El clima de hoy en Santo Domingo: jornada lluviosa para este 8 de abril

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que el clima de hoy miércoles 8 de abril, mantendrá patrón meteorológico inestable en las primeras horas de la mañana, en varios puntos del país, incluyendo el Gran Santo Domingo el cual estará generando chubascos dispersos debido a concentraciones nubosas en zonas como Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, entre otras provincias cercanas.

Para la tarde persistirán los aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento hacia la zona fronteriza y el Cibao, en especial sobre Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Monte Cristi, entre otras zonas aledañas

Información del clima para el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé ambiente nublado, con aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento, con mayor probabilidad hacia la tarde.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros con posibles tronadas.

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Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado con aguaceros locales con posibles tronadas.

Santo Domingo Este: medio nublado a nublado con aguaceros con posibles tronadas.

Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado con aguaceros con posibles tronadas.

Temperaturas en Santo Domingo

Mínimas entre 20 °C y 22 °C

Máximas entre 30 °C y 32 °C.

Alertas meteorológicas

El COE aumenta 03 provincias en alerta amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el informe del Indomet, establece que continúan produciéndose lluvias de diferentes intensidades, producto de la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera y los efectos del viento del este/sureste.

En alerta amarilla están:

Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal

Las provincias en alerta verde son:

Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Santiago, Puerto, Plata, Dajabon, La Vega, La Altagracia, Duarte (en el especial el Bajo Yuna), Peravia

Recomendación a la población

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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