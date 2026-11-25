La representante dominicana en Miss Universo, Melissa Núñez, expresó su agradecimiento al pueblo dominicano por el respaldo recibido durante el certamen, en el que alcanzó el segundo lugar, y aseguró que se marcha con el corazón lleno y orgullosa de haber representado al país.

A través de una publicación en sus redes sociales, Núñez manifestó que todavía le cuesta encontrar las palabras para describir lo que siente tras la experiencia y destacó que uno de sus mayores regalos fue ver cómo los dominicanos hicieron suyo su sueño.

“Ver cómo tantos dominicanos se unieron, creyeron, me apoyaron e hicieron suya esta ilusión ha sido uno de los regalos más bonitos de mi vida”, escribió.

La modelo también valoró las muestras de respaldo que recibió durante la competencia y aseguró que nunca sintió que caminaba sola, al ver a sus compatriotas celebrar cada paso, defender la bandera dominicana y acompañarla hasta el último momento.

“Quizás ese fue nuestro mayor logro, que más allá de cualquier resultado, conseguimos que República Dominicana se sintiera orgullosa de su representante”, expresó.

Núñez agradeció los mensajes, las oraciones, las publicaciones y las palabras de aliento que recibió durante su participación, al tiempo que afirmó que se lleva recuerdos que conservará toda su vida.

“Gracias, pueblo dominicano, por hacerme sentir su reina. ¡Lo logramos juntos!”, manifestó.

La representante dominicana concluyó su mensaje con una dedicatoria a su país: “¡Quisqueya, esta experiencia es nuestra! Los quiero con todo mi corazón”.

Su segundo lugar en Miss Universo representa uno de los resultados más destacados de República Dominicana en la historia del concurso de belleza.

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