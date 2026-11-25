República Dominicana vuelve a ocupar el segundo puesto de Miss Universo. Melissa Núñez se convirtió en la segunda representante dominicana en alcanzar la posición de primera finalista, un resultado que marca un nuevo capítulo para el país en el concurso de belleza.

La joven se suma a Ada Aimée de la Cruz, quien en 2009 también quedó como primera finalista, detrás de la venezolana Stefanía Fernández, ganadora de aquella edición.

La primera vez que el país alcanzó esa posición fue hace 17 años, cuando De la Cruz representó a República Dominicana en el certamen celebrado en Bahamas. En aquella ocasión, la dominicana estuvo cerca de conseguir la segunda corona para el país, pero el título quedó en manos de Venezuela.

Ada Aimée de la Cruz.

La última vez que República Dominicana ganó Miss Universo fue en 2003, cuando Amelia Vega hizo historia al convertirse en la primera dominicana en conquistar la corona, con apenas 18 años, durante la edición celebrada en Panamá.

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Desde entonces han transcurrido 23 años sin que otra representante dominicana consiga el título, aunque el país ha logrado mantenerse entre las finalistas en distintas ediciones.

Con su resultado en 2026, Melissa Núñez vuelve a colocar a República Dominicana entre las dos últimas candidatas del concurso y mantiene abierta la posibilidad de que el país consiga su segunda corona universal.

La edición número 75 de Miss Universo se celebró el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, con la participación de 116 candidatas. La representante puertorriqueña Jennifer Barreto obtuvo el título, mientras que Melissa Núñez se quedó con el puesto de primera finalista.

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