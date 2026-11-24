Hay escritores que alcanzan lo universal alejándose de su tierra. Otros lo alcanzan porque penetran tan profundamente en ella que terminan encontrando al hombre.

Manuel del Cabral pertenece a los segundos.

Su poesía nace de una geografía concreta: el Caribe dominicano, el mundo campesino, la negritud, la violencia política y la memoria nacional. Pero esa pertenencia no funciona como frontera. Funciona como puerta.

La Obra poética completa, conservada por la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, supera las seiscientas páginas. Allí conviven la preocupación social de Compadre Mon, la poesía negra de Doce poemas negros y Trópico negro, y la exploración metafísica de Los huéspedes secretos.

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Llamarlo poeta dominicano no debería reducirlo. Su dominicanidad es el punto de partida de una interrogación mayor: ¿qué significa ser hombre cuando la historia, la raza, la violencia, la pobreza, el amor y la muerte atraviesan una existencia concreta?

Su obra permite una comparación fecunda con Miguel de Cervantes Saavedra. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha demuestra que una obra puede ser profundamente española y, al mismo tiempo, universal. La Mancha no limita al Quijote. Lo revela. Del mismo modo, el Cibao no limita a Compadre Mon. Lo revela.

De ese paralelo nacen varias ideas fundamentales.

1a– El hombre de la tierra convertido en figura universal

Una de las grandes operaciones de Del Cabral consiste en hacer que un hombre aparentemente local adquiera dimensión universal.

Compadre Mon no es un caballero medieval. No vive en castillos ni combate gigantes imaginarios. Es un hombre de tierra adentro: campesino, guerrillero, montonero; está hecho de la historia dominicana, de sus conflictos y contrariedades.

Ahí comienza su originalidad. Cervantes toma al hidalgo manchego de la triste figura y lo convierte en un sujeto que desborda la Mancha. Del Cabral toma al hombre dominicano de tierra adentro y lo convierte en una figura que desborda la isla.

Don Quijote universaliza la imaginación.

Compadre Mon universaliza la resistencia.

El primero disputa una realidad imaginaria que considera indigna de sus ideales.

El segundo lucha dentro de una realidad histórica que lo obliga a defender su existencia.

Ambos se niegan a aceptar pasivamente el mundo que encuentran.

El personaje universal es aquel que, siendo radicalmente particular, expresa un conflicto que pertenece a todos. Don Quijote es español, pero su conflicto entre ideal y realidad no lo es. Compadre Mon es dominicano, pero su conflicto entre libertad y violencia tampoco. Uno pregunta qué ocurre cuando los ideales chocan con la realidad. El otro, qué ocurre cuando la dignidad humana choca con la historia.

Por eso ambos pueden salir de su territorio. Cualquier lector puede reconocerse en ellos: en el hombre que se niega a aceptar que el mundo existente sea el único posible.

Aquí se inserta una operación decisiva que recorre toda la poesía negra de Del Cabral. En Doce poemas negros y Trópico negro, el negro deja de ser paisaje exótico, decorado tropical u objeto de observación. Se convierte en sujeto de dolor, deseo, memoria y conciencia.

Toda literatura humanista comienza cuando el otro deja de ser objeto y adquiere voz. El problema racial deja de ser exclusivamente racial y se vuelve pregunta sobre la condición humana: ¿qué ocurre cuando una sociedad decide que otro ser humano vale menos?

Esa pregunta atraviesa continentes. Por eso la poesía negra de Del Cabral trasciende lo afroantillano. Detrás de la raza aparece la dignidad. Y detrás de la dignidad aparece el hombre.

2a– La identidad como mestizaje y negociación, no como pureza

Así, Del Cabral alcanza una dimensión especialmente original.

Su concepción de lo dominicano no parte de una esencia pura, sino del mestizaje conflictivo. Compadre Mon es una síntesis histórica: herencias españolas y africanas, campo, Caribe, violencia, religión, lenguaje y libertad.

Del Cabral no busca una identidad incontaminada. Busca comprender cómo una identidad nace del intercambio, de la tensión y de la herencia contradictoria.

Y aquí vuelve Cervantes a aleccionar la conciencia.

Don Quijote también está construido sobre la tensión entre mundos. Es un hombre antiguo que vive en una época que ya no corresponde a sus ideales. Su conciencia está hecha de libros, pero su cuerpo pertenece a La Mancha. Su grandeza nace de esa contradicción. Por eso vive enloquecido, pero muere cuerdo.

Compadre Mon vive otra tensión, histórica y cultural. No es figura pura. Es figura híbrida.

Quizá ahí reside una de las grandes intuiciones de Del Cabral: la identidad no es una esencia inmóvil; es una negociación permanente entre herencias distintas. Esta intuición tiene alcance universal. Pocas culturas son puras. Las civilizaciones son encuentros; las lenguas, mezclas; las naciones, sedimentaciones; los individuos, herencias múltiples.

En ese sentido, Compadre Mon no personaliza solo al dominicano. Representa al hombre americano, caribeño, mestizo y, en última instancia, al ser humano: a ese que intenta descubrir quién es a partir de las fuerzas que lo han formado desde su origen prístino, en suelo africano, y a través del tiempo y el espacio de todos los demás.

3a– De la historia al ser

Del Cabral no se queda en la historia. Va de la historia al ser.

Su poesía evoluciona desde preocupaciones sociales y afroantillanas hacia una interrogación sobre el amor, la muerte, la existencia y el misterio de la materia. En Los huéspedes secretos esa búsqueda alcanza su expresión más intensa: la poesía intenta penetrar las dimensiones ocultas de la realidad.

Eso es decisivo. Un poeta puede denunciar una injusticia y permanecer dentro de su circunstancia. Un gran poeta transforma la circunstancia en pregunta. Del Cabral comienza con el hombre negro, continúa con el campesino, entra en la historia y se enfrenta a la violencia. Y después pregunta: ¿qué es el hombre?

La pobreza deja de ser solamente pobreza. La muerte deja de ser solamente muerte. El cuerpo deja de ser solamente cuerpo. La materia se convierte en misterio; el amor, en vía de conocimiento; la existencia, en presencia enigmática.

En Los huéspedes secretos, la idea del “huésped” es filosóficamente poderosa: algo habita en nosotros y, sin embargo, no nos pertenece completamente. Somos materia, pero sospechamos que somos más que materia. Somos finitos, pero concebimos el infinito. Somos mortales, pero imaginamos la eternidad.

Cervantes hace el mismo tránsito, por otro camino.

Parte de una España en decadencia y de un género agotado, los libros de caballerías, para parodiarlos. Pero la parodia se le desborda. Don Quijote deja de ser burla de un loco para convertirse en interrogación sobre el ser: ¿qué es la cordura?, ¿qué es la locura?, ¿qué es la libertad?, ¿qué es la dignidad cuando el mundo ya no cree en ella?

Cervantes no necesita la metafísica explícita de Del Cabral; la alcanza por la vía del diálogo, de la ironía y de la contradicción entre Quijote y su escudero Sancho. Uno encarna el ideal, el otro la experiencia. Entre ambos, Cervantes deja al descubierto al hombre entero.

Así, Del Cabral entra en conversación con Platón, San Agustín, Pascal, Unamuno y Heidegger. La isla no desaparece cuando aparece la metafísica. La isla se convierte en punto de observación del universo.

Cervantes, desde La Mancha, hace lo mismo: convierte una venta en escenario de la condición humana.

4a– La materia como misterio

Si hubiera que formular una cuarta idea, sería esta: Manuel del Cabral convierte la materia en misterio.

En su poesía metafísica, lo visible contiene algo invisible. El cuerpo contiene una pregunta; la palabra, un secreto; la materia, una posibilidad de trascendencia. El mundo visible es apenas la superficie de otra realidad.

Eso lo acerca, de manera inesperada, a Cervantes. Don Quijote es una obra sobre la distancia entre lo que las cosas son y lo que parecen ser. Un molino puede ser gigante. Una venta, castillo. Una campesina, Dulcinea. La realidad nunca es solamente la realidad: está atravesada por la mirada y por la alucinación.

Cervantes explora esa distancia mediante la ironía y la imaginación. Del Cabral, mediante la intuición poética y la metafísica. En ambos, el mundo visible deja de ser suficiente. Ahí reside una de las fuerzas de la literatura: enseñarnos que la realidad es más grande que aquello que nuestros hábitos nos permiten ver.

Don Quijote y Compadre Mon comparten una misma estructura espiritual: el rechazo a aceptar la realidad tal como viene dada. Don Quijote ve gigantes donde otros ven molinos. La explicación dice que está loco. Pero Cervantes introduce otra duda: ¿y si la locura consistiera en haber perdido la capacidad de imaginar un mundo diferente y, por ende, la muerte significara la proximidad a la cordura?

Compadre Mon no necesita imaginar gigantes. Tiene enemigos reales. Su lucha nace de la conciencia de esa realidad. Y, sin embargo, ambos defienden una idea que la realidad desmiente. En Don Quijote, la dignidad. En Compadre Mon, la libertad.

La dignidad humana comienza cuando el hombre se rebela contra aquello que pretende reducirlo. A súbdito. A esclavo. A objeto. A mercancía. A abolengo. A raza. A loco. A color. A foráneo. A destino.

El conuco como metáfora del sujeto universal

Hay otra semejanza fundamental entre ambos autores. Don Quijote terminó siendo paradigma cultural. Compadre Mon posee también capacidad paradigmática, precisamente porque no es idéntico al Quijote.

Don Quijote representa la resistencia desde la imaginación. Compadre Mon, la resistencia desde la historia. Uno nace de una biblioteca. El otro, de una tierra.

Pero ambos terminan representando algo que supera la anécdota. Y ese es el punto en que la literatura nacional se vuelve universal. De acuerdo a mi prisma teórico, una obra no se hace universal porque deje de ser local. Se vuelve universal cuando lo local adquiere profundidad antropológica y conceptual.

La Mancha no importa porque sea grande, sino porque Cervantes la convirtió en escenario de la condición humana. La República Dominicana de Del Cabral no necesita ser grande territorialmente para producir literatura universal. Le basta con ser profundamente auscultada. El Cibao puede contener al mundo. El conuco puede contener al hombre. La isla puede contener el mundo y hasta el infinito del ser.

La vida internacional de Del Cabral contribuyó a la circulación de su obra. Pero su universalidad no depende de haber viajado. Hay escritores que recorren el mundo y permanecen provincianos. Y hay escritores que, desde una isla, alcanzan el universo. La universalidad no es cuestión de kilómetros y dinero. Es cuestión de profundidad.

Una nación no necesita producir muchos escritores universales. Necesita algunos capaces de decir: esto que nos ocurre a nosotros también le ocurre a todo sujeto humano. Ahí comienza la verdadera universalidad.

El viaje de Del Cabral puede resumirse así: del Cibao al Caribe, del Caribe a América, de América al hombre y del hombre al misterio de ser. Cervantes encontró al mundo en La Mancha. Manuel del Cabral lo encontró en el Caribe. Su grandeza está precisamente en no haber necesitado prescindir de su isla para hacerlo.

Queda, entonces, la pregunta que ambos nos dejan y que ya no podemos eludir: ¿seremos capaces de mirar nuestro propio conuco —nuestra historia, nuestra raza, nuestra violencia, nuestra pobreza, nuestras ilusiones— no como condena ni como folclore, sino como el lugar donde todavía puede revelarse el hombre? ¿O seguiremos sometidos a una realidad que aceptamos como destino, sin atrevernos a disputarla?

Fernando Ferran Educador Profesor Investigador Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano, PUCMM Ver más