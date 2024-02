Your browser doesn’t support HTML5 audio

El director dominicano Nelson Carlo De Los Santos Arias acaba de hacer historia para el cine dominicano al lograr hoy el más alto honor para una película dominicana por parte del Festival de Cine considerado como el más importante del mundo. Lo que ha logrado es el más alto honor para una producción fílmica dominicana.

El cineasta dominicano se ha alzado con el prestigioso Oso de Plata a la Mejor Dirección en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) por “Pepe.

Nelson Carlo de los Santos crea como director un lugar único en la cinematografía latinoamericana e iberoamericana. Lo que ha logrado una proeza extraordinaria y sin precedentes.

“Pepe”, una película que no hemos visto y de la que tenemos sólo la versión de quienes, si lo han hecho, parece ser una obra única con una realización, que combina una notable narrativa. Daremos nuestra opinión cuando tengamos la oportunidad de verla en pantalla grande en el país.

Pero, mientras tanto, sin dudas lo que ya protagonizado Nelson Carlo de los Santos Arias, tiene su base en sus capacidades creativas, en su formación y su visión de definir un tema dado para sus producciones.

El mensaje que envia este premio trasciende a la obra de este joven director, y que revela el avance técnico y artístico del cine nacional dominicano, cuya cualificación, no casualmente, ha estado a cargo de directores y directoras jóvenes, tanto para ficción como para documentales.

Haber logrado el Oso de Berlinale con una pieza de cine como Pepe, constituye un fenómeno sin precedente, a pesar de que el director, cuando terminó esa obra de singularísima calidad, expresó en entrevista para la revista Reservas, del Banco de Reservas, realizada por Mijail Peralta Rodríguez:

“No tengo expectativas… O sea, trato de no pensar mucho en ello, porque eso crea ansiedad, además de que no estamos haciendo cine para eso. Digamos que tiene que ver mucho esa inquietud de las expectativas con el sistema capitalista donde yo necesito generar capital para poder vivir, y así que es un voltaje que hay que dosificar porque no hay forma de eliminarlo por completo. Pero en un plano más general, te diría que lo que espero es lo mismo que espero para mi cine en general: que yo aprenda algo nuevo. Mi cine tiene esto de que mis películas guardan menos parecido que las diferencias entre sí que se pueden enumerar.”.

Pero que no se piense que el director ahora laureado a nivel premium, desdeña de su película, porque en la misma entrevista a la revista Reservas, establece:

“A Pepe que le vaya lo mejor posible para que yo pueda seguir haciendo películas, que al final sería la razón principal por la cual yo querría que le vaya bien entre festivales, porque eso me garantiza que pueda seguir haciendo mi trabajo y cumplir ese rol dentro del ecosistema de producciones de imágenes y sonidos, ya que justo ahí, es que se encuentra mi lucha como ser político.”

Sus reflexiones son clarísimas porque su visión ideológica lo es.

Nelson Carlo de los Santos es sumamente crítico con los criterios “no escritos” de algunos festivales de primer nivel (como el de Cannes), que establecen “comportamientos esperados” del cine latinoamericano, en función de vender la pornografía de la pobreza, la camarita en mano y el uso de los estereotipos sociales extremos.

Ideológicamente y filosóficamente, Nelson Carlo de los Santos es uno de los cineastas dominicanos con mayor claridad del compromiso artístico.

Lista de ganadores en La Berlinale 2024, Competencia Oso de Oro



Oso de Oro a la Mejor Película: Dahomey – Mati Diop (Francia/Senegal/Benin)

Gran Premio del Jurado Oso de Plata: A Traveler’s Needs – Hong Sangsoo (Corea del Sur)

Premio del Jurado Oso de Plata: The Empire – Bruno Dumont (Francia/Italia/Alemania/Bélgica/Portugal)

Oso de Plata a la Mejor Dirección: Nelson Carlo De Los Santos Arias – Pepe (República Dominicana, Namibia, Alemania, Francia)

Oso de Plata a la Mejor Interpretación Protagónica: Sebastian Stan – A Different Man (EEUU)

Oso de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto: Emily Watson – Small Things Like These (Irlanda/Bélgica)

Oso de Plata al Mejor Guion: Matthias Glasner – Sterben (Dying) (Alemania)

Oso de Plata por una Contribución Artística: Martin Gschlacht – The Devil’s Bath (Austria/Alemania)