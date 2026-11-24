La novela de César Cuello, Chacala, es para mí una lectura de placeres. Una anunciación de lenguajes sugerentes que se aproximan con movimientos suaves y hermosas metáforas. Una sugerencia entre un objeto que se muestra con lo instintivo de esas condiciones urbanas que mantienen un espacio de comunicación fluida en varios universos: las redes, el territorio y el cuerpo. No encuentro que sea solo una fascinación por el cuerpo, entre el chapeo, el poder o la obsesión por el sexo. Es para mí una vieja discusión epistémica sobre lo que es la mirada y sobre las relaciones que se proclaman ambiguas, contemplativas, ingenuas y llenas de dudas, como son las relaciones humanas.

La novela trata sobre el amor, la inestabilidad de los compromisos y los nuevos modelos afectivos que, bajo los ciberespacios, permiten el uso de máscaras para mitigar las gafas y hacer que la sombra antigua pueda permanecer protegida. La novela, con su exquisitez, da a entender, según mis percepciones, el chapoteo de los ahorcados con el cordón umbilical. Viejos problemas psíquicos e imposibilidad de romper con los cuerpos difuntos en el nombre del padre.

La novela recrea esa humedad viscosa de lo que somos los seres humanos, de frente y con el engranaje de las redes: una esbeltez originaria de reproducir las redes sociales, las contradicciones de la identidad y el ejercicio del teatro del mundo. Es la platería que, por más que se limpie, no deja de recrear los tesoros escondidos del inconsciente.

La novela sigue el trayecto de las relaciones entre hombres, mujeres y el amor romántico. La seducción de las historias que se cuentan a través de los límites de la actuación que las redes de internet facilitan para cubrir las historias de siempre, con los hechos que perpetuamente habitan el cuerpo. Cada uno de los personajes actúa con la problemática que la cultura occidental maneja en torno a las cuestiones de los afectos, basados en la identidad de la masculinidad y su hegemonía. Se privilegia la sutileza de las formas, pero el poder de saber es la historia para cada uno de los protagonistas en ese teatro de la virtualidad y de la representación.

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Ambos se enamoran por razones obvias. No hay forma de despejar la trama de la tradición; los sujetos no pueden separarse de ese orden epistémico de las emociones que componen la realidad de los corpus humanos. No hay forma de fragmentarse, aunque sea ese el trayecto que sigue internet. El modelo de las relaciones informales de una joven con un hombre mayor está reforzado por un constructo de masculinidad y feminidad que ni siquiera las redes pueden romper con el orden que se le dio a la mujer en la tradición aristotélica: el de saber que los rasgos del otro «se conocen» con un sentido intuitivo.

En dicha tradición hay lugares comunes: lo decoroso y lo indecoroso. La apariencia física es resaltada porque es la ganadora del mercadeo de los cuerpos capitalistas, o de los lienzos que inmortalizan los pintores sobre la esbeltez del corpus femenino. Los negocios del amor confluyen en los espacios virtuales como los viejos burdeles medievales. Hay compra y venta de cuerpos, viejas historias donde el poder masculino siempre se impone y las mujeres fluyen en ese estar haciendo con los términos del chapeo, tras la identidad ficticia que les da seguridad.

La novela expone esos fragmentos que tejen las relaciones utilitarias, ya sea por matrimonio, placer instantáneo o ficciones de sentimientos que contradicen el despertar del poder de uno sobre otro. No me cabe duda de que su novela tiene hermosos paisajes, como dormir a la orilla de su cuerpo, mientras se asemejan en las ilusiones que pueden convertirse en mercancía.

La trama es una narrativa que presenta de manera desencarnada cómo las relaciones afectivas son también económicas y están marcadas por las experiencias traumáticas de los amantes, las cuales se explican claramente en el interior de la psique de cada uno de los personajes. Es el caso de la hija que se atrevió a servir de celestina oculta para que su deseo hacia el padre se cumpliera en la teatrista que se hace llamar Chacala. La novela es un complejo de identidades en el que se trata de identificar la seducción y la soledad como parte del entramado humano, de saber que la sexualidad es masculina, que no solo se finge, porque la razón moderna es explícita: solo hay una sexualidad y es la masculina, por lo que resulta discriminatoria.

En la novela se trata de prefigurar el sentido del amor como un atenuante al poder del falo. En su narrativa, logra envolver y mostrar el nombre del padre. Muestra cómo Chacala, que se creía con el poder de su saber oculto, de nada le sirvió soñar con la burbuja del amor y querer estar en la barrera de los términos, de los sentidos de su tesis, del amor como una polivalencia erótica para crear una idea del deseo de manera infinita, que se conjunta con una supuesta neutralidad potencial. Ella se engañó, y Gustavo tampoco pudo evitar la identificación del secreto de su propia fuerza. Lo femenino siempre está en otro lado, en el teatro de la vida, intentando manejarse entre la desconfianza y la ternura.

El amor romántico es un amor sexual, pero entra en corchete el ars erótico que manejan las concubinas y las trabajadoras sexuales. El precio de la ficción lo ofrece la obra textual que construye y modela los tiempos de los cuerpos. En las obras medievales se modela el amor sobre el orden de la interacción. La novela de César Cuello discute problemas esenciales de la filosofía, pues estamos incapacitados para separar el deseo del sujeto de aquello que se toca u observa. Para mi humilde entender, da cuenta de esa masa de colonización consumista que se mueve en los artificios, las mentiras y esa insoportable empresa de cuerpos de mil máscaras que se atraviesa en las diferentes redes sociales para mercadear el amor. Su narrativa invita a entender el curso soberano de vivir la fortuna de los gestos cotidianos del deseo, las identidades y el amor.

Fátima Portorreal Antropóloga Antropóloga. Activista por los derechos civiles. Defensora de las mujeres y los hombres que trabajan la tierra. Instagram: fatimaportlir Ver más