El sacerdote William Antonio Arias llamó a la sociedad dominicana a asumir un compromiso activo contra la violencia hacia las mujeres, la injusticia y la vulneración de los derechos humanos, al conmemorar el 66 aniversario del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ocurrido el 25 de noviembre de 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Durante una homilía dedicada a la memoria de las tres heroínas dominicanas, el religioso sostuvo que recordar su sacrificio no debe limitarse a los homenajes y reconocimientos históricos, sino convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre la libertad, la justicia y la responsabilidad ciudadana.

"Su recuerdo no es simplemente una evocación histórica ni un acto de reconocimiento patriótico. Es, sobre todo, una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la vida, la dignidad de la persona humana, la libertad, la justicia y el compromiso que todos tenemos en la construcción de una sociedad más humana", expresó.

El sacerdote recordó que las hermanas Mirabal perdieron la vida por defender sus ideales y oponerse a un régimen que negaba las libertades fundamentales.

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Señaló que, aunque sus asesinos pretendieron silenciar sus voces, sus nombres adquirieron mayor fuerza en la conciencia del pueblo dominicano y trascendieron las fronteras nacionales.

Advierte que no basta con recordar a las hermanas Mirabal mientras persista la violencia

En su reflexión, Arias destacó que el legado de las hermanas Mirabal obliga a cuestionar las condiciones que todavía enfrentan las mujeres en la sociedad.

"No podemos honrar la memoria de las hermanas Mirabal mientras toleramos la violencia doméstica, el maltrato, el abuso, la discriminación y los feminicidios", manifestó.

El sacerdote sostuvo que la historia de las tres hermanas debe traducirse en un compromiso concreto con la defensa de la vida y la dignidad de todas las mujeres.

También recordó que la lucha por el reconocimiento de los derechos femeninos ha incluido reivindicaciones relacionadas con la participación social, la libertad y la igualdad.

En ese sentido, citó las enseñanzas de Jesucristo sobre el respeto a las mujeres y afirmó que la fe cristiana no puede permanecer indiferente ante las situaciones de injusticia y sufrimiento humano.

"No basta con hablar de libertad; es necesario defenderla y promoverla. No basta con hablar de justicia; es necesario practicarla. No basta con denunciar la violencia; es necesario trabajar para erradicarla", expresó.

Una fecha que trascendió las fronteras dominicanas

El religioso recordó que el 25 de noviembre fue establecido por las Naciones Unidas como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, precisamente en memoria de las hermanas Mirabal.

Destacó que su historia, nacida en República Dominicana, se convirtió en una referencia internacional para la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres.

A su juicio, este reconocimiento demuestra que las acciones de una persona pueden trascender su propia existencia e inspirar transformaciones en generaciones futuras.

Asimismo, planteó que la Iglesia debe acompañar a quienes sufren y promover una sociedad fundamentada en el respeto a la vida, la justicia y la solidaridad.

"¿Estamos construyendo hoy el país por el que ellas lucharon?"

En la parte final de su homilía, el padre William Antonio Arias invitó a los ciudadanos a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen frente al legado de las hermanas Mirabal.

"La pregunta más importante de esta celebración no es solamente qué hicieron las hermanas Mirabal, sino qué estamos haciendo nosotros con el legado que nos dejaron", expresó.

El sacerdote cuestionó qué está haciendo la sociedad para garantizar que las mujeres puedan vivir sin miedo, que los hogares sean espacios de respeto y protección y que la justicia sea un derecho al alcance de todos.

También señaló que recordar a las heroínas nacionales implica trabajar para evitar que se repitan las circunstancias de violencia, persecución y negación de la dignidad humana que marcaron sus vidas.

"La mejor manera de honrarlas es trabajar para que nunca más se repitan las circunstancias de violencia, persecución y negación de la dignidad humana que marcaron su historia", sostuvo.

Arias concluyó su reflexión con un llamado a construir una República Dominicana donde ninguna mujer tenga que sufrir violencia ni ser perseguida por sus ideas.

"Porque las vidas entregadas por la dignidad humana pueden desaparecer físicamente, pero su testimonio permanece vivo en la conciencia de los pueblos. No basta con recordar a las hermanas Mirabal como heroínas de nuestra historia; tenemos que preguntarnos si estamos construyendo hoy el país por el que ellas lucharon", expresó.

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