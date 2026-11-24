En el vasto retablo de la Historia general y natural de las Indias (1535) y en su precedente directo, el Sumario de la natural historia de 1526, Gonzalo Fernández de Oviedo no se limita a compilar un catálogo disperso de curiosidades exóticas, sino que erige un inventario orgánico fundado en la autopsia experimental y en la interrogación directa del ámbito antillano. En el Libro VII, consagrado a la agricultura aborigen, el cronista madrileño desmenuza la despensa tuberosa autóctona de La Española: el pan de cazabe y la yuca amarga en el capítulo II —con sus castas ipotex y boniata—; los ajes dulzones como castañas en el capítulo III; las cinco variedades indígenas de la batata (aniguamar, atibiuneix, guaraca, guacaraica, guananagax) en el capítulo IV; la geocarpia nutricional del maní en el capítulo V; las calabazas para vasijas en el capítulo VIII; y el mercado menudo de los lirenes (lerenes) en el capítulo XIII, junto al rescate de raíces y frutos montaraces como la imocona (capítulo XV), los guayaros parecidos a cherevías (capítulo XVI) y los cauallos de tierras delgadas (capítulo XVII). La cumbre de esta sección agrícola la corona en el capítulo XIV —con raíces en el capítulo LXVII del Sumario toledano— al entronizar la piña como soberana vegetal, deslindando con precisión taxonómica sus tres castas nativas insulares: la tierna yayama, la encendida boniama y la rústica yayagua. Al pasar al Libro VIII, Oviedo interna su pluma en la foresta aborigen de la isla para levantar las monografías de sus árboles frutales propios: el hobo de sombra salutífera (capítulo II); el caimito de follaje bícromo y leche dulce (capítulo III); el higüero doméstico (capítulo IV); la astringencia clínica de la jagua para teñir y curtir el cuerpo (capítulo V); las cápsulas de bija para el embijado protector (capítulo VI); la guázuma engordadora (capítulo VII); las algarrobas blancas de la guamá (capítulo VIII); los icacos litorales (capítulo IX); las espigas lúbricas del yagrumo (capítulo X); las drupas de macagua (capítulo XI); el ausubo gomoso (capítulo XII); los racimos playeros del uvero o guiabara (capítulo XIII); el jagüey epífito (capítulo XV); la pulpa del cibucán (capítulo XVI); la vinosa guanábana (capítulo XVII) y su pariente el anón aromático (capítulo XVIII); la doble variedad blanca y cárnea de la guayaba (capítulo XIX); el mamey de carne semejante al dulce de membrillo (capítulo XX); el aroma caseoso de la ácana (capítulo XXIII); la púrpura diurética de la pitahaya sobre cardoneras (capítulo XXVI); los higos de tuna de las costas secas (capítulo XXVIII) y la recolección montaraz de la managua caída (capítulo XXIX). Como contrapunto metódico a este despliegue endógeno, el cronista registra el tránsito y aclimatación de la flora foránea: en el Libro VII, capítulo XIX, documenta la raíz del ñame traída desde el África atlántica en las bodegas negreras, mientras en las secciones del capítulo I del Libro VIII da fe notarial del trasplante peninsular y canario en suelo dominicano, registrando los cítricos traídos por los colonos (§I–II), las higueras de España (§III), los granados andaluces (§IV), los cañutos medicinales de la cañafístola (§VII) y la memoria histórica de la introducción del plátano desde las islas Canarias en 1516 por fray Tomás de Berlanga (§X), demostrando que La Española operó no sólo como el primer archivo botánico de América, sino como el crisol biogeográfico donde el Viejo y el Nuevo Mundo cruzaron irrevocablemente sus destinos biológicos. Debo referirme, finalmente, a la pulpa de cibucán para esclarecer y evitar equivocos: No ha de confundirse el cibucán —aquella manga de cestería tejida con que los taínos exprimían el jugo venenoso de la yuca para amasar el cazabe— con el árbol homónimo de La Española que Gonzalo Fernández de Oviedo describe en el libro octavo, capítulo decimosexto de su Historia general y natural de las Indias. De hojas semejantes al sauce, daba este árbol una fruta blanca del tamaño de la avellana cuya pulpa dulce y sabrosa guardaba en su interior unos granillos menudísimos que movieron a los primeros pobladores a bautizarla, con ruda franqueza, «fruta de las liendres», voz que la botánica histórica —como apunta Bernardo Vega (Las frutas de La Española , 1986)— vincula con la mora o fústete (Maclura tinctoria) y aun con el dulce memiso de nuestros campos.

Contrapunteo de la jagua y la bija

La jagua

En el Libro VIII, capítulo XI de su Historia general y natural de las Indias —dedicado íntegramente al «árbol que llaman xagua y de sus propiedades y fructo»—, Gonzalo Fernández de Oviedo trasciende la mera curiosidad del cronista para componer un riguroso tratado de botánica médica y adaptación física.

El examen de este capítulo revela cómo el cronista madrileño desarmó los prejuicios culturales de la hueste castellana para consagrar a la jagua (Genipa americana) como uno de los más insignes agentes terapéuticos y profilácticos que la naturaleza antillana brindó a los conquistadores.

La naturaleza bifásica del fruto: nutrición y fármaco

Oviedo comienza deslindando el uso alimentario del uso estrictamente clínico y químico del fruto. Observa que, cuando madura, la pulpa pierde su acidez corrosiva y sirve de mantenimiento ordinario:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

«El fructo della es como una naranja grande o como un membrillo, y cuando está maduro cómense aquellos granos e substancia que tiene dentro, y es de buen sabor, dulce y algo agrio, y tiénese por fruta sana y que aprieta las carnes».

Sin embargo, el valor supremo del vegetal no radica en el fruto sazón, sino en el fruto tierno o verde. Es en este estado inmaduro donde se concentra la savia química que los taínos empleaban como reactivo biológico:

«Estando verde este fruto, majándolo y exprimiéndolo, sácase dél un zumo tan claro como agua de fuente, y pónese sobre el cuerpo, y al principio no parece nada, pero después de seco e pasado algún espacio de tiempo, vuélvese tan negro como una tinta muy fina o como azabache».

En el capítulo XI del Libro VIII de su Historia general y natural de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo desentraña con penetrante agudeza fisiológica las virtudes médicas de la jagua (Genipa americana), elevando este fruto aborigen de mero afeite corporal a recurso decisivo para la supervivencia de los conquistadores en la manigua antillana. Advierte el cronista que su jugo operaba como una verdadera curtiduría en vivo que apretaba y endurecía la epidermis hasta convertirla en un calzado biológico insensible al rigor de las piedras y malezas allí donde las botas de cuero español se pudrían en tres jornadas. A esta tonicidad mecánica sumaba una notable virtud quirúrgica y refrigerante: el líquido de la jagua aseaba y secaba con pasmosa brevedad las llagas inveteradas provocadas por el calor y la humedad tropical, alzando una costra protectora contra la podredumbre y las moscas, al tiempo que templaba el ardor de las caminatas bajo el sol y restituía el vigor a los miembros fatigados. Ante tal eficacia clínica, el orgullo hidalgo acabó por rendirse al pragmatismo empírico: los más avisados capitanes y soldados depusieron sus reparos estéticos y aceptaron andar teñidos de negro durante quince o veinte días —tiempo que tardaba la tintura en desprenderse junto con la muda natural de la piel—, consagrando así la victoria del magisterio botánico taíno sobre las caducas boticas del Viejo Mundo.

La bija

En el Libro VIII, capítulo X de su Historia general y natural de las Indias —dedicado al árbol y planta que los aborígenes de La Española llamaban bixa o bija (Bixa orellana)—, Gonzalo Fernández de Oviedo despliega una de sus descripciones naturalistas más metódicas. El cronista madrileño no se conforma con registrar el efecto visual del aceite rojo; desmenuza la morfología del vegetal, documenta la química artesanal de su extracción y reivindica su valor higiénico y fisiológico en el medio tropical.

Oviedo abre el capítulo definiendo la talla y la fisonomía de la planta, recurriendo al método comparativo característico de los botánicos renacentistas: confrontar la flora ignota de América con árboles familiares del Mediterráneo:

«Bixa es un árbol mediano, poco mayor que un granado quando es crecido; e tiene las hojas como el coraçón, e verdes, e más tiernas que las del granado, e la flor blanca e algo bermejiza, semejante a la del almendro».

Tras fijar la copa, el cronista concentra su atención en el órgano de interés: las cápsulas o cápsulas bivalvas espinosas donde se alberga el pigmento carotenoide (la bixina):

«Lleva unos capullos espinosos como castañas, pero las espinas no son tan duras que ofendan la mano, sino más blandas; los quales, quando están maduros, ábrense por medio, e dentro están llenos de unos granicos colorados, pegados a la cáscara e unos a otros, assí como los granos de las granadas, pero más menudos, que parecen mostaza de color de grana finíssima».

La precisión con que Oviedo anota la dehiscencia de la vaina («ábrense por medio») y la contextura maleable de las espinas demuestra una inspección directa sobre el terreno en las estancias y montes de Santo Domingo.

En el capítulo X del Libro VIII de su Historia general y natural de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo desentraña con rigor empírico la técnica con que los taínos se beneficiaban de la bija (Bixa orellana): remojaban las semillas en agua, las restregaban con las manos hasta desprender su bermejura, colaban el líquido y lo dejaban decantar en el fondo de la vasija antes de escurrir el agua clara y secar al sol aquella pasta roja, moldeándola en panes duraderos tan encendidos como el almagre fino. Lejos de reducir el embijado a un mero adorno bárbaro, el cronista advirtió su eficacia como profilaxis física y regulación térmica, pues emulsionado con aceites vegetales o mantecas animales formaba una laminilla grasa sobre la piel desnuda que impedía penetrar el aguijón de mosquitos y jejenes, atenuando además el rigor del sol tropical; asimismo, vislumbró su valor mercantil como tinte firme y lustroso, capaz de competir en los obradores textiles de España y Flandes con los colorantes más estimados del Viejo Mundo.

Con el colapso demográfico de la población aborigen y la imposición forzosa del vestido europeo durante el siglo XVI, aquel ungüento corporal abandonó la piel de los guerreros para refugiarse en los fogones coloniales. El arbusto sobrevivió en los linderos de los conucos, y el saber de su extracción pasó de las indias domésticas a las mujeres africanas esclavizadas, quienes trasladaron el pigmento del cuerpo desnudo al fondo del caldero. Allí, la bija resolvió una urgente necesidad estética de la mesa española: sustituir al costoso azafrán mediterráneo, cuyos bulbos no prosperaban en la humedad antillana y cuyas hebras llegaban escasas o enmohecidas en las flotas de Indias. Al descubrir que sus semillas soltaban en manteca de cerdo o aceite caliente un tinte bermejo brillante sin alterar con amargor el sabor del sofrito, los criollos fundaron el aceite achiotado que habría de teñir las ollas podridas, el sancocho, los pasteles en hoja y los arroces guisados, mudando aquella vieja coraza biológica de la manigua en el signo cromático más perdurable de la cocina del Caribe.

Los frutos introducidos en La Española

El mestizaje alimentario de La Española se cimentó sobre el encuentro de granos y legumbres procedentes de tres continentes, cuya aclimatación definió la dieta esencial de nuestra isla. Desde España y la cuenca mediterránea arribaron en las flotas del segundo viaje colombino, entre 1493 y 1495, el arroz (de antiguo origen oriental), junto con los garbanzos y las lentejas provenientes de Castilla y Andalucía, despachados por orden de los Reyes Católicos y los memoriales del Almirante para asegurar el sustento de los primeros pobladores de La Isabela y Santo Domingo. A este caudal europeo se sumó, en la segunda mitad del siglo XVI y a lo largo del XVII, el guandul, oriundo de la India pero trasladado desde África occidental en los navíos de la trata transatlántica, sembrado por los contingentes esclavizados en los conucos de los ingenios hasta convertirse en sustento indispensable de la mesa criolla.

Frente a estas especies importadas, las habichuelas representan la heredad autóctona americana, domesticada desde tiempos precolombinos en el continente y cultivada con abundancia en nuestra isla antes de 1492. Así lo dejó consignado con asombro Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia general y natural de las Indias (Libro VII, capítulo XVIII, y Libro XI, capítulo II), al descubrir que los naturales ya poseían esta simiente, a la cual designó el cronista con la voz castellana antigua de fésoles —equivalente a las judías de Aragón—, certificando que se cosechaban por hanegas sin necesidad de traer grano alguno de Castilla, y recibiendo luego en el habla insular el diminutivo andaluz y canario de habichuela con que hoy las nombramos.

Los nombres americanos de las habichuelas

Pocas aventuras lingüísticas ilustran con tanta claridad la unidad y la diversidad del español en América como la historia de los nombres que recibió la humilde y sustanciosa habichuela (Phaseolus vulgaris). Aunque el mundo antiguo conocía desde tiempos inmemoriales el haba mediterránea y ciertas judías de Oriente, esta leguminosa nuestra —domesticada hace milenios en los valles de Mesoamérica y en las laderas de los Andes— es de estirpe netamente americana. Cuando los españoles desembarcaron en las Antillas y se internaron luego en Tierra Firme, se toparon por doquier con aquel grano fecundo que los taínos cultivaban en sus conucos y que los cronistas tempranos, como Gonzalo Fernández de Oviedo, consignaron en sus folios bajo el arcaísmo castellano de fésoles, asombrados de que se cosechara por hanegas sin haber traído jamás simiente alguna de Castilla.

A partir de ese encuentro inicial, el idioma español hubo de resolver cómo nombrar una misma realidad biológica a lo largo de un continente inmenso, dando origen a un mapa léxico fascinante donde se cruzan la memoria patrimonial de las regiones peninsulares y la huella viva de las grandes lenguas aborígenes.

En las islas de Santo Domingo y Puerto Rico echó raíces definitivas la voz habichuela, nacida como un diminutivo afectuoso de haba en el habla de Andalucía y de las Islas Canarias, tierras que nutrieron el caudal fundacional de nuestro español antillano. En cambio, en Cuba, México, Centroamérica y amplias comarcas de Colombia triunfó la voz hispánica frijol —o su variante acentuada fréjol, tan viva en el habla tradicional de Costa Rica y el suroeste colombiano—, vocablo derivado directamente del latín phaseolus, aunque en el altiplano mexicano los antiguos mexicas designaban aquella misma semilla con el sustantivo náhuatl étl, que en composiciones culinarias perduró en voces como etle o ayocote para las variedades mayores.

Al descender hacia la América del Sur, el español cedió el paso a los nombres que las naciones indígenas habían acuñado desde tiempos precolombinos. En Venezuela y en la costa norteña sudamericana se impuso con vigor el indigenismo de filiación caribe y cumanagoto caraota (karaota), voz sonora que hoy distingue de manera emblemática tanto al grano negro como al rojo o blanco en la mesa venezolana. Más al sur, a lo largo de toda la espina dorsal de los Andes y en las pampas del Cono Sur —desde el Perú y Bolivia hasta Chile, la Argentina, el Uruguay y el Paraguay—, la lengua general del imperio incaico impuso su sello indiscutible mediante el vocablo quechua poroto (purutu), término que desplazó por completo a los equivalentes castellanos y se incorporó incluso al refranero popular de aquellas naciones.

Así, mientras en España la misma semilla llevada de regreso por las flotas de Indias recibía nombres diversos según cada provincia —judía en Castilla, alubia en Navarra y Aragón (de raíz arábiga), fabes en Asturias o mongeta en Cataluña—, en nuestras tierras americanas una sola planta autóctona se vistió con múltiples ropajes verbales. Llamémosla habichuela en Santo Domingo, frijol en La Habana o México, caraota en Caracas o poroto en Santiago y Buenos Aires, cada uno de estos nombres guarda en sus sílabas la memoria viva del diálogo histórico entre los pueblos originarios y la lengua española que nos hermana.

La primacía del taíno

La primacía antillana del taino resplandece al comparar la suerte de nuestros frutos fundamentales. El ejemplo supremo es el maíz (mahís): aunque domesticado en Mesoamérica, su nombre mexicano (tlaolli o centli) sucumbió ante la voz taína recogida en Santo Domingo, que se impuso en toda Hispanoamérica y Europa, dejando a las lenguas continentales apenas la designación de la mazorca tierna —elote en náhuatl, choclo en quechua—. Lo mismo ocurrió con el maní, voz taína consignada por Oviedo que arraigó desde el Caribe hasta la Argentina y Chile, relegando al nahuatlismo cacahuate a México y España, y al guaraní manduví al ámbito paraguayo. De igual modo, la papaya antillana recorrió triunfante casi todo el continente —salvo donde el pudor criollo la sustituyó por lechosa o fruta bomba—, y la batata taína logró imponerse en el Caribe, Sudamérica atlántica y España, disputando el territorio al nahuatlismo camote del Pacífico y al antillano boniato de Cuba.

Incluso allí donde las lenguas continentales lograron retener sus propios nombres —como ocurrió con el aguacate náhuatl frente a la palta quechua, o con la auyama taína frente al ayote mexicano, el zapallo andino y la calabaza castellana—, el taíno mantuvo el privilegio histórico de haber fijado los cimientos léxicos del idioma, demostrando que la lengua indígena de nuestra isla, aun tras extinguirse sus hablantes, siguió gobernando la manera en que todo el mundo hispánico nombra la tierra americana.

Imagen de IA.

Referencias bibliográficas

Coll y Toste, C. (1907). Prehistoria de Puerto Rico. Tipografía Boletín Mercantil.

Fernández de Oviedo, G. (1851–1855). Historia general y natural de las Indias, islas y tierrafirme del mar Océano (J. Amador de los Ríos, Ed.; 4 vols.). Real Academia de la Historia. (Obra original publicada entre 1535 y 1557).

Henríquez Ureña, P. (1940). El español en Santo Domingo (Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, Vol. V). Instituto de Filología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Henríquez Ureña, P. (1977). Estudios lingüísticos y filológicos (Obras completas, Vol. VI; J. R. Troncoso, Ed.). Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Las Casas, B. de. (1951). Historia de las Indias (A. Millares Carlo, Ed.; prólogo de L. Hanke; 3 vols.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original redactada ca. 1527–1561).

Las Casas, B. de. (2006). Brevísima relación de la destruición de las Indias (A. Saint-Lu, Ed.; 15.ª ed.). Cátedra. (Obra original publicada en 1552).

Manuel Núñez Asencio Lingüista Lingüista, educador y escritor. Miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Licenciado en Lingüística y Literatura por la Universidad de París VIII y máster en Lingüística Aplicada y Literatura General en la Universidad de París VIII, realizó estudios de doctorado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua (FLE) en la Universidad de Antilles-Guyane. Ha sido profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Tecnológica de Santiago y en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue director del Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad Tecnológica de Santiago y fue director del Departamento de Español de la Universidad APEC. Autor de numerosos textos de enseñanza de la literatura y la lengua española, tanto en la editorial Susaeta como en la editorial Santillana, en la que fue director de Lengua Española durante un largo periodo y responsable de toda la serie del bachillerato, así como autor de las colecciones Lengua Española y Español, y director de las colecciones de lectura, las guías de los profesores y una colección de ortografía para educación básica. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Ensayo de 1990 por la obra El ocaso de la nación dominicana, título que, en segunda edición ampliada y corregida, recibió también el Premio de Libro del Año de la Feria Internacional del Libro (Premio E. León Jimenes) de 2001, y el Premio Nacional de Ensayo por Peña Batlle en la era de Trujillo en 2008. Ver más