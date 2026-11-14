Seis muralistas se instalarán este sábado, domingo y lunes para protagonizar la primera edición del Festival de Murales REMOZARTE, mediante la creación de obras de arte público en la calle Peña Batlle, esquina Ramón Cáceres, del Ensanche La Fe.

Los artistas que realizarán las intervenciones, junto a integrantes de la comunidad, son Edgar Valerio, Yudelkis Castro, Joseph Díaz, Lidisset Reyes, Israel Féliz y Mr. Letta.

Valerio explicó que el festival persigue acercar el arte a un público más amplio, llevando las expresiones artísticas fuera de los espacios tradicionales y convirtiendo las calles en escenarios abiertos para la creatividad, el encuentro y la participación ciudadana.

Indicó que, mediante el muralismo, REMOZARTE busca transformar el entorno urbano en un espacio de expresión cultural, promover el acceso democrático al arte, embellecer los espacios públicos y fortalecer la identidad comunitaria.

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Los artistas aportarán a las obras que plasmarán en las paredes diferentes estilos, lenguajes visuales y perspectivas creativas, para dar vida a una experiencia artística colectiva.

Durante tres días, intervendrán espacios del sector mediante la creación de murales, generando un diálogo directo entre el arte, la comunidad y el espacio urbano.

REMOZARTE apuesta por el arte como herramienta de transformación social, capaz de inspirar, conectar a las personas y contribuir a la construcción de ciudades más creativas, coloridas y culturalmente activas.

Con esta primera edición, el festival busca sentar las bases de una plataforma que impulse el muralismo dominicano, visibilice el talento artístico nacional y fomente nuevas oportunidades de encuentro entre los artistas y la ciudadanía.

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