El 8 de abril de 2025 marcó un antes y un después en la vida de los dominicanos, con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, uno de los espacios más emblemáticos de República Dominicana.
Como respuesta, a mediados de 2025 nació el Movimiento Justicia Jet Set, impulsado por sobrevivientes y familiares de las víctimas, tras un hecho que cobró la vida de 236 personas.
La agrupación busca ejercer presión sobre las autoridades para obtener respuestas y garantizar procesos judiciales que representen a los afectados y sus familias.
Entre sus acciones se incluyen marchas, celebraciones eucarísticas, vigilias y la presencia constante en las audiencias relacionadas con el caso.
El Movimiento Justicia Jet Set mantiene la búsqueda de responsabilidades contra los propietarios de la discoteca, hoy destruida.
La cifra de 236 fallecidos sigue siendo un hecho que marca al país e impulsa a familiares y sobrevivientes a sostener sus reclamos en los espacios públicos y judiciales.
El movimiento sostiene que la vía judicial es esencial para preservar la memoria de las víctimas y procurar el resarcimiento de sus familiares y amigos.
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