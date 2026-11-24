La Academia de Ciencias de la República Dominicana, a través de la Comisión de Filosofía y Epistemología, concluyó el primer ciclo de las Jornadas Filosóficas iniciado en junio del presente año, donde seis expositores analizaron temas y autores sobre filosofía ecológica y ética ambiental.

Los encuentros, que tuvieron lugar en el salón principal de la institución, ubicado en la calle El Conde esquina Las Damas, Zona Colonial, Santo Domingo, República Dominicana, se celebraron del 15 de junio al 08 de noviembre 2026. Los mismos se efectuaban el segundo domingo de cada mes.

Con el apoyo del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Comisión de Filosofía y Epistemología decidió dedicar la primera etapa de las jornadas al examen y debate de autores y obras clásicas de la ética ambiental. Pero ¿Por qué dedicar catorce encuentros a estos temas, desde junio 2026 hasta noviembre 2027?

Una de las preocupaciones principales del mundo actual es poner límites al progresivo deterioro que acusa el planeta a causa del significativo impacto del obrar humano por los enormes avances tecnológicos experimentados, especialmente desde el siglo veinte. Esto constituye un enorme reto para la reflexión filosófica, particularmente dentro del horizonte de la ética.

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Tal situación, sin embargo, no debe preocupar exclusivamente a los especialistas de la ética ambiental y de la filosofía, pues su dimensión y relevancia requiere también del diálogo conjunto con los expertos de las ciencias naturales y sociales, incluyendo, al mismo tiempo a los cultivadores de las humanidades, del arte y de la teología. Todo lo cual expresa el carácter pluridisciplinar con que deben tratarse estas problemáticas.

La Segunda Guerra Mundial, con sus secuelas de bombas atómicas y destrucciones de toda índole, generó una sensibilidad especial con respecto al modo de visualizar la relación existente entre humanidad y naturaleza. Por vez primera en la historia humana, la biosfera, el medio ambiente o los ecosistemas son revestidos de valoración moral, lo que conllevará consecuencias importantes desde el punto de vista de la filosofía moral.

A partir de entonces ya “no dará lo mismo hacer cualquier cosa” cuando se tiene frente a sí la biodiversidad, pues justamente se comienza a hablar de comportamientos morales con respecto a la naturaleza, algo completamente nuevo dentro del mundo occidental.

Esto implicó, obviamente, romper estereotipos o esquemas defendidos por la filosofía y ética tradicionales, toda vez que se estaba ya ante un nuevo paradigma que cuestionaba, ante todo, el antropocentrismo filosófico, más específicamente la ética antropocéntrica vigente hasta Kant y la Ilustración.

En efecto, dentro de esta nueva concepción irrumpen categorías y expresiones como: “ética de la tierra”, “ética planetaria”, “ecología integral”, “crisis civilizatoria”, ecología profunda”, “ecosofía“, “Yo ecológico y autorrealización” “respeto por los derechos de las generaciones futuras”, “dignidad de la naturaleza”, “derechos de la naturaleza”, entre otras.

Las seis conferencias dictadas en la Academia durante este primer ciclo se vincularon con los conceptos anteriores, donde se abordaron el pensamiento y un texto clave de seis autores pioneros de la ecofilosofía y la ética ambiental.

La primera exposición tuvo efecto el 14 de junio 2026, a cargo de Esteban Carmona Penzo, quien abordó el tema “La racionalidad ambiental de Enrique Leff y su incidencia en el pensamiento latinoamericano contemporáneo”; el segundo lugar le correspondió a John Montero Báez, quien el 12 de julio expuso sobre “Ecología y espiritualidad en Leonardo Boff y su libro Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres”. Por su parte, el 09 de agosto, Jairol Sarmiento Lara abordó el tema “Aldo Leopold y su ensayo Ética de la tierra. Su rol precursor en la ética ambiental”.

El cuarto tema fue responsabilidad de Yovanny Pérez Gerónimo, quien el 13 de septiembre disertó acerca de “Rachel Carson y su libro La primavera silenciosa. Primera campaña ambiental exitosa”; en quinto lugar, se con la intervención de Rodny Gómez Pérez, quien el 11 de octubre tuvo la ponencia “Arne Naess y la ecología profunda a través de la obra: “Ecología, comunidad y estilo de vida”. La última exposición fue el 08 de noviembre, fecha en la cual Nelson Plata abordó el tema “Hans Jonas: el principio de responsabilidad y la revolución tecnológica”.

Los encuentros se desarrollaron en horario de 10 am a 12 M. La asistencia promedio a las reuniones fue de 39 personas. En cada una de las entregas, el responsable de las tertulias daba la bienvenida y motivaba la actividad; luego daba paso a la presentación de la semblanza del expositor, quien a continuación trataba el tema del día.

Culminada la exposición se procedía a preguntas y comentarios de los asistentes. Finalmente, los y las participantes disfrutaban de un brindis ofrecido por la Academia de Ciencias.

El acto de clausura estuvo presidido por el Dr. Julio Minaya, coordinador de la Comisión de Filosofía y Epistemología y encargado de las Jornadas, y el Dr. Rafael Morla, miembro de la Comisión, quien exhortó a promover debates con las demás comisiones, como forma de complementar nuestros enfoques filosóficos y éticos. Minaya agradeció a las autoridades de la Academia de Ciencias, en la persona de su presidente Dr. Manuel Ramón Carbuccia Herrera, por el respaldo dado a la ejecución del Programa.

Por otra parte, resaltó la calidad de las disertaciones y la actitud de servicio de cada uno de los seis disertantes, quienes no exigieron compensación económica por sus conferencias dirigidas a elevar el nivel de conciencia y responsabilidad de cara al cuidado del planeta y el mantenimiento de un ambiente sano.

Finalmente, agradeció a todos los asistentes el apoyo entusiasta dado al primer ciclo de las tertulias, a quienes invitó a participar del 2do Ciclo cuyo lanzamiento será el 14 de febrero del 2027, reiterando que los participantes con un acumulado superior al 75% de asistencia tendrán derecho a un certificado virtual gratuito.

El acto concluyó con la donación de nueve libros de contenidos filosóficos y un brindis ofrecido por la institución anfitriona.

Julio Minaya Filósofo Filosofo, Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Doctor en Filosofia por la Universidad del Pais Vasco. Coordinador de la Comisión de Fiosofía y Epistemología de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Ver más