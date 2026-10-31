La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez, informó que la publicación del estudio sobre las condiciones de competencia en el mercado cinematográfico dominicano está pendiente de que la Dirección General de Cine (Dgcine) remita información actualizada.

Vásquez explicó que la institución tenía listo el estudio, pero decidió aplazar su presentación luego de recibir una comunicación de la Dgcine en la que advertía que parte de los datos suministrados anteriormente contenían situaciones que debían ser revisadas y actualizadas.

“No sería responsable de parte nuestra ponerlo en circulación sabiendo que la información debe ser actualizada y que tiene algunas situaciones”, expresó la funcionaria al explicar por qué todavía no han divulgado los resultados.

La presidenta de ProCompetencia indicó que la institución concedió un plazo a la Dgcine, que vence hoy sábado 31 de octubre, para que remitiera los datos pendientes.

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“Esperamos que finalmente nos la remitan para poder poner en circulación y en conocimiento de toda la sociedad dominicana estos resultados”, manifestó.

Al ser consultada sobre los principales hallazgos de la investigación, Vásquez evitó adelantar conclusiones y señaló que necesita disponer de la información corregida para confirmar los datos que sustentan el estudio.

La investigación forma parte de los trabajos de ProCompetencia sobre el funcionamiento del mercado cinematográfico dominicano y las condiciones de competencia en una industria regulada por la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica.

En marzo de este año, Vásquez explicó que el estudio sobre las condiciones de competencia surgió a partir de solicitudes realizadas por representantes del sector cinematográfico.

La propuesta fue evaluada y aprobada por el consejo directivo de ProCompetencia, lo que dio inicio a la investigación.

Debido a la relevancia del tema, la institución decidió ampliar el análisis para incluir también una evaluación del impacto de la Ley de Cine 108-10.

“Se están haciendo ajustes y hemos solicitado información a Dgcine para actualizar algunos datos. Entiendo que próximamente estaremos presentando los resultados”, indicó.

La funcionaria precisó, además, que los estudios fueron elaborados por el equipo técnico de la institución, sin financiamiento externo. “Los últimos estudios que ha realizado ProCompetencia se han hecho con el personal de nuestra institución”.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más