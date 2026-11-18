El país está próximo al anuncio del VII Premio de la Crítica que otorga anualmente la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, casi coincidiendo con el Premio La Silla que otorga la Asociación Dominicana de Cineastas, galardones que se complementan y coinciden en su objetivo, pero que son distintos por su naturaleza. Ambos galardones reconocen el cine y a los cineastas, pero son distintos entre sí.

La Silla son los cineastas galardonando las películas, mientras que los críticos premian las producciones desde una postura de pensamiento analítico y de crítica intelectual. La Silla premia 23 categorías artísticas y técnicas y en su proceso solo pueden votar quienes forman parte de la industria.

El Premio de la Crítica reconoce: Película de Ficción, Documental, Dirección, Guion, Actor, Actriz, Elenco, Fotografía, Diseño de Producción, Edición, Sonido y Musicalización.

Otro galardón importante es el Premio Soberano, con siete categorías de cine: Comedia del Año, Drama del Año, Director (a) de Cine (o Director del Año), Actor de Cine, Actriz de Cine, Actor y/o Actriz Destacado(a) en el Extranjero y Videoclip del Año. Se entrega generalmente entre febrero y marzo.

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En palabras sencillas: La Silla es la industria reconociendo a la industria; el Premio Iris (que ha estado un tanto ausente en su continuidad) son las mujeres cineastas de la industria reconociéndose a sí mismas; el Premio de la Crítica es el veredicto de quienes evalúan las películas; y El Soberano son los cronistas de arte reconociendo la producción cinematográfica dentro del espectáculo y tomando en cuenta su impacto comercial y de crítica, para lo cual se apoya en críticos y cronistas de cine.

¿Por qué el Premio de la Critica es singular?

Recibir un premio de la crítica cinematográfica tiene para un cineasta un significado especial, porque representa el reconocimiento de personas cuyo oficio consiste precisamente en estudiar, interpretar, analizar y valorar el lenguaje del cine, sus propuestas artísticas y su capacidad para comunicar ideas y emociones.

A diferencia de otros galardones, que pueden responder a votaciones de gremios, popularidad, rendimiento comercial o decisiones institucionales, un premio de la crítica representa una valoración especializada de la obra cinematográfica.

1. Es un reconocimiento a la calidad artística y narrativa. La crítica examina aspectos que no siempre son visibles para el espectador común: la construcción del guion, la dirección de actores, la composición visual, el montaje, la fotografía, el diseño sonoro, la música y la coherencia del relato. Por tanto, recibir este reconocimiento significa que una obra ha superado una evaluación especializada.

2. Reconoce la visión del creador. Un director de cine no solamente cuenta una historia: desarrolla una mirada sobre el mundo. Cuando la crítica reconoce una película, también puede estar valorando la personalidad artística, la sensibilidad, la originalidad y la capacidad expresiva de su realizador.

3. Contribuye a construir prestigio profesional. Un premio de la crítica puede acompañar la trayectoria de un director, guionista, productor, actor o técnico durante toda su carrera. Su valor no necesariamente depende de la popularidad inmediata de la película, sino de la consideración que alcanza dentro de la cultura cinematográfica.

4. Tiene un valor especial para la historia del cine. La crítica contribuye a establecer cuáles obras merecen ser estudiadas, conservadas y recordadas. Sus reconocimientos pueden convertirse en referencias para investigadores, historiadores, estudiantes de cine y futuras generaciones de realizadores.

5. Puede abrir puertas internacionales. Un reconocimiento de la crítica fortalece el expediente artístico de una película y puede favorecer su presentación en festivales, mercados cinematográficos, muestras internacionales y circuitos de distribución. No garantiza esas oportunidades, pero contribuye a la reputación de sus creadores.

6. Estimula la independencia y la libertad creativa. La crítica puede reconocer películas que no necesariamente han sido éxitos comerciales, pero que aportan nuevas formas de narrar, abordar conflictos sociales, experimentar con el lenguaje audiovisual o explorar temas incómodos. Esto ayuda a que el cine no dependa exclusivamente de la taquilla.

7. Representa un reconocimiento intelectual y cultural. Para muchos cineastas, ser reconocido por la crítica significa que su obra ha provocado reflexión, debate y análisis. Es una satisfacción diferente a recibir el aplauso de una audiencia: implica que su trabajo ha sido examinado y considerado relevante por especialistas.

8. Proviene de un sector que no tiene compromisos o intereses en la industria. Se trata de un punto de vista que parte del conocimiento de la estética de los productos audiovisuales y no de mecanismos adyacentes al mercadeo de las películas. No quiere decir esto que otros premios sí tengan esos compromisos. Puede ser que no en la mayor parte de los casos, pero es claro que el de la Crítica es un galardón ciertamente exento de intereses particulares. De hecho, los críticos que ingresan a funciones o intereses en la industria tienen que dejar su rol de críticos.

9. Los Premios de la Crítica de Cine son el resultado de un análisis compartido entre los críticos, producto de consensos que procuran la mayor idoneidad en sus veredictos.

10. El Premio de la Crítica de Cine tiene un claro propósito ulterior de educar a la comunidad en materia de apreciación y valoración del cine y de procurar incentivar nuevos públicos; esa labor es solo compatible con compartir el arte cinematográfico en la mejor de las condiciones.

La Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica fue fundada el 9 de febrero de 2019; esta organización desarrolla un reconocimiento que tiene una significación particular para la cinematografía nacional, por iniciativa de Alfonso Quiñones.

Su premio parte de una valoración realizada desde el ejercicio profesional de la crítica cinematográfica dominicana, por lo que su importancia radica en que contribuye a desarrollar una cultura de evaluación cinematográfica, establece referentes de calidad y estimula a los realizadores a asumir el cine como una expresión artística, intelectual y cultural, además de una actividad económica.

En un país donde la industria cinematográfica todavía construye su tradición, disponer de una asociación de críticos que examine las películas y premie sus aportes constituye un ejercicio necesario de madurez cultural.

Hay una diferencia entre hacer una película que guste al público y hacer una película que, además, merezca el reconocimiento de la crítica. Ambas cosas pueden coincidir, y cuando lo hacen constituyen una satisfacción extraordinaria para sus creadores.

La taquilla mide, en buena medida, la capacidad de convocatoria de una película. Los premios de la industria reconocen el trabajo de sus profesionales.

Pero el premio de la crítica tiene otra dimensión: reconoce el valor de una obra después de examinarla, discutirla y situarla dentro de un contexto artístico y cultural. Es un galardón que no compite con ningún otro premio y que, de alguna manera, complementa lo que otros reconocimientos hacen, pero desde otra perspectiva: la del derecho del creador de pensamiento cinematográfico a destacar de forma especial lo que de positivo se produce en una industria tan multi talentos como la del cine.

Para un cineasta, recibir un premio de la crítica es saber que su película no solamente fue vista: fue estudiada, interpretada y considerada digna de permanecer en la memoria cinematográfica. Y esa es, posiblemente, una de las formas más significativas de reconocimiento que puede recibir un creador.

Objetivos y programas de ADOPRESCI

-Fomentar la unidad, desarrollo y proyección profesional de sus miembros y defender los derechos y obligaciones del colectivo que agrupa esta asociación frente a cualquier ente, grupo, industria o sector.

-Propugnar por la difusión del cine como expresión cultural y artística de nuestro país e impulsar la investigación y publicación bibliográfica sobre el cine, especialmente aquellos textos que guarden relación con el cine nacional.

-Participar y contribuir en las actividades realizadas por la Dirección General de Cine (DGCINE) en aras de promover y proyectar el cine dominicano, contribuyendo al debate de ideas de la colectividad, en un ambiente de respeto, sin distinciones ideológicas, religiosas o políticas.

-Otorgar el Premio Nacional de Prensa y Crítica Cinematográfica (PREMIO ADOPRESCI), que seleccionará cada año las películas destacadas de acuerdo con los miembros de ADOPRESCI y cuyos lineamientos, categorías y criterios de selección serán establecidos en un reglamento aprobado por la Asamblea General.

-Cinefórum todos los sábados a las 4:00 p. m. en la Cinemateca Dominicana, con moderación de miembros de ADOPRESCI.

-Participación en proyecciones de películas en centros culturales (Centro Cultural de España, Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, Casa de Teatro y otros).

-Preparación del Ciclo de Cine en el Centro Cultural Banreservas, que proyecta en ese espacio las mejores películas dominicanas del año anterior, con cinefórums moderados por ADOPRESCI, junto a la dirección del centro.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más