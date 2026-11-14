La Organización Miss Universo se desligó de la producción del evento “Beauty on the Beach”, celebrado el 13 de noviembre en Puerto Rico, luego de las críticas por las condiciones de la pasarela, en la que varias candidatas tropezaron mientras desfilaban en traje de baño sobre una alfombra colocada en la arena.

En un comunicado difundido este sábado, la organización aclaró que la actividad fue organizada y producida de manera independiente por Magali Febles, directora de la franquicia de Miss Universo en República Dominicana, bajo los derechos de licencia para utilizar el nombre de la marca.

“La Organización Miss Universo (MUO) no organizó, produjo, administró ni supervisó las operaciones del evento”, indicó la entidad.

La organización también manifestó que la actividad no cumplió con los estándares de excelencia y profesionalismo que espera de los eventos vinculados a su marca. Asimismo, lamentó la experiencia y reafirmó su compromiso con los valores y la integridad del certamen.

Candidatas tropezaron durante el desfile

La actividad se celebró en la playa del hotel Caribe Hilton, en San Juan, y estuvo marcada por dificultades de las participantes para caminar sobre la alfombra colocada directamente sobre la arena.

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Entre las candidatas que tropezaron figura Bea Millan-Windorski, representante de Filipinas. Según informó el diario puertorriqueño El Nuevo Día, también tuvo dificultades Luren Márquez, de Perú. Por su parte, NotiCel mencionó a Clara Vegas, representante de Venezuela.

Miss República Dominicana Melissa Núñez también participó en el evento junto a Magali y las demás misses.

Los reportes indican que las participantes lograron continuar sus recorridos pese a los inconvenientes.

El evento estaba previsto para las 6:00 de la tarde, pero comenzó alrededor de las 8:30 de la noche. De las 116 candidatas que se esperaba que participaran, finalmente desfilaron unas 70, según informó El Nuevo Día.

Magali Febles reconoce fallas en las alfombras y pide disculpas

Tras la controversia, Magali Febles publicó un comunicado en la cuenta oficial de Instagram de The Crown Production LLC, empresa productora del evento, en el que lamentó los tropiezos de las candidatas y reconoció problemas con las condiciones de la pasarela.

La directora de la franquicia dominicana explicó que para el desfile se colocaron dos alfombras sobre la arena, pero estas no reunieron los requisitos de estabilidad y seguridad necesarios.

Comunicado oficial publicado en página de Instagram

“Como productora, revisaré junto a mi equipo y al personal del hotel los puntos donde ocurrieron los tropiezos”, expresó Febles.

También manifestó su solidaridad con las participantes y destacó la manera en que retomaron sus recorridos después de los inconvenientes.

“Lamento de corazón el momento que vivieron y comprendo la preocupación de sus allegados. Sé cuánto trabajo hay detrás de cada salida a la pasarela”, escribió.

Febles agradeció a las 80 candidatas que participaron en la actividad y al público que asistió al Caribe Hilton, al tiempo que pidió disculpas por la espera que tuvieron que enfrentar los asistentes.

Miss Universo atribuye la producción a una empresa independiente

En su declaración, la organización insistió en que la responsabilidad de la realización del evento correspondió a una producción independiente y no a la estructura internacional de Miss Universo.

La aclaración se produjo después de que circularan videos de los tropiezos y comentarios críticos sobre las condiciones de la pasarela y la organización de la actividad.

“Lamentamos profundamente la experiencia y reafirmamos nuestro compromiso con los valores y la integridad que han caracterizado a Miss Universo durante 75 años”, expresó la entidad.

Miss Universo atribuye la producción a una empresa independiente

En su declaración, la organización insistió en que la responsabilidad de la realización del evento correspondió a la producción independiente y no a la estructura internacional de Miss Universo.

La aclaración se produjo después de que circularan videos de los tropiezos y comentarios críticos sobre las condiciones de la pasarela y la organización de la actividad.

“Lamentamos profundamente la experiencia y reafirmamos nuestro compromiso con los valores y la integridad que han caracterizado a Miss Universo durante 75 años”, expresó la entidad.

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