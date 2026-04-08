El 8 de abril de 2025 marcó un antes y un después en la vida de los dominicanos, con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, uno de los espacios más emblemáticos de República Dominicana.

Como respuesta, a mediados de 2025 nació el Movimiento Justicia Jet Set, impulsado por sobrevivientes y familiares de las víctimas, tras un hecho que cobró la vida de 236 personas.

La agrupación busca ejercer presión sobre las autoridades para obtener respuestas y garantizar procesos judiciales que representen a los afectados y sus familias.

Entre sus acciones se incluyen marchas, celebraciones eucarísticas, vigilias y la presencia constante en las audiencias relacionadas con el caso.

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El Movimiento Justicia Jet Set mantiene la búsqueda de responsabilidades contra los propietarios de la discoteca, hoy destruida.

La cifra de 236 fallecidos sigue siendo un hecho que marca al país e impulsa a familiares y sobrevivientes a sostener sus reclamos en los espacios públicos y judiciales.

El movimiento sostiene que la vía judicial es esencial para preservar la memoria de las víctimas y procurar el resarcimiento de sus familiares y amigos.

Franchesca Espinosa Disla Soy Franchesca Espinosa Disla. Franch para los cercanos, estudiante de Comunicación Social mención Periodismo, locutora y fashion blogger por vocación. Veo la moda como una forma de contar historias, más allá de prendas bonitas, pasarelas o ilustraciones perfectas. Para mí, cada Outfit of the Day es una crónica visual, una narrativa cultural, una postura frente al mundo. Ver más