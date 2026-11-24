Muchos poetas les han cantado a sus ciudades. He leído, desde luego, cientos de poesías a diferentes urbes del mundo. Empero, uno de los grandes poemas a una ciudad lo escribió el siempre poeta exquisito Tony Raful: a Santo Domingo, la Primera del Nuevo Mundo: «La ciudad y sus cantos». Este texto retrata a una de las ciudades más serenamente impresionantes de nuestra América; una urbe que parece estar siempre posando para alguna foto, consciente de su peso histórico y de su gracia caribeña.

En el 1998 realicé una escenificación muy completa sobre ese poema. Fue un montaje donde convergieron el teatro, la danza, la orquestación y las canciones, intentando abarcar la inmensidad de su ritmo. Hace unas horas, en una computadora que casi nunca uso —porque otras Macs le han quitado protagonismo a mi antigua MacBook Pro— me topé con el poema. Releerlo ha sido una experiencia maravillosa, casi una revelación. El tiempo transcurrido no ha marchitado los versos; por el contrario, les ha otorgado la pátina de la eternidad. Quisiera compartir lo que he descubierto en esta nueva lectura.

Lo primero que salta a la vista en la obra de Raful es que no nos enfrenta a una ciudad de piedra y cemento, sino a una entidad viva, mítica y sufriente. El poeta no describe a Santo Domingo; se encarna en ella. Desde los primeros versos, la urbe se nos presenta como una fuerza de la naturaleza y de la historia:

«Yo soy la ciudad,

pájaro en llamas,

festejo del puerto y la ceiba,

tejados de palma y de cinc

columnas de piedras y ladrillos

arcilla de una ciguapa que escapó por las colinas,

residencia prístina de la lluvia.»

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Hay aquí una dramaturgia magistral. Raful construye un escenario donde lo monumental («columnas de piedras») convive con lo marginal y mítico («la ciguapa», «tejados de cinc»). Como hombre de teatro, no puedo evitar ver en esta enumeración el telón abriéndose sobre un palco caribeño, donde la lluvia no es solo clima, sino el bautismo prístino de la isla.

Pero la ciudad de Raful no es solo postal; es conciencia. El poema se niega a ignorar las sombras de la Primera Ciudad. La belleza serena de sus murallas se quiebra ante el peso de la historia y la injusticia, recordándonos que el trópico también es el escenario de un dolor antiguo:

«Yo soy la ciudad de carne y hueso,

de palabras y asfalto,

de refugios paralelos,

subterráneos,

donde moran pesadillas y lazarillos,

un esclavo que hace quinientos años

lleva un grillete eterno,

unos conjurados que no cesan de penar en las penumbras.»

Ese «esclavo que hace quinientos años / lleva un grillete eterno» es el grito que resuena en los cimientos del Ozama. Es la memoria que se niega a ser borrada. Y sobre ese escenario de luces y sombras, Raful despliega el coro de la humanidad que habita sus calles:

«en mí cohabitan los tunantes,

los poetas,

los usureros,

los turistas,

los clérigos,

los funcionarios,

los nihilistas…

los que traman la aurora,

los músicos,

las dadoras universales del cuerpo,

los bohemios

los que perdieron la partida y están prestos a seguirla perdiendo.»

Nadie queda fuera de la gracia ni de la condena de la ciudad. Desde «las muchachas que cumplen 17 años y tienen limpia la sonrisa» hasta «los que viven y mueren sin saber por qué viven y mueren». Raful abraza a la muchedumbre con una piedad laica, con una ternura que solo los grandes poetas poseen.

Y es en esta geografía humana donde el poema alcanza su clímax sensorial y espiritual. La ciudad no es un espacio estático; es una fiesta, un ritual, un estruendo:

“sobre mí hay un corredor de atabales,

diablos cojuelos,

esos piratas suplentes de las tinieblas,

alquimista apostando a empañar el crepúsculo,

a cambiar el destino…»

Al releer estos versos, escucho de nuevo los atabales. Raful nos recuerda que Santo Domingo es un aquelarre de vida, una alquimia donde se apuesta a «cambiar el destino».

Sin embargo, la tesis más profunda, la gran conclusión filosófica y estética del poema, reside en el poder redentor de la palabra. Frente a la fatiga, frente a las «bóvedas de fulgor y fatiga», frente a la muerte y el olvido, el poeta asume su responsabilidad cósmica. No hay utopía política que perdure, pero la utopía del arte es indestructible:

«El poeta fundará de nuevo la ciudad,

sobre el ala de una paloma y la dejará volar.

Yo soy la ciudad que fundará el poeta de nuevo

yo soy el ala de una paloma,

yo soy la ciudad y la paloma.»

En este viejo otoño en el que vivo, sigo manteniendo mi fe inquebrantable en el Arte como camino hermano hacia la verdad, por eso estos versos me golpean con la fuerza de una revelación. La ciudad de carne y hueso puede caer, puede ser asaltada por la barbarie, pero la ciudad que funda el poeta es inmarcesible. El poeta no solo habita la ciudad; la rescata, la eleva y la libera.

Tony Raful nos regala en «La ciudad y sus cantos» no solo un mapa de Santo Domingo, sino un refugio.

Al cerrar el documento en mi vieja MacBook, comprendí que la ciudad y el poema son una misma cosa. Son, en definitiva, el espacio sagrado donde la historia y la belleza se reconcilian:

«yo soy la ciudad y sus cantos libérrimos,

el vellocino donde se alisan la libertad y la llovizna.»

Qué mejor destino para una ciudad, y qué mejor destino para un poeta, que ser el vellocino donde se alisan la libertad y la llovizna.

Despacio, muy despacio, voy a ir cerrando el…

¡Telón!

Tony Raful. Imagen IA.

Giovanny Cruz Dramaturgo Giovanny Cruz es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Narrador, dramaturgo, ensayista, poeta, investigador cultural, guionista, actor y director teatral. Se graduó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y realizó estudios artísticos y culturales en varios países latinoamericanos. Autor de más de cincuenta obras teatrales y director de más de treinta, ha interpretado a numerosos personajes a lo largo de su carrera profesional. Sus obras se han presentado en República Dominicana, París, Madrid, Barcelona, Costa Rica, Moscú, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Argentina, Miami, Venezuela, Nueva York y Boston. Actualmente, ocupa el cargo de viceministro de Creatividad y Participación Popular del Ministerio de Cultura. Como escritor, ha cultivado el teatro, el cuento, la poesía y la novela. Entre sus obras destacan los cuentos Los cuentos del otro (2012), los dramas Teatro intenso (2015) o Sobre ángeles y demonios (2006) y las novelas Carrusel de duendes, difuntos y olvidados (2015) y La parca que espera en el camino (2016). Asimismo, es autor de los guiones de cine Un café en la calle El Conde; Amanda; El diablo ya no vive aquí y Juana la vegana. Ha sido galardonado con el Premio Casa del Escritor Dominicano (1994), el Premio Nacional de Dramaturgia (en dos ocasiones), y el Premio Anual de Cuentos. Además, ha obtenido premios como director, actor y productor teatral. Ver más