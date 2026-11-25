El Consulado General de España en Santo Domingo recomendó a los ciudadanos dominicanos utilizar el nuevo pasaporte electrónico al solicitar un visado Schengen, debido a las características de seguridad que incorpora el documento.

La recomendación aparece en el portal oficial de la sede consular, donde se señala que el pasaporte biométrico dominicano facilita la gestión de las solicitudes de visado y los controles de entrada al territorio europeo.

Sin embargo, los ciudadanos pueden continuar utilizando sus pasaportes anteriores para solicitar el visado, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades españolas. Entre los requisitos figura que el documento tenga una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio europeo, al menos dos páginas en blanco y que haya sido expedido durante los últimos diez años.

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, valoró la recomendación del consulado español y consideró que representa un reconocimiento a los cambios implementados en el proceso de emisión del documento.

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"Que España recomiende el nuevo pasaporte dominicano por su seguridad es un reconocimiento a la libreta y al trabajo que hicimos en Pasaportes para cambiar la forma de emitirla", expresó Ramírez.

El funcionario explicó que los controles fueron reforzados desde la verificación de la identidad del solicitante hasta la emisión del documento.

Más de 130 medidas de seguridad

El nuevo pasaporte electrónico incorpora más de 130 medidas de seguridad, entre ellas una página de datos de policarbonato con grabado láser y un chip que permite verificar la identidad del titular y comprobar la autenticidad del documento durante los controles fronterizos.

Según la Dirección General de Pasaportes, la nueva libreta está disponible en 18 de las 19 oficinas de la institución en República Dominicana y en ocho consulados dominicanos en el exterior.

Ramírez informó que antes de finalizar 2026 está prevista su incorporación en otros ocho consulados, incluidos los de Miami y Orlando, en Estados Unidos, así como los de Chile y Panamá.

Entre las facilidades del documento también figura el acceso al sistema Autogate de la Dirección General de Migración, que permite utilizar los pasos automatizados en los aeropuertos habilitados sin necesidad de registro previo.

Asimismo, incluye una cobertura de hasta 9,000 dólares para el traslado a República Dominicana de los restos mortales del titular en caso de fallecimiento en el extranjero.

La Dirección General de Pasaportes recordó que los ciudadanos pueden solicitar la nueva libreta aunque su pasaporte actual todavía esté vigente. Además, informó que hasta el 31 de diciembre de 2026 no se aplicarán cargos adicionales por pérdida o deterioro del documento.

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