre determinados daños asociados a sus productos, incluidos los efectos de Instagram sobre algunas adolescentes y los problemas derivados de la difusión de contenidos polarizadores.

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La estructura narrativa organiza ese conflicto mediante la relación entre Haugen y el periodista Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), donde el interés narrativo no reside tanto en descubrir un secreto aislado como en comprender cómo un conjunto de decisiones empresariales puede producir efectos colectivos.

La investigación real se apoyó en documentos internos, entrevistas y comprobaciones periodísticas, y no fue obra exclusiva de una denunciante y un reportero que actuaran al margen de otros procedimientos. Haugen también presentó información ante las autoridades y declaró ante un subcomité del Senado estadounidense el 5 de octubre de 2021.

Por tanto, la película comprime un proceso institucional complejo en una línea dramática más concentrada. Esa simplificación puede favorecer la claridad del relato, aunque también corre el riesgo de presentar la rendición de cuentas como resultado de una confrontación individual, cuando en realidad depende de redes de investigación, regulación y escrutinio público.

En la película de Fincher, la puesta en escena, el montaje y los diálogos construían un retrato de la ambición, la competencia y la transformación de una idea en una corporación. En esta, Sorkin privilegia el conflicto entre la información que circula dentro de la empresa y la imagen que esta proyecta hacia el exterior.

Su escritura, basada en intercambios verbales rápidos, puede hacer que el funcionamiento de los algoritmos, los criterios de moderación y las decisiones empresariales terminen reducidos a argumentos que los personajes exponen para que el espectador comprenda el problema.

Sorkin reconoció que modificó la cronología, creó diálogos y alteró detalles para construir una narración cinematográfica. Incluso dibuja a Mark Zuckerberg (Jeremy Strong) como un personaje taimado, frío, calculador, hasta robótico en sus inflexiones, licencias que obligan a distinguir entre la eficacia dramática de las escenas y su valor como reconstrucción histórica.

La dimensión social de la película se encuentra en su cuestionamiento de un modelo de negocio que depende de captar la atención y mantener la participación de los usuarios. El caso Haugen puso en circulación evidencias internas que alimentaron el debate sobre los efectos de Instagram en la salud mental de adolescentes, las diferencias en la aplicación de las normas y la propagación de contenidos capaces de intensificar la polarización política.

La película lleva ese conflicto al terreno del drama moral cuando sostiene que revelar información no significa simplemente traicionar a una empresa, sino asumir una responsabilidad frente a personas que desconocen cómo se administran los espacios digitales que utilizan.

La conclusión más significativa de la película trasciende el destino de sus protagonistas, pues el problema no consiste únicamente en conocer los daños que produce una plataforma, sino en determinar quién tiene la autoridad y los medios para corregirlos. En esa tensión entre conocimiento público, intereses privados y responsabilidad democrática reside la vigencia de su propuesta crítica.