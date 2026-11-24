La espera por conocer a la sucesora de Fátima Bosch llega a su momento decisivo este martes, cuando 116 candidatas competirán por la corona de Miss Universo 2026, en una gala que tendrá como escenario el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

La representante dominicana, Melissa Núñez, modelo y psicóloga oriunda de Palmarito, La Vega, buscará conquistar la segunda corona para el país, que obtuvo su único título en 2003 con Amelia Vega.

La transmisión de la final comenzará a las 8:00 de la noche, hora de República Dominicana y Puerto Rico. Telemundo ofrecerá una antesala desde las 7:00 p. m. y la gala podrá seguirse en Estados Unidos por esa cadena y a través de Peacock. En Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, mientras que algunos territorios tendrán acceso a través del canal oficial de Miss Universo en YouTube.

El espectáculo de apertura contará con las actuaciones de las artistas puertorriqueñas La India, Didi Romero y Denise Quiñones, bajo la dirección musical de Cuco Peña.

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Uno de los elementos centrales de esta edición, que conmemora los 75 años del certamen, será el estreno de la corona “The Radiance of an Eternal Legacy”, elaborada en oro blanco de 18 quilates y con 3,150 diamantes. La pieza fue diseñada por el joyero venezolano George Wittels en colaboración con la casa de alta joyería Maison d’OR. Su valor comercial no ha sido divulgado oficialmente.

Miss República Dominicana Melissa Núñez también participó en el evento junto a Magali y las demas misses.

La ganadora también asumirá compromisos como representante de la organización durante su reinado. Algunas publicaciones estiman una remuneración anual de US$250,000 y una asignación mensual para gastos oficiales, aunque esas cifras no han sido confirmadas públicamente por Miss Universo.

La participación de Melissa Núñez

En los días previos a la final, Núñez participó en el desfile de trajes típicos con la propuesta “Tres raíces, una nación”, inspirada en la identidad y las tradiciones dominicanas.

El vestuario incorporó los colores de la bandera, el escudo nacional, flores de cayena y una Biblia abierta en la parte posterior. El tocado fue elaborado por el artista dominicano Jonathan Klembert.

La dominicana también desfiló en la competencia preliminar del domingo, en la que las candidatas se presentaron en traje de baño y vestido de gala. Núñez lució un diseño azul del filipino Rian Fernandez y, posteriormente, un vestido de encaje con detalles y destellos plateados.

Los resultados de estas presentaciones, junto con las entrevistas individuales y las evaluaciones del jurado, forman parte del proceso para seleccionar a las semifinalistas. La candidata que obtenga la mayor cantidad de votos del público también tendrá asegurado un lugar entre las 30 semifinalistas.