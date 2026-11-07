Yildalina Tatem Brache gana el X Premio Dunia Ayaso de Dirección Femenina de Largometrajes 2026

La cineasta dominicana Yildalina Tatem Brache obtuvo este sábado el X Premio Dunia Ayaso de Dirección Femenina de Largometrajes 2026 por su documental Mujeres extraordinarias. Así en la guerra como en la paz, una producción que rescata las historias de cinco mujeres dominicanas cuya trayectoria ha tenido incidencia en la vida política, social y cultural del país.

El reconocimiento fue otorgado por unanimidad por un jurado presidido por Inés París e integrado por la guionista y directora Belén Macías y la cineasta Andrea Jaurrieta. La entrega se realizó este mismo sábado 7 de noviembre, durante un encuentro de industria del 23.º Festival de Cine Europeo de Sevilla.

El premio, dotado con 5.000 euros, rinde homenaje a la directora canaria Dunia Ayaso, fallecida en 2014, y busca reconocer producciones cinematográficas dirigidas por mujeres que destaquen por su perspectiva de género y su tratamiento de los personajes femeninos.

Un documental sobre cinco mujeres dominicanas

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La producción de Tatem Brache reconstruye las experiencias y aportes de Petronila Santana, Rhina Espaillat, Miriam Germán, Carmen Mazara y Juana Ferrer, cinco mujeres cuyas vidas han estado vinculadas al servicio público, la resistencia, la justicia y las transformaciones sociales de la República Dominicana.

El jurado destacó el valor histórico y educativo de la película, al considerar que permite recuperar la memoria de mujeres que han dedicado sus vidas a contribuir al desarrollo de la sociedad.

También resaltó que el documental ofrece una aproximación a episodios de la historia dominicana desde perspectivas que, según la valoración de sus integrantes, no han recibido suficiente atención en los relatos tradicionales.

La obra constituye la tercera entrega de una serie documental iniciada por Tatem Brache en 2009, dedicada a visibilizar el papel de las mujeres en la historia nacional. La segunda producción de la serie se estrenó en 2015.

Tatem Brache: reconocimiento a la memoria de las mujeres

Al conocer el resultado, la realizadora consideró que el premio trasciende su trayectoria individual, porque representa una oportunidad para que otras mujeres puedan desarrollar sus proyectos cinematográficos y contar historias que han permanecido relegadas.

La directora también recordó a Dunia Ayaso y su defensa de la libertad artística, una característica que, según expresó, forma parte del legado de la cineasta homenajeada.

Tatem Brache sostuvo que la historia no puede comprenderse plenamente si se excluyen las experiencias y contribuciones de las mujeres, pues sus vidas constituyen una parte fundamental de la memoria colectiva.

Una trayectoria entre el derecho y el cine

Yildalina Tatem Brache nació en Salcedo, República Dominicana, en 1966. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Santo Domingo y cuenta con formación en derechos humanos, género, seguridad, defensa y desarrollo sostenible.

Antes de consolidar su trayectoria audiovisual, ocupó diferentes responsabilidades en la administración pública dominicana, entre ellas la dirección de Políticas Públicas, funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y responsabilidades vinculadas a la Secretaría de Estado de la Mujer.

Su debut como directora y guionista se produjo en 2009 con Mujeres extraordinarias, proyecto documental que dio origen a la serie dedicada a rescatar las contribuciones femeninas a la historia dominicana.

Con la producción premiada en Sevilla, la realizadora amplía ese trabajo de recuperación histórica y sitúa nuevamente en el centro del relato a mujeres cuyas experiencias permiten examinar distintas etapas de la sociedad dominicana.

El Premio Dunia Ayaso y su reconocimiento al cine femenino

El Premio Dunia Ayaso fue creado en 2017 para distinguir largometrajes de reciente producción que incorporen una perspectiva de género, otorguen protagonismo a los personajes femeninos y cuestionen los estereotipos sobre las mujeres.

En sus anteriores ediciones ha reconocido películas como Verano 1993, de Carla Simón; Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría; Las niñas, de Pilar Palomero; Creatura, de Elena Martín Gimeno, y Los pequeños amores, de Celia Rico Clavellino.

En 2025, el reconocimiento recayó nuevamente en Belén Funes por Los Tortuga.

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