Los actos conmemorativos por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set programados para este jueves 9 de abril fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas adversas que afectan al Gran Santo Domingo y gran parte del territorio nacional.

Una vaguada que incide sobre varios niveles de la troposfera ha provocado lluvias de moderadas a fuertes desde el pasado fin de semana, con precipitaciones que, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), continuarán al menos hasta el jueves en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, La Romana y San Pedro de Macorís.

Una semana de duelo y memoria

La suspensión afecta las actividades que estaban previstas como cierre de la jornada conmemorativa que arrancó el lunes 6 de abril. La Alcaldía del Distrito Nacional había dispuesto el cierre de la avenida Independencia, en el tramo comprendido entre la calle San Juan Bautista y la avenida Núñez de Cáceres, desde el lunes a las 9:00 p.m. hasta el jueves 9 a las 12:00 del mediodía.

El cabildo capitalino declaró duelo municipal este miércoles 8 de abril, fecha exacta en que se cumple un año del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, y ordenó que las banderas ondearan a media asta en memoria de las 236 personas fallecidas y más de 180 heridas. La disposición fue adoptada por el Concejo de Regidores mediante la Ordenanza 7-2026.

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Entre las actividades que sí pudieron realizarse figuran la vigilia nocturna con velas encendidas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el colapso, con la instalación de carpas, tarimas y equipos de sonido para recibir a los ciudadanos que se acercaron a rendir homenaje.

Lluvias persistentes complican la jornada

Las condiciones meteorológicas adversas que han azotado al país durante toda la Semana Santa se intensificaron entre el martes y el miércoles. Según Indomet, las lluvias intensas provocaron alertas meteorológicas en numerosas provincias, con aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El Indomet informó que el ambiente permanece inestable y que las precipitaciones podrían mantenerse al menos hasta el jueves, lo que hizo inviable la realización de los actos al aire libre previstos para el cierre de la jornada conmemorativa.

Un año sin justicia

La suspensión de los actos se produce en un contexto marcado no solo por el dolor, sino por la frustración ante la lentitud del proceso judicial. Más de 180 víctimas han abandonado el caso Jet Set a un año de la tragedia, en medio de desistimientos, acuerdos extrajudiciales y crecientes dudas sobre el acceso a la justicia.

Como señaló Acento en su editorial, a un año de la tragedia el dolor persiste y la justicia no llega. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes han mantenido vivo el reclamo a través de misas, vigilias y manifestaciones, exigiendo que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido aquella madrugada del 8 de abril de 2025.

Los actos suspendidos serán reprogramados para este jueves nueve de abril.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más