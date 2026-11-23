Título original: I Play Rocky. Año: 2026. Género: Drama biográfico. País: USA. Dirección: Peter Farrelly. Guion: Peter Gamble Robinson. Biografía sobre: Sylvester Stallone. Elenco: Anthony Ippolito, Anna Sophia Robb, P.J. Byrne, Toby Kebbell. Duración: 2 horas 7 minutos

Dirigida por Peter Farrelly (Green Book, 2018), “Yo soy Rocky” (I Play Rocky) propone una aproximación biográfica que desplaza el centro de atención desde la figura deportiva de Sylvester Stallone hacia el proceso creativo y las circunstancias industriales que hicieron posible la película “Rocky” del año 1976, rodada en 28 días con un presupuesto aproximado de un millón de dólares bajo la dirección de John G. Avildsen.

La película no pretende contar el ascenso de Stallone desde la perspectiva de su posterior consagración como estrella de Hollywood, lo que hace es recuperar el momento en que era un actor con escasas oportunidades profesionales, dificultades económicas y una convicción particular sobre el personaje que quería interpretar.

Esta elección modifica el enfoque habitual del biopic, porque el acontecimiento central no es el éxito alcanzado, sino la lucha por conseguir que una idea personal llegue a convertirse en una película.

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El relato adquiere así una estructura de superación que guarda una relación directa con el argumento de Rocky porque tanto el personaje de ficción como su creador deben enfrentarse a un entorno que inicialmente no confía en sus posibilidades, articulando así la escritura del guion, la búsqueda de financiación, las negociaciones con los productores y la preparación del rodaje como etapas sucesivas de un mismo conflicto.

Esta distribución permite que los obstáculos profesionales funcionen como motores dramáticos y no simplemente como información biográfica, pues Stallone escribió el guion y condicionó su venta a que se le permitiera interpretar a Rocky Balboa, pese a que los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff consideraban alternativas con mayor reconocimiento comercial.

Un aspecto significativo de la propuesta es la manera en que Farrelly convierte el rodaje en una segunda película dentro de la primera incorporando episodios reconocibles, como las limitaciones presupuestarias, el trabajo en exteriores de Filadelfia y la exigencia física de las secuencias de entrenamiento.

La relación entre realidad y ficción se construye mediante una combinación de acontecimientos documentados, recreaciones de situaciones históricas y escenas que interpretan los espacios privados de la experiencia de Stallone.

En esta reconstrucción, Anthony Ippolito asume una responsabilidad considerable porque debe interpretar a una persona cuya imagen física, voz, gestualidad y trayectoria profesional están profundamente instaladas en la cultura popular ya que su trabajo evita, en buena medida, limitarse a reproducir los rasgos más reconocibles del Stallone adulto.

En lugar de construir una imitación exterior del actor convertido en estrella, intenta representar al joven intérprete que todavía no ha alcanzado ese reconocimiento y cuya seguridad creativa convive con la precariedad y el aislamiento.

Recordamos que Ippolito ya había interpretado a un joven Al Pacino en la miniserie The Offer, experiencia que le permitió aproximarse a otra figura cinematográfica desde una etapa anterior a su consagración.

La película plantea así una reflexión sobre la autoría cinematográfica y sobre las relaciones de poder entre escritores, actores, productores y estudios. Sin embargo, su mayor valor no reside en ofrecer una explicación definitiva de cómo nació una de las películas más reconocidas del cine estadounidense, sino en recordar que las obras cinematográficas tienen una historia anterior a su llegada a las pantallas pues están hechas de decisiones, desacuerdos, renuncias y grandes oportunidades.