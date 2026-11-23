Hay domingos que se quedan en la memoria no por lo extraordinario de su agenda, sino por la calidez de los encuentros, la conversación compartida y el placer de descubrir que la cultura también puede celebrarse en la intimidad de una casa.

Hace ya una semana, el amigo periodista y crítico de arte José Rafael Sosa tuvo la gentileza de invitarme a su residencia para inaugurar su sala de cine personal. Y lo hizo de la mejor manera posible: con la proyección de La bachata de Biónico, una de las películas dominicanas que más conversación ha despertado en los últimos tiempos.

La ocasión reunió a un selecto grupo de amigos vinculados de distintas maneras al quehacer cultural y artístico del país. Allí estaban Rafael Peralta Romero, lingüista y director de la Biblioteca Nacional; Ana Domínguez, gestora cultural; Harold Domínguez, ingeniero de sonido; Ana Melba Rosario, promotora cultural y diplomática de carrera; el director de cine Yoel Morales, creador de la película, y, por supuesto, José Rafael, acompañado de su esposa Jackeline, anfitriones de una tarde concebida para compartir el cine y la amistad.

Rafael Peralta Romero, lingüista y director de la Biblioteca Nacional, en el centro de la imagen, junto a Harold Domínguez, ingeniero de sonido; Ana Melba Rosario, promotora cultural y diplomática de carrera, y Jackeline, esposa de José Rafael Sosa y anfitriona de una memorable tarde de cine, amistad y cultura.

Antes de comenzar la proyección, José Rafael hizo una breve presentación de la actividad y de los invitados. Luego, cada uno de los amigos se auto presentó, creando desde el inicio un ambiente cercano, espontáneo y cordial. Finalmente, Yoel Morales, director y guionista de la película, nos ofreció una breve introducción sobre su excelente obra, compartiendo algunas claves de su realización y del universo narrativo que estábamos a punto de descubrir.

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La elección de la película no pudo ser más acertada.

La bachata de Biónico, dirigida y escrita por Yoel Morales, nos introduce en un universo urbano donde el humor irreverente convive con la crudeza de una realidad social que muchas veces preferimos mirar de lejos. A través de un falso documental, la historia de Biónico, un hombre que intenta superar sus adicciones y recuperar el amor de La Flaca, nos confronta con las contradicciones de una sociedad que puede reírse de sus heridas mientras sigue cargando con ellas.

La película nos sumerge en esos espacios urbanos donde la vida transcurre entre la precariedad, la esperanza y las contradicciones humanas. Sus personajes, lejos de ser simples representaciones de una realidad marginal, adquieren una dimensión profundamente humana. Con una mirada audaz y un lenguaje cinematográfico provocador, Yoel Morales convierte las calles dominicanas en un territorio de revelaciones, donde lo cotidiano alcanza una intensidad dramática que oscila entre el realismo descarnado y el absurdo de nuestra propia existencia.

La proyección fue seguida de una especie de cinefórum en el que cada invitado expresó libremente sus impresiones, comentarios y puntos de vista. La conversación transcurrió con entusiasmo, respeto y admiración por una propuesta cinematográfica que nos había convocado a todos.

Hubo, sin excepción, palabras de felicitación para Yoel Morales, para los protagonistas de la película y para todo el equipo de producción. Reconocimos el valor de un trabajo realizado de manera orgánica y colectiva, donde la complicidad entre sus integrantes se percibe en la pantalla y contribuye a la autenticidad de la historia.

Una mirada personal: el cine dominicano en su mejor expresión

El joven cineasta dominicano Yoel Morales, director de La bachata de Biónico, durante el encuentro cinematográfico en casa de José Rafael Sosa. Al fondo, Danilo Ginebra, compartiendo una tarde de cine, amistad y cultura dominicana.

Al llegar mi turno, expresé mis puntos de vista, en algunos aspectos que, a mi entender, convierten La bachata de Biónico en una de las mejores películas dominicanas que he visto.

Lo primero que deseo destacar es la originalidad de su guion, una escritura que se atreve a penetrar en territorios humanos complejos sin perder la capacidad de sorprendernos. La película transita entre el pasado y el presente, entre los recuerdos y la realidad inmediata, mediante cortes temporales que, lejos de desarticular la historia, enriquecen su desarrollo. A pesar de esa estructura fragmentada, la narrativa se sostiene con admirable coherencia y mantiene al espectador dentro de su universo.

Me impresionó particularmente el tratamiento de las imágenes, ese tránsito de un realismo descarnado hacia momentos de auténtico hiperrealismo. La cámara parece respirar junto a los personajes, compartir sus espacios, sus contradicciones y sus miserias. Los ambientes seleccionados, las locaciones y la atmósfera visual contribuyen a construir una geografía humana reconocible, donde la ciudad no es simplemente un escenario, sino una presencia viva que determina el comportamiento y el destino de sus habitantes.

También merece destacarse la brillantez de las actuaciones. Los intérpretes construyen personajes de una autenticidad sorprendente, sin caer en la caricatura fácil, incluso cuando el humor se vuelve irreverente. Hay una organicidad en el trabajo actoral que revela la complicidad entre el director, los protagonistas y el conjunto del equipo artístico.

Como hombre de teatro, valoro especialmente esa capacidad de crear una obra donde cada elemento parece responder a una misma intención expresiva. El guion, la dirección, la fotografía, el montaje, las actuaciones y el trabajo de producción se articulan con una notable cohesión. Se percibe un proyecto concebido y realizado colectivamente, con una identidad propia y una mirada cinematográfica que no necesita imitar modelos ajenos.

A mi entender, La bachata de Biónico es una de las mejores películas dominicanas de nuestra cinematografía. Su reconocimiento y sus premios internacionales confirman que el cine dominicano puede dialogar con otras cinematografías desde la autenticidad de sus historias y la calidad de sus propuestas.

Pero también considero que debemos preguntarnos cuánto reconocimiento le otorgamos en nuestro propio país a las obras que nos representan con tanta dignidad. El cine dominicano necesita espectadores, crítica y, naturalmente, reconocimientos al talento y el esfuerzo de quienes lo hacen posible.

No basta con celebrar nuestras películas cuando triunfan fuera. Debemos aprender a valorarlas, promoverlas y premiarlas aquí, en casa.

Porque cuando una película dominicana alcanza semejante nivel de creación, no solo merece el aplauso de quienes la disfrutamos: merece ocupar el lugar que le corresponde en la memoria cultural de la República Dominicana.

La cultura también se celebra en casa

Los amigos e invitados de José Rafael Sosa, reunidos durante una entrañable tarde de cine, amistad y cultura en su residencia. La fotografía recoge a todos los presentes, excepto al anfitrión, quien tuvo la gentileza de capturar este memorable encuentro.

Me quedé pensando en el valor de estos espacios personales que, cuando se abren generosamente a los amigos, adquieren una dimensión colectiva. Una sala de cine en casa puede ser mucho más que un lugar para ver películas: puede convertirse en un pequeño centro cultural, en un refugio para la imaginación y en un punto de encuentro para quienes creen que el arte necesita ser compartido.

Gracias, José Rafael y Jackeline, por la invitación, por la hospitalidad y por inaugurar esa sala con una película que nos hizo reír, pensar y conversar entre amigos.

Fue un domingo de cine, sí, pero también de amistad, cultura y gratitud. De esos domingos que nos reconcilian con la belleza sencilla de estar juntos.

Y de esos encuentros que nos recuerdan que el cine dominicano, cuando se hace con talento, libertad y compromiso, tiene mucho que decirle al país y al mundo.

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más