El empresario Eliezer Salvador, conocido como "Chey", acudió este miércoles 25 de noviembre a la Fiscalía del Distrito Nacional para ponerse a disposición de las autoridades por las investigaciones sobre la muerte de Melissa Medina, de 22 años, pero aseguró que no querían recibirlo.

Según informó el periódico Listín Diario, Salvador se presentó en las instalaciones del Ministerio Público con la intención de colaborar con las investigaciones relacionadas con el fallecimiento de la joven. Sin embargo, en un video difundido posteriormente, afirmó que la Fiscalía no quería recibirlo, pese a su disposición de comparecer ante las autoridades.

Su comparecencia se produce después de varios días de cuestionamientos sobre su participación en las diligencias investigativas, debido a que fue identificado como una de las personas que estuvieron en el apartamento donde Medina presentó complicaciones de salud antes de morir.

La Policía Nacional había informado el pasado 20 de noviembre que todavía no había entrevistado al empresario y que esperaba los resultados de los estudios de Patología Forense para determinar las siguientes actuaciones.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Melissa Medina?

La joven empresaria y creadora de contenido Melissa Medina falleció la madrugada del martes 17 de noviembre de 2026, después de presentar complicaciones de salud mientras se encontraba en un apartamento de la torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

Las investigaciones han establecido que en el lugar también estuvieron Mariana Michelena Pascual, de nacionalidad venezolana, y el empresario Eliezer Salvador.

Durante una rueda de prensa, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, presentó imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio que muestran los movimientos de las personas relacionadas con los acontecimientos de aquella madrugada.

Las autoridades también informaron que habían entrevistado a Michelena Pascual y a un vigilante del edificio como parte de las diligencias para reconstruir lo ocurrido.

Por su parte, la defensa de Salvador, encabezada por el abogado Valentín Medrano, ha sostenido que el empresario acudió a prestar ayuda después de recibir una llamada en la que se le informó sobre los problemas de salud de Medina.

Autoridades esperan resultados definitivos de la autopsia

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó anteriormente que los hallazgos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) apuntan a una falla cardíaca, aunque todavía no se ha determinado qué la provocó.

"Hasta el momento lo que tenemos es que hubo una falla cardíaca. Lo que debemos ver es qué generó esa falla cardíaca en la joven", explicó la representante del Ministerio Público el pasado 20 de noviembre.

Las autoridades han señalado que los resultados definitivos de los estudios forenses, incluidos los análisis correspondientes, serán determinantes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Asimismo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución y a la Fiscalía del Distrito Nacional a profundizar las investigaciones y examinar cualquier otro posible hecho delictivo que pudiera surgir durante las indagatorias.