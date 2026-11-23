El teatro tiene una cualidad singular: la de transportarnos de la mano del sarcasmo, el ingenio diletante, la ironía, la referencia documental, las verdades difíciles de digerir y las situaciones que pocos quieren admitir como propias de su existencia. Tal es el caso de la depresión, epidemia moderna que nos recupera a todos, en alguna medida, en algún punto de nuestras vidas.

Hay poco de heroico en reconocerse como parte de sus vacíos. Algunas personas que conozco se negaron a asistir a esta singular presentación unipersonal en Casa de Teatro, a cargo de Teatro Alternativo, bajo la dirección de Lorena Oliva, la maestra que ha orientado tantos nombres nuevos de nuestra escena, y con la interpretación de Paloma Palacios.

Acudimos a presenciar La persona deprimida sin saber prácticamente nada de ella. Incluso el programa de mano, en código QR —como es la tendencia actual—, lo encontramos en una butaca al salir de la presentación. Solo nos llamó la atención la promesa que implicaba el título. Ni una sinopsis ni una palabra de motivación para asistir.

La historia está basada en el relato The Depressed Person, del escritor estadounidense David Foster Wallace (1962-2008), publicado originalmente en 1998 e incluido en su libro Brief Interviews with Hideous Men. La puesta en escena nos expone a un escenario abierto, sobre una plataforma pintada de blanco. Una pantalla de gran formato ocupa todo el fondo; una mesa y una silla, igualmente de un blanco impecable, completan el espacio, dejando sentir que una alusión terapéutica se aproxima. Un blanco notoriamente clínico. Sobre la mesa, una cámara con su soporte negro. A la derecha, un baterista junto a su instrumento. Nada más.

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La escenografía tiene el sello de la simplicidad operativa: prescinde de todo artilugio o adorno impresionista. Allí, en escena, está lo necesario.

Paloma Palacios, protagonista del monólogo La persona deprimida. Foto suministrada.

Cuando la intérprete penetra en el espacio, vestida de negro —pantalones y blusa ceñida al torso—, encontramos a una actriz dispuesta a involucrarnos en una tonalidad cómplice y cercana, apoyada por la proximidad inmediata entre escenario y platea.

Ella apelará, tal como reza el texto original, a un discurso circular, repetitivo en la forma, pero desgarrador y denunciante de aspectos que pocas veces percibimos cuando se trata de cuestionar la inhumanidad y la comercialización de los excesos terapéuticos en el tratamiento de la depresión.

Pudo haber sido una charla didáctica, pero la intensidad que le imprime la actriz lleva al público a vivir una realidad paralela, ubicando a cada quien en el lugar de «la persona deprimida» y conduciéndolo a repasar experiencias propias o conocidas. A lo largo de su discurso va imprimiendo humor, ironía, dolor acumulado, denuncia y sinsentidos.

La suya es una honestidad interpretativa que nos hace conscientes de estar en presencia de una nueva marca escénica. Palacios, coherente, convencida y convincente, gracias a una acertada dirección de la maestra argentino-dominicana, ofrece un concierto actoral digno de haber sido visto por mucha más gente que la congregada en esas dos únicas funciones.

Técnicamente, el montaje es una muestra de efectividad creativa. Sin grandes recursos, con lo imprescindible, la pieza logra una profundidad visual gracias a una gestión tecnológica precisa, que permite sensaciones de duplicidad en la imagen mediante un lip sync —asincronía entre el movimiento de los labios y las palabras que se escuchan como si salieran de ellos— proyectado, con un resultado de notable impacto que redimensiona el sentido del espacio escénico. Ese es uno de sus grandes logros.

La introducción de Brandy Paulino, baterista, educador musical y gestor cultural dominicano, en vivo, establece un recurso de producción que diferencia este trabajo. Le da sustentación dramática por medio de la música y permite una base rítmica al discurrir de las acciones. A ello se une el diseño lumínico, que concede a la luz un protagonismo fundamental.

La obra, según hemos podido comprobar en la información internacional, tuvo una exitosa trayectoria en Buenos Aires, interpretada por María Onetto y dirigida por Daniel Veronese, en el Centro Cultural San Martín. En nuestro país logra un efecto de proximidad, involucramiento y emotividad participativa, debido a la agudeza del autor para describir los garfios de esa gran trampa que se produce cuando se abusa del paciente mediante una terapia explotadora, carente de un deseo real de auxiliarlo. También cuestiona y desmitifica determinados «grupos de apoyo».

Las figuras que utiliza Foster Wallace y la forma en que Palacios las recita, ya sea mediante angustias pausadas o a través de procesos intensos de pronunciación enfática, van deshojando la imaginería del recurso terapéutico. Pero, evitando lo obvio, la obra ni siquiera es sobre la depresión. Es un cuestionamiento a la esencia de todos nosotros, personas normales que, en el fondo, enmascaramos nuestro egoísmo y que, en realidad, solo estamos en deuda con nuestros propios intereses.

La obra es sobre la soledad humana, esa que nos acompaña a todos y que no siempre admitimos. Toma la depresión de una ciudadana X para convertirla en un manifiesto que nos denuncia a todos… y a todas. Ese es su valor.

Ojalá pudiera reponerse, sobre todo para que los cronistas de arte y los críticos que no la vieron tuvieran la oportunidad de constatar cuánto puede hacer el teatro con tan solo una buena actriz, una directora sensible, un gran músico y un equipo de respaldo técnico fiel durante años al quehacer del arte.

No estamos ante una obra convencional sobre una enfermedad. El texto cuestiona también el egoísmo, la autocompasión, las relaciones interpersonales, la dependencia emocional y la capacidad de los demás para acompañar a quien sufre.

Sinopsis

Foto de José Rafael Sosa.

La persona deprimida es una adaptación teatral de un cuento del escritor estadounidense David Foster Wallace. Un universo de pensamientos circulares e intrusivos se hace presente en escena. Palabras que se repiten, se interrumpen y regresan, buscando ser compartidas, quizás por primera vez, quizás por última.

Frente a unos testigos que necesita desesperadamente, la persona deprimida intenta encontrar en el acto de ser escuchada una manera de seguir existiendo.

Sobre el autor

El autor del cuento David Foster Wallace.

David Foster Wallace (1962-2008) fue un escritor, ensayista y profesor estadounidense. Estudió inglés y filosofía en Amherst College y escritura creativa en la Universidad de Arizona. Entre sus obras figuran la novela La broma infinita (1996) y el libro de ensayos Hablemos de langostas. En 1997 recibió una beca MacArthur.

Publicó «La persona deprimida» en Harper’s Magazine en 1998. El cuento recibió un premio O. Henry y se incorporó a Entrevistas breves con hombres repulsivos (1999). En el relato, las frases se alargan y las notas al pie abren nuevas digresiones. Así se escucha el esfuerzo de una mujer que mide cada palabra cuando pide ayuda, pendiente de cómo la escuchan.

Ficha técnica

Autor: David Foster Wallace

Dramaturgia y dirección: Lorena Oliva

Actuación: Paloma Palacios

Música en vivo: Brandy Paulino

Asistente de dirección: Anny Road Lachapel

Diseño de luces: Julio Núñez

Audiovisuales: Joaquín Venegas

Producción: Teatro Alternativo

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más