El empresario Eliezer Salvador Matos aseguró este miércoles que ha acudido en dos ocasiones a la Fiscalía del Distrito Nacional, con la intención de ponerse a disposición de las autoridades por la muerte de Melissa Medina, de 22 años, pero denunció que no han querido recibirlo.

Salvador manifestó que tiene la conciencia tranquila y reiteró su disposición de colaborar con el Ministerio Público y someterse a cualquier requerimiento que los investigadores consideren necesario para esclarecer las circunstancias en que falleció la joven.

El empresario afirmó que se ha presentado voluntariamente en dos oportunidades a la sede de la Fiscalía, pero que, pese a sus intentos de ponerse a disposición de las autoridades, no ha sido recibido.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente por qué no habría sido recibido ni si las autoridades tienen previsto entrevistarlo en los próximos días.

Su presencia en la Fiscalía se produce luego de que su nombre saliera a relucir en las informaciones relacionadas con las últimas horas de vida de Medina, quien falleció el pasado martes 17 de noviembre en un apartamento de la torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

Investigaciones sobre la muerte de Melissa Medina

Melissa Medina, una joven empresaria y creadora de contenido de 22 años, falleció luego de presentar complicaciones de salud mientras se encontraba en un apartamento junto a otras personas.

Melissa Medina.

Entre las personas que estuvieron con ella figuran Eliezer Salvador Matos, de 60 años, propietario del consorcio de bancas deportivas Presidente Sport, y Mariana Michelena, de 21 años.

La muerte de Medina generó cuestionamientos públicos sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos y las personas que estuvieron con ella antes de su fallecimiento.

La Policía Nacional informó que, como parte de las investigaciones, fueron entrevistados Mariana Michelena y un vigilante de la torre donde ocurrieron los hechos. También confirmó que se analizaron las imágenes de las cámaras de vigilancia del edificio.

En declaraciones anteriores, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que las autoridades estaban a la espera de los resultados de Patología Forense para establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las siguientes actuaciones investigativas relacionadas con Salvador.

Por su parte, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que los hallazgos preliminares apuntaban a una falla cardíaca, aunque precisó que era necesario establecer qué provocó esa condición.

La representante del Ministerio Público sostuvo que la investigación debía sustentarse en evidencias científicas y en los resultados definitivos de los estudios forenses.

Mientras continúan las investigaciones, Salvador insiste en que está dispuesto a colaborar con las autoridades, aunque asegura que sus dos intentos de comparecer ante la Fiscalía no han tenido respuesta.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más