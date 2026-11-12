La niña que salvó la Navidad aporta novedades y precedentes al cine

Desde el estreno en 2008 de Santicló: la vaina de la Navidad (José Enrique Pintor), protagonizada por Aquiles Correa, y Juanita (Leticia Tonos, 2018), la temporada pascual no había sido asumida como eje central por ninguna otra producción dominicana, y menos con las singulares características que presenta La niña que salvó la Navidad (Héctor Manuel Valdez, BouGroup).

La cinta, cuyo estreno está fijado para el jueves 3 de diciembre, se rodó durante este 2026 bajo el más estricto hermetismo informativo, hasta que finalmente se dieron a conocer los particulares atributos de esta comedia de fin de año.

Destaca, en primer lugar, la premisa de José Ramón Alamá, quien desarrolla una aventura navideña en la que Santa Claus resulta secuestrado y una niña debe salir a su rescate. Según los informes de producción, el guionista enhebra un relato que cobra vida en atmósferas únicas, apoyado por personajes secundarios que redondean una propuesta digna.

La elección de la protagonista constituye una apuesta arriesgada y novedosa para nuestro cine. Según ha trascendido, su entrega ha sorprendido a buena parte del equipo técnico y creativo, dejándose la piel tanto en foros de estudio como en locaciones reales.

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Tras un proceso de selección (casting), del cual nos dicen nuestras fuentes que fue agotador, la joven influencer Charlotte Marie logró despejar las incertidumbres que invariablemente surgen cuando una producción deposita el peso dramático en una figura debutante de su edad.

La tercera sorpresa es la factura técnica que deja entrever su avance (tráiler): una dirección de arte sin precedentes en el tratamiento local de la temática navideña, respaldada por el estándar internacional exigido para integrar el catálogo de Disney+ y validar la alianza estratégica con Buena Vista.

Este acuerdo entre BouGroup y Disney, firmado en 2022, constituye un hito para la industria local al abrir una ventana de exhibición global (inicialmente a través de Star+ y hoy en Disney+).

Bajo esta alianza se han estrenado ya las cintas dominicanas El año del tigre (2023), Malos padres (2024), Las pequeñas cosas (2024), Cazatesoros (2024), Bienvenidos al paraíso (2024) y Los rechazados (2024). Ahora será el turno de La niña que salvó la Navidad.

Otro factor determinante es el elenco seleccionado para arropar a Charlotte Marie. Se trata de un grupo de intérpretes de probada trayectoria que, a juzgar por el avance, promete conectar con el público: un Frank Perozo que luce exquisito encarnando a un Santa Claus atípico, en el que sobresale un minucioso trabajo de maquillaje y peluquería, esencial para la caracterización del personaje. En las escenas reveladas destacan también Cheddy García, Fausto Mata y Pedro Manuel Casals, quien sigue profundizando sus registros actorales—. Queda la expectativa por ver el desempeño de Pepe Sierra, El Napo, Ceky Vicini y Yeison Vólquez en el metraje final.

Aunque La niña que salvó la Navidad se perfila como una novedad temática y artística, no es la primera incursión navideña de nuestra cinematografía. El cine dominicano ha explorado estas fechas anteriormente, desde la comedia familiar, la sátira social y, ahora en 2026, desde la fantasía.

No son muchas; apenas tres contando la presente entrega:

Santicló: la vaina de la Navidad (2008): Dirigida por José Enrique Pintor (Pinky) y protagonizada por Aquiles Correa (Nicolás) —quien ahora asume un rol secundario en la cinta de Héctor Manuel Valdez—, Manolo Ozuna (Antonio), Jane Santos (Natalia) y María José Pintor (Emely). Fue la obra pionera en abordar de forma explícita la temporada navideña como motor de la trama. Logró una destacada taquilla al retratar con humor las penurias económicas y las dinámicas urbanas de fin de año. La crítica valoró su agilidad cómica y la química de la dupla Correa-Ozuna, lo que le valió a Manolo Ozuna el Premio Casandra 2009 a Mejor Actor de Cine. Pinky imprimió un estilo que supo conjugar la realidad social de los sectores populares con la gracia de su elenco y el espíritu festivo.

Juanita (2018): Dirigida por Leticia Tonos y protagonizada por Cheddy García —en una de sus mejores interpretaciones, equilibrando drama y comedia—. Narra la historia de una emigrante que regresa desde España para pasar las fiestas en Santo Domingo, pero llega acompañada de un español con quien mantiene sentimientos encontrados.

Cabe mencionar también un antecedente televisivo de temática navideña: La Nochebuena de Encarnación Mendoza, adaptación del célebre cuento de Juan Bosch producida hace 26 años bajo la dirección de Pavel López y la producción de Euri Cabral y Zinaida Rodríguez, uno de sus primeros proyectos audiovisuales. Protagonizada por Juan María Almonte, relata la historia de un trabajador de los cañaverales que vive prófugo tras dar muerte en defensa propia a un cabo de la policía llamado Azcona.

Al llegar el 24 de diciembre, el anhelo de ver a su esposa Nina y a sus hijos vence el temor a ser capturado, por lo que decide salir del monte para llevarles comida y celebrar juntos. Aquí, la Navidad no es el centro de la acción dramática, sino el telón de fondo que enmarca el conflicto.

Posteriormente, este mismo relato literario inspiró Flor de azúcar (2016), una adaptación libre dirigida por Fernando Báez que representó a la República Dominicana en los premios Óscar y Goya de ese año, aunque desligada del género navideño.

Ficha técnica

Título: La niña que salvó la Navidad

Producción: BouGroup

Productor general: José R. Alamá

Director: Héctor M. Valdez

Guion: José R. Alamá

Dirección de fotografía: Camilo Soratti

Edición: Marcos Caraballo

Reparto: Charlotte Marie, Frank Perozo, Jeuris Nolasco, Cheddy García, Fausto Mata, Manolo Ozuna, Pepe Sierra, El Napo, Ceky Vicini, Yeison Vólquez y Pedro Manuel Casals.

Sinopsis: Luego de que Santa es secuestrado en un barrio de Santo Domingo, una niña, armada de valentía, imaginación y un enorme corazón, emprenderá una aventura mágica para rescatarlo, salvar la Navidad y recordarles a todos aquello que la hace verdaderamente especial.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más