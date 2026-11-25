Los View Awards 2026, premios de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales (SODOMEDI), constituyeron, la noche de este martes 24 de noviembre, un acto de justicia para hombres y mujeres que, desde los medios de comunicación digitales y las redes sociales, ofrecen contenidos con apego a la ética y la profesionalidad periodística, en contraste con la percepción de que todo cuanto se difunde desde las redes sociales es desechable.

Los premios fueron entregados en la Sala Manuel Rueda de las Escuelas de Bellas Artes, en la Plaza del Conservatorio, en el marco de una depurada producción artística, con segmentos audiovisuales construidos a partir de un guion concebido con criterio. Durante la ceremonia se dieron a conocer los ganadores de las categorías nacionales, internacionales, institucionales y de creatividad publicitaria, tanto del sector público como del privado.

El objetivo fue, una vez más, reconocer la excelencia, la innovación y las buenas prácticas en el periodismo y la comunicación digital.

La convocatoria de SODOMEDI para 2026, realizada mediante su página View Awards, recibió 231 postulaciones procedentes de 16 países, correspondientes a 169 nominados, que compitieron en 27 categorías. Las propuestas fueron evaluadas por un jurado nacional e internacional integrado por 13 profesionales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Fueron premiados, en el renglón nacional, portales web, plataformas de medios, podcast, creadores de contenido y medios con presencia en las redes sociales:

Acento, ACD Media, Noticias SIN, Abriendo el Podcast, Andariego, Recorriendo con Salvador, Bávaro Digital, El Pregonero, El Fogón del Sur, El Dinero, Diario Libre, Esto no es Radio y Valórate Mujer.

En numerosos renglones, la competencia fue intensa, debido a la fortaleza, calidad e influencia de los proyectos participantes. El veredicto resultó una decisión difícil para los jurados, dada la calidad de las propuestas sometidas.

La ceremonia incluyó reconocimientos a medios, programas, plataformas y proyectos digitales de República Dominicana y otras naciones. Entre las propuestas participantes figuraron iniciativas de Panamá, Colombia, Estados Unidos, España, México, Argentina, Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Italia y Rusia.

Hubo medios y plataformas con méritos suficientes para haber ganado, pero solo podía existir un ganador por categoría. Los premiados recibieron una hermosa estatuilla elaborada en madera y cristal por Grabo Estilo.

Entre los portales que, a juicio de esta crónica, también tenían méritos para resultar ganadores, aunque no fueron favorecidos por la votación del jurado, figuran:

De Último Minuto, Almomento.net, N.com.do, Robertocavada.com, Alofoke, El Demócrata.do, Diario de Salud.com.do, Cine Dominicano.com, El Nuevo Diario, El Hoy, Listín Diario, Almuerzo de Negocios, El Mañanero, de Bolívar Valera, y El Show Perfecto, de Manolo Ozuna.

José Tejada Gómez Gran Premio. Foto suministrada.

Otras opciones que tampoco resultaron ganadoras ofrecen una idea de la complejidad que debió afrontar el jurado al momento de decidir:

Kiskeya Life, José Peguero Network, El Show de Carlos Durán, Silvio Mora, El Dotol Nastra, El Meneo de Correa y Los Beras, entre otras propuestas.

Cheo: el Gran Premio

Al final de la ceremonia llegó el momento estelar: la definición de quién recibiría en 2026 el Gran Premio de Periodismo Digital SODOMEDI, galardón que en 2025 honró a Huchi Lora.

En esta ocasión, el reconocimiento recayó en José Tejada Gómez, periodista, gremialista y activista comunitario dominicano, con más de cuatro décadas de trayectoria en los medios de comunicación. Es reconocido como pionero de la prensa digital en República Dominicana y por haber promovido, durante su gestión como presidente de la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), la primera convocatoria a medios digitales para conformar una organización que los agrupara.

En 2005 fundó el portal DiarioDigital.com, incorporándose a la primera generación de medios informativos en la web, después de la experiencia del Diario Electrónico Dominicano (DEDOM), fundado por Luis Eduardo Lora (Huchi), junto a Silvio Herasme Peña, Francisco Álvarez Castellanos y otros periodistas.

El reconocimiento de SODOMEDI se fundamenta en una trayectoria profesional y gremial de amplia dimensión.

Cheo iba a todas partes con su computadora portátil para transmitir y escribir desde los lugares donde acontecían las noticias. Procedía del periodismo impreso, con experiencia en los periódicos La Noticia, El Siglo y El Caribe.

Es, en ese sentido, un periodista de la transición: alguien formado en el ejercicio del periodismo tradicional que supo incorporarse adecuadamente a la nueva modalidad de informar en línea.

Su hoja de servicio gremial y social es particularmente extensa. Ha presidido el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) y la Cooperativa Nacional de la Prensa (COONAPRENSA). También integra el Consejo de Asesores de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (ADOPAE).

Ha recibido la Medalla al Mérito Civil, otorgada por el Estado dominicano; un reconocimiento de la Cámara de Diputados por su labor como dirigente de clubes, y el Gran Premio Nacional de Periodismo Digital 2025, concedido por el Observatorio de Medios Digitales.

Las palabras de agradecimiento de Cheo Tejada Gómez fueron pronunciadas en presencia de su esposa, Sarah Hernández, y de sus dos hijas.

Los demás ganadores:

Renglón nacional

Periódico nativo digital de noticias: alcance y audiencia digital

Ganador: Acento.com.do https://acento.com.do

Nominados:

Periódico digital de noticias: interacción con audiencia

Ganador: El Pregonero RD https://elpregonerord.com

Nominados:

Pincel Digital.do: https://pinceldigital.do

El Demócrata.do: https://eldemocrata.do

Diario Digital RD: https://diariodigitalrd.com

El Diario de RD: https://eldiarioderd.com

Tras las Huellas Digital: https://www.traslashuellasdigital.com.do

Prensa Libre RD: https://www.prensalibrerd.com

M2 Noticias.com: https://m2noticias.com

Periódico digital especializado

Ganador: El Dinero https://eldinero.com.do

Nominados:

En el Foco.com: https://enelfocord.com

El Observador.com: https://elobservador.do

Diario de Salud.com.do: https://www.diariodesalud.com.do

Portada Médica.com: https://portadamedica.com

Cine Dominicano.com: https://cinedominicano.com

Global News Centers: https://globalnewscenters.com

Periódico nativo impreso con versión digital

Ganador: Diario Libre https://www.diariolibre.com

Nominados:

El Día: https://eldia.com.do

El Caribe: https://www.elcaribe.com.do

El Nuevo Diario: https://elnuevodiario.com.do

El Hoy: https://hoy.com.do

Listín Diario: https://listindiario.com

Programa nativo radial con versión digital

Ganador: Esto no es Radio / https://www.youtube.com/@estonoesradio2

Nominados:

La Universidad de la Calle (LA UCA), Brea Frank: https://www.youtube.com/@LaUCAradio

Jessica en Punto: https://www.youtube.com/@jessicaenpunto

Almuerzo de Negocios: https://www.youtube.com/channel/UCtM7DXVCNxBuT4i5AGxYusg

Pichando las 12, Juan Carlos Pichardo: https://www.youtube.com/@Pichandolas12x

El Mañanero, Bolívar Valera: https://www.youtube.com/@mananerotv

El Ritmo de la Mañana, Alberto Vargas: https://www.youtube.com/@Ritmo96fm

El Show Perfecto, Manolo Ozuna: https://www.youtube.com/@ElShowPerfecto

Periódico digital de noticiario de televisión con versión digital

Ganador: Canal 9 / Noticias SIN https://noticiassin.com

Nominados:

Canal 5 / Telemicro: https://ntelemicro.com

Canal 7 / Antena 7: https://www.antena7.com.do/ultimas-noticias

Canal 4 / RTVD: https://rtvd.gob.do/category/noticias

Noticias 16: https://noticias16.com.do

Canal 37 / CDN Noticias: https://cdn.com.do

Canal de YouTube

Ganador: Andariego https://www.youtube.com/@AndariegoDO

Nominados:

Antinoti Channel: https://www.youtube.com/@ElAntinoti

Kiskeya Life: https://www.youtube.com/@KiskeyaLife

MarcianoTech: https://www.youtube.com/@MarcianoTech

José Peguero Network: https://www.youtube.com/@JosePegueroRD

El Show de Capricornio: https://www.youtube.com/@CapricornioTV

El Show de Carlos Durán: https://www.youtube.com/channel/UCUYFc

El Demócrata: https://www.youtube.com/@eldemocratard

Pódcast

Ganador: Abriendo el Podcast https://www.youtube.com/@abriendoelpo

Nominados:

Silvio Mora: https://www.youtube.com/@Silviomora1

Vladimir Jáquez: https://www.youtube.com/@VladimirJaquez

El Dotol Nastra: https://www.youtube.com/@ElDotolNastra

Con Padres The Podcast: https://www.youtube.com/@ConpadresThePodcast

La Perspectiva: https://www.youtube.com/@joseluisravel

El Meneo de Correa: https://www.youtube.com/@ElMeneodeCorrea

Los Beras: https://www.youtube.com/@LosBerasGoicoPodcast

Media Group

Ganador: ACD Media / Dany Alcántara https://acdmedia.com

Nominados:

Informe de Salud.

Luinny Media Group, Luinny Corporán: https://www.youtube.com/channel/UCNI5Sdydy-t5ddkmZ-3HUIA

Alofoke Media Group, Santiago Matías: https://planetaalofoke.com

El Demócrata Media Group, Francisco Tavárez: https://eldemocrata.do

Manejo de noticias en plataformas alternativas

Ganador: Valórate Mujer

Nominados:

La Chalupa Entertainment: Facebook

Onda Urbana TV: Instagram

Cine, Cultura y Más RD: Instagram / YouTube

El Republicano: Instagram

Renglón View Especial

Grupo Aljadaqui. Por su trayectoria musical, iniciada en la década de 1990, con canciones de rock y baladas que forman parte de la identidad musical de dos y hasta tres generaciones de dominicanos.

La Familia Espejo. Por la innovación digital de la serie televisiva Trinitarios, realizada para RTVD mediante la técnica de captura de movimiento, así como por su innovación y manejo en las plataformas de streaming, estableciendo un precedente artístico y técnico. Producción y guin de Iván Ruiz.

Renglón SODOMEDI Especial

Hostuis / Ariel Soto. Empresa internacional con soporte institucional.

Ramón Chávez. Por sus 35 años de servicio en ACROARTE, su labor fundacional en SODOMEDI, la persistencia de su plataforma ActividadesArtisticas.com y su contribución a la gestión y difusión del arte nacional en los medios digitales.

Renglón institucional nacional

Ellos Opinan RD: Media Group.

Media Group. Noticias Al Tiempo.com.do: Periódico digital informativo de cobertura nacional.

Periódico digital informativo de cobertura nacional. Viajerillos: Canal de YouTube.

Canal de YouTube. Bávaro Digital.net: Periódico digital informativo de cobertura regional y comunitaria.

Periódico digital informativo de cobertura regional y comunitaria. The Business Show: Podcast.

Podcast. Lahoja.com: Periódico digital informativo especializado y temático.

Periódico digital informativo especializado y temático. Fiestas y Personalidades.com: Revista digital de contenido.

Revista digital de contenido. El Fogón de San Juan.com: Medio digital destacado de seccionales.

Medio digital destacado de seccionales. Recorriendo con Salvador.com: Periódico digital de contenido especializado.

Renglón de creatividad publicitaria

Piezas publicitarias proyectadas desde las redes sociales.

Estoy al 100: Mejor pieza publicitaria.

Mejor pieza publicitaria. Claro multiplica tus momentos: Mejor campaña colocada en medios digitales.

Mejor campaña colocada en medios digitales. Ministerio de Turismo: Manejo digital de redes sociales, empresa pública.

Manejo digital de redes sociales, empresa pública. Hotel Lopesan Costa Bávaro: Manejo digital de redes sociales, empresa privada.

Renglón internacional

Impacta Magazine.com, Colombia: Periódico digital internacional de noticias.

Periódico digital internacional de noticias. Brújula Turística.com, Panamá: Periódico digital internacional especializado.

Periódico digital internacional especializado. Red de Prensa Colombia: Manejo de noticias en plataformas alternativas.

Manejo de noticias en plataformas alternativas. Media Group Alianza, Colombia: Mejor Media Group.

Mejor Media Group. Alianza Medios Red Nacional de Medios, Colombia: Mejor Media Group.

Ganador del voto del público nacional e internacional

Albáez Noticias Panamá, que estableció un récord de 12,967 votos.

Renglón gremio aliado

Periódico Digital Noticias de Panamá: Mejor periódico digital.

Mejor periódico digital. Panorama Económico.com, Panamá: Mejor periódico digital especializado.

Mejor periódico digital especializado. Al Momento Noticia PYY, Panamá: Mejor manejo de noticias alternativas.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más