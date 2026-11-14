El merenguero Wilfrido Vargas y la empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. fueron condenados al pago de RD$ 14 millones a favor del músico Juan Valdez Ybet, luego de que un tribunal reconociera su participación como coautor de una parte de la canción “El baile del perrito”.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la sentencia civil número 035-2026-SSEN-01198, emitida el 28 de octubre de 2026 por la magistrada Nidia Victoria Jorge Taveras.

El tribunal acogió parcialmente la demanda en reparación de daños y perjuicios presentada por Valdez Ybet, al establecer que su contribución a la obra musical no se limitó a los arreglos, sino que también participó en la composición de una parte del tema.

La indemnización fue distribuida en RD$2 millones por daños patrimoniales y RD$12 millones por daños morales. El músico había reclamado inicialmente RD$100 millones, divididos en partes iguales por ambos conceptos.

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Para sustentar su decisión, la magistrada valoró testimonios, una grabación que se conservaba originalmente en casete y luego fue digitalizada, así como referencias contenidas en el libro “Me volviste loco, Wilfrido”, escrito por el propio merenguero.

De acuerdo con los fundamentos de la sentencia divulgados por medios de comunicación, el tribunal consideró que Valdez permaneció durante más de tres décadas sin recibir el reconocimiento correspondiente a su participación como coautor, pese a que figuraba vinculado a la producción en calidad de arreglista.

Además de la indemnización, el fallo ordena publicar su dispositivo en un periódico de circulación nacional, a cargo de los condenados, y dispone el pago de las costas del proceso.

Una disputa iniciada en 2024

La controversia por los derechos de autor de “El baile del perrito” llegó a los tribunales en 2024, cuando Juan Valdez Ybet demandó a Wilfrido Vargas para reclamar beneficios y reconocimiento por su participación en la canción, lanzada en 1989.

En declaraciones ofrecidas entonces a The Associated Press, Valdez explicó que había decidido recurrir a la justicia después de varios intentos de resolver el reclamo. También señaló que su demanda se refería a una parte de la obra.

En ese momento, el equipo de Vargas declinó ofrecer declaraciones sobre el fondo del caso y manifestó que el asunto se encontraba en manos de los tribunales.

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