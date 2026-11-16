Amazon MGM Studios anunció este lunes la elección del actor británico Robert Pattinson como el nuevo James Bond, quien asumirá el papel del agente secreto 007 en la próxima película de la franquicia, en sustitución de Daniel Craig.

El anuncio fue confirmado por Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, quien destacó las cualidades interpretativas de Pattinson y afirmó que su presencia marcará una nueva etapa para el personaje.

"Hoy marca un momento decisivo para nuestro estudio y un hito significativo en la historia de James Bond", expresó Hopkins en el comunicado oficial.

Courtenay Valenti, directora de cine de Amazon MGM Studios, también dio la bienvenida al actor y manifestó su confianza en que aportará una nueva dimensión al personaje.

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Pattinson, por su parte, calificó la oportunidad como un honor y aseguró que interpretar a 007 representa un sueño hecho realidad.

La próxima producción será la película número 26 de la saga y estará dirigida por Denis Villeneuve, cineasta conocido por Dune y Blade Runner 2049. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders.

La producción estará en manos de Amy Pascal y David Heyman, mientras que Tanya Lapointe será productora ejecutiva. Hasta el momento, Amazon MGM Studios no ha anunciado el título oficial de la película ni su fecha de estreno.

Seis actores construyeron el legado de 007

Desde su debut cinematográfico en 1962, James Bond ha sido interpretado oficialmente por seis actores antes de Pattinson. Cada uno aportó una personalidad distinta al agente secreto creado por el escritor británico Ian Fleming.

Sean Connery fue el primero en asumir el papel con Dr. No (1962). Protagonizó seis películas oficiales y estableció buena parte de la imagen cinematográfica del espía.

Le siguió George Lazenby, quien interpretó a Bond en On Her Majesty’s Secret Service (1969). Aunque solo participó en una película, forma parte de la lista oficial de intérpretes.

Roger Moore asumió el personaje en Live and Let Die (1973) y lo interpretó durante siete películas, hasta A View to a Kill (1985). Su versión se distinguió por el humor y una actitud más desenfadada.

En 1987 llegó Timothy Dalton, quien protagonizó The Living Daylights y Licence to Kill, con una interpretación de tono más serio.

Pierce Brosnan debutó en GoldenEye (1995) y permaneció en la franquicia durante cuatro películas, hasta Die Another Day (2002).

El más reciente fue Daniel Craig, quien asumió el papel en Casino Royale (2006) y protagonizó cinco películas. Su etapa concluyó con No Time to Die (2021), en la que el personaje murió, cerrando su recorrido como 007.

Con Pattinson, la franquicia suma un séptimo intérprete oficial y abre una nueva etapa para uno de los personajes más reconocidos del cine.

Del fenómeno de Crepúsculo a Batman

Pattinson alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Edward Cullen en la saga Twilight (Crepúsculo), después de participar en Harry Potter y el caliz de fuego (2005), donde interpretó a Cedric Diggory.

Posteriormente, amplió su trayectoria con producciones independientes como Good Time (2017) y The Lighthouse (2019), además de participar en películas como Tenet (2020), de Christopher Nolan. En 2022 asumió el papel de Bruce Wayne en The Batman, una de las producciones más importantes de su carrera reciente.

Su elección como James Bond lo coloca ahora al frente de una de las franquicias más reconocidas del cine internacional, en una nueva etapa que estará bajo la dirección de Denis Villeneuve.

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