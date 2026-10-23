Angurria pinta mural más alto de EEUU: mujer en rolos a 29 pisos de altura

El artista visual dominicano Néstor Omar García, conocido como Angurria, está dando los toques finales al mural más alto de los Estados Unidos, una obra de más de 260 pies de altura que cubre la fachada de una torre de 29 pisos en Morrisania Air Rights Houses, complejo de viviendas públicas de NYCHA ubicado en la calle 158 y Park Avenue, en el sur del Bronx.

La obra supera el récord nacional que ostentaba el mural de la artista alemana MadC en la torre Excel Miami, cuya sección principal alcanza 245 pies.

En lo alto del Bronx, Angurria pintó la obra “Un MAR de Gente /From Every Shore” una pieza que eleva la mujer en rolos y los elementos que la acompañan, una figura que nació en el salón de belleza de su madre en Los Alcarrizos y que hoy mira a Nueva York desde el cielo.

“Mi mamá peinaba a las mujeres del barrio en rolos. Hoy una de ellas está mirando al Bronx desde 29 pisos de altura. Esto no es mío: es de cada familia dominicana y latina que ha levantado esta ciudad”, expresó Angurria.

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Con más de 25 años de trayectoria como director de arte, ilustrador y muralista, Angurria es reconocido por su serie Doña Patria, un homenaje a la mujer dominicana.

Pintó el primer mural dominicano en Washington D.C. junto a la Embajada de la República Dominicana, realizó en Kingston un mural sobre la hermandad entre República Dominicana y Jamaica, y ha colaborado con la película In The Heights, la cineasta Ava DuVernay, MLB, Adidas y Royal Caribbean.

El proyecto, comisionado por Art Bridge, y financiado por MAC Cosmetics, fue producido por Monumenta.do, la productora de arte público a gran escala de Grupo EPREIl, empresa creativa dominicana dirigida por Venus Patricia Díaz y cofundada por Angurria.

Sobre Grupo EPREI

Grupo EPREI es una empresa dominicana de innovación cultural fundada en 2019 en Santo Domingo, que transforma la cultura en infraestructura a través de Monumental, Erredé Store y Academy, la marca Angurria y el Festival CAYE.

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