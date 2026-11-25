La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, quedó como primera finalista de Miss Universo 2026, cuya corona fue conquistada por la puertorriqueña Jennifer Barreto durante la gala final de la edición número 75 del certamen, celebrada este martes en San Juan, Puerto Rico.

Núñez llegó hasta la última ronda de la competencia y disputó el título universal frente a Barreto, quien finalmente se alzó con la corona ante el público que asistió al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El resultado coloca nuevamente a República Dominicana entre las dos finalistas del concurso, aunque el país no logró repetir la victoria obtenida por Amelia Vega en 2003.

La clasificación final quedó encabezada por Puerto Rico, con Jennifer Barreto como ganadora, y República Dominicana, con Melissa Núñez como primera finalista. Venezuela, representada por Clara Vegas, ocupó el puesto de segunda finalista; Filipinas, con Bea Millan-Windorski, quedó tercera, y Nueva Zelanda, con Georgia Waddington, completó el grupo de las cinco finalistas.

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Puerto Rico consigue su sexta corona

Con el triunfo de Barreto, Puerto Rico suma seis títulos de Miss Universo y vuelve a ganar el concurso después de 20 años. La última representante de la isla que había conseguido la corona fue Zuleyka Rivera, en 2006.

La lista de ganadoras puertorriqueñas comenzó en 1970 con Marisol Malaret. Posteriormente, Deborah Carthy-Deu obtuvo el título en 1985; Dayanara Torres, en 1993; Denise Quiñones, en 2001, y Zuleyka Rivera, en 2006.

Jennifer Barreto, de 27 años, es originaria de Mayagüez y tiene formación en Psicología y Trabajo Social. También es madre de una niña de siete años, Penélope, y está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de Estados Unidos.

Su victoria tiene un significado particular para la historia del concurso, pues se convierte en la primera madre que conquista y conserva el título de Miss Universo, después de que en 1957 Mary Leona Gage fuera despojada de la corona al descubrirse que estaba casada y tenía dos hijos.

Desde 2023, el certamen permite la participación de mujeres casadas y madres, como parte de los cambios introducidos en sus reglas.

¿Quién es Melissa Núñez?

Melissa Núñez es una modelo dominicana de 29 años, oriunda de La Vega, con formación académica en Psicología y Ciencias de la Salud en The City College of New York.

La representante dominicana había participado anteriormente en Miss República Dominicana Universo 2024, edición en la que quedó como primera finalista. En 2026 regresó a la competencia representando a Concepción de La Vega y consiguió la corona nacional que le permitió participar en el concurso internacional.

En esta edición de Miss Universo participaron 116 candidatas, que atravesaron distintas rondas de selección hasta llegar al grupo de cinco finalistas.

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