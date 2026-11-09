Centro Cultural Banreservas presenta 'Rashomon', obra maestra del cine japonés

Quienes aman el cine como expresión universal del arte tienen la oportunidad, este martes 10 de noviembre, de disfrutar de una obra clásica de la cinematografía japonesa: Rashomon, del reconocido director Akira Kurosawa, que representó una revolución creativa en la forma de hacer cine para el resto del mundo.

El Centro Cultural Banreservas informó que la proyección comenzará a las siete de la noche y será moderada por su coordinador, Rienzie Pared Pérez. La entrada será libre hasta completar el aforo disponible.

La cinta, un drama histórico con elementos de misterio, presenta al Japón del siglo XII. En las ruinas del templo Rashomon, un leñador, un sacerdote budista y un peregrino buscan refugio de una lluvia torrencial.

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Los tres conversan sobre el juicio a un bandido acusado de haber asesinado a un señor feudal y violado a su esposa. Los detalles del crimen se reconstruyen mediante cuatro testimonios: los del bandido, la mujer, el señor feudal —a través de una médium— y el leñador, único testigo presencial de los acontecimientos.

El Centro Cultural Banreservas está ubicado en la calle Isabel La Católica núm. 202, en la Ciudad Colonial. Mijail Peralta Rodríguez, director del Centro y Gerente de Cultura Banreservas recomienda a quienes deseen asistir que reserven llamando al teléfono 809-960-2094. Hay parqueo disponible gratis.

Una película que cambió la historia del cine

Rashomon es reconocida internacionalmente por sus aportes artísticos, su recorrido por los principales escenarios cinematográficos de su época y, especialmente, por su innovadora manera de narrar una historia, representar la realidad y cuestionar las relaciones entre la verdad, la memoria y la condición humana.

La crítica ha destacado que su propuesta narrativa convirtió el cine en un instrumento para investigar cómo las personas interpretan, deforman y reconstruyen los acontecimientos desde sus propias experiencias y perspectivas.

La crítica cinematográfica coincide en que Rashomon introdujo el cine japonés en el escenario internacional. Su triunfo en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 1951, donde obtuvo el León de Oro, abrió una puerta decisiva para que directores, actores y producciones japonesas fueran conocidos y apreciados fuera de Asia.

La película se convirtió en una referencia para la posterior difusión internacional de cineastas japoneses como Kenji Mizoguchi y Teinosuke Kinugasa. Además, presentó ante el público occidental el extraordinario talento interpretativo de Toshirō Mifune, quien posteriormente se convertiría en una de las grandes figuras del cine mundial.

En 1952 recibió, además, el Premio Honorífico de la Academia de Hollywood como destacada película extranjera, en una época en que todavía no existía la categoría competitiva actual de mejor película internacional.

Su contribución más importante fue cambiar radicalmente la manera de contar historias en el cine. Kurosawa presenta un mismo acontecimiento —la muerte de un samurái y la agresión sexual contra su esposa— mediante cuatro testimonios diferentes. Cada personaje reconstruye los hechos desde su propia perspectiva, con contradicciones, omisiones y versiones que cuestionan la posibilidad de establecer una verdad definitiva.

Esta estructura rompió con la narrativa cinematográfica tradicional, que generalmente ofrecía al espectador una secuencia ordenada de acontecimientos y una explicación relativamente estable de lo sucedido.

Cartel de la cinta de acción y época Rashomon, de Akira Kurosawa. 1950.

La innovación consistió en convertir al espectador en investigador: debe observar, comparar, sospechar y decidir cuánto puede creer de cada testimonio. Su influencia trascendió el cine y alcanzó la filosofía, el derecho, la psicología, la historia, la sociología y los estudios de comunicación.

Rashomon no es simplemente una película policial o de misterio. Es una reflexión sobre la moral, la responsabilidad individual y la dignidad humana.

En Japón, la película se estrenó el 26 de agosto de 1950. Aunque no obtuvo un notable éxito comercial, tampoco fue despreciada por la crítica nacional. Sin embargo, su presentación en el Festival de Venecia, uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes del mundo, cambió radicalmente su valoración internacional.

Fue entonces cuando la crítica descubrió en Kurosawa a un realizador con extraordinaria capacidad para combinar profundidad temática, innovación narrativa y dominio visual.

La encuesta internacional Sight and Sound, organizada por el British Film Institute, incluyó a Rashomon en su edición de 2022 en el puesto 41 de las películas más importantes de todos los tiempos, tanto en la selección de críticos como en la de directores.

Fuentes de referencia:

Este contenido se apoya en documentación solicitada a la IA Chat GPT, verificada en sus fuentes, bajo responsabilidad editorial del autor.

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