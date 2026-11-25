El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció un proyecto de RD$ 30 millones para promover la inclusión digital de personas con discapacidad auditiva, así como inversiones en conectividad, telemedicina y espacios tecnológicos en comunidades vulnerables.

Durante un encuentro con periodistas, el funcionario explicó que las iniciativas buscan reducir las desigualdades tecnológicas y facilitar el acceso a servicios digitales a sectores que históricamente han tenido menos oportunidades.

Entre los proyectos que destacó figura la instalación de un laboratorio de redes y telecomunicaciones en Neiba, provincia Bahoruco, así como una sala digital en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, con la intención de acercar las herramientas tecnológicas a los niños y sus familias.

Gómez Mazara señaló que estas iniciativas forman parte de una política que procura que el acceso a la tecnología no esté condicionado por la situación económica o el lugar de residencia de las personas.

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“Yo creo que los muchachitos que viven en La Mata de Farfán tienen los mismos derechos que los que van a New Horizons”, expresó al referirse a las desigualdades en el acceso a servicios de internet de calidad.

Autobuses para llevar internet a comunidades

Al responder preguntas sobre el programa Internet Móvil, que cuenta con tres autobuses equipados para llevar conectividad a diferentes puntos del país, Gómez Mazara explicó que las unidades serán distribuidas de acuerdo con las necesidades de las comunidades.

Indicó que el programa comenzará priorizando los lugares donde existen mayores dificultades de acceso y que los tres vehículos constituyen el punto de partida de una iniciativa que se proyecta ampliar a otros sectores.

Indotel.

El funcionario señaló que existe una relación entre pobreza, exclusión social y dificultades para acceder a internet, por lo que el organismo procurará concentrar sus esfuerzos en las provincias que todavía presentan mayores limitaciones.

Como ejemplo, mencionó el municipio de Las Yayas, en Azua, donde, según explicó, la institución llevó conectividad hace aproximadamente dos semanas y media a espacios como el centro de atención primaria, la escuela y la alcaldía.

También recordó que, durante una primera etapa del programa de conectividad, comenzaron en Bohechío y lograron conectar 40 comunidades, con un alcance de unos 104,000 ciudadanos.

No obstante, aclaró que el problema de la conectividad en el país no se limita a la existencia de cobertura, sino también a la calidad del servicio que reciben los usuarios.

“El territorio nacional tiene cobertura, el problema es la calidad del internet que recibe”, sostuvo.

Telemedicina y Canasta Digital

Entre los proyectos que considera de mayor impacto social, Gómez Mazara resaltó la telemedicina, iniciativa que permite ofrecer asistencia especializada a niños de comunidades alejadas sin que tengan que trasladarse necesariamente a Santo Domingo para recibir atención.

Explicó que el Indotel coordinó esfuerzos con el sector salud y el Arzobispado de San Juan de la Maguana para facilitar servicios médicos mediante herramientas tecnológicas en comunidades de Azua, Elías Piña y San Juan.

Como ejemplo, mencionó el caso de un niño residente en Juan de Herrera que presente una dificultad cardíaca y que, mediante este sistema, pueda recibir asistencia y ser referido a un especialista sin tener que realizar inicialmente el desplazamiento hasta la capital.

Asimismo, destacó el programa Canasta Digital, dirigido principalmente a madres de hogares vulnerables, al considerar que les permite adquirir herramientas para alfabetizarse tecnológicamente y desarrollar actividades productivas.

“Esos recursos la hacen una mujer independiente, puede ser productiva, se alfabetiza tecnológicamente”, expresó.

El funcionario sostuvo que estas iniciativas representan una contribución a la reducción de las brechas sociales mediante el acceso a la tecnología y forman parte de los proyectos que desarrolla el Indotel.