La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, cuestionó el alcance de la resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) sobre el proyecto de la empresa vietnamita Viettel, al considerar que la medida deja fuera el 80 % de la iniciativa.

Durante una entrevista en el programa Despierta con la X, por La X102.1 FM, Campos manifestó que el gobierno estadounidense mantiene sus preocupaciones porque, según su interpretación, la disposición solo restringe el 20 % del proyecto relacionado con el uso de tecnología de países que Washington considera «no confiables».

"Para nosotros nos llama la atención que ese otro 80 % ha quedado fuera", expresó la diplomática al ser consultada sobre si la resolución satisfacía al Gobierno estadounidense.

Campos explicó que la preocupación de su país está relacionada con la confiabilidad de las redes de telecomunicaciones, debido a que Estados Unidos mantiene inversiones en República Dominicana y tiene interés en continuar desarrollándolas.

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En ese sentido, sostuvo que los inversionistas estadounidenses necesitan una infraestructura de telecomunicaciones confiable para sus operaciones.

Aunque reconoció que República Dominicana es un país soberano y tiene la potestad de decidir con cuáles empresas establece contratos, consideró que la incorporación de una nueva compañía al mercado representaba una oportunidad para fortalecer la confiabilidad de las redes.

"El 20 % no nos llega a eso", insistió al referirse a la parte del proyecto que, según su interpretación, queda cubierta por la resolución.

El tema fue abordado durante la entrevista con el panel de Despierta con la X, integrado por Frank Olivares, Giulio Pelliccione, Yamel Castro, Iván Alcántara e Ico Abreu.

Durante la conversación, la embajadora también destacó los vínculos entre Estados Unidos y República Dominicana, que describió como históricamente estrechos, y señaló que ambos países mantienen una agenda de cooperación en materia de seguridad y comercio.

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