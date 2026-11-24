La tercera temporada de La Casa de Alofoke comenzó el lunes 23 de noviembre, con una nueva edición del reality creado por el empresario y comunicador Santiago Matías, que reúne a figuras del entretenimiento y creadores de contenido para convivir durante 41 días frente a las cámaras.

El programa se transmite en vivo y de manera gratuita, las 24 horas del día, a través del canal de YouTube Alofoke Radio Show. La temporada está prevista para concluir el 2 de enero de 2027, por lo que los participantes pasarán la Navidad y el Año Nuevo dentro de las instalaciones.

La nueva edición reúne a participantes de diferentes países y apuesta por combinar la convivencia, las polémicas, los retos y las actividades musicales como parte de su contenido.

¿Quiénes participan en La Casa de Alofoke 3?

Entre los participantes anunciados para esta temporada figuran:

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Monchy Cadena

Ronny Alca

Germán Gualey

Manuel Conet

Las Mellas

Edward Cruz

Alondra Carvajal

Nesi PR

Víctor Baujour

Héctor Poncelas

El tal Bororo

Ely la Bella

Placi

El elenco incluye representantes de República Dominicana y otros países, como Puerto Rico, España y Cuba, entre otros, además del youtuber y empresario Carlos Durán como conductor del show.

¿Dónde y cómo ver La Casa de Alofoke 3?

El reality puede seguirse gratuitamente a través del canal de YouTube Alofoke Radio Show, donde se transmite en directo durante las 24 horas.

La producción también anunció facilidades para que creadores de contenido y medios digitales puedan utilizar fragmentos del programa y monetizarlos en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X, bajo las condiciones anunciadas para esta temporada.

Música y fiestas durante la temporada

Uno de los atractivos anunciados para esta edición es la participación de artistas dominicanos en las actividades musicales de la casa.

Durante una conversación en el programa radial Esto no es radio, sus comentaristas destacaron la cartelera prevista para la primera semana, que incluye presentaciones de Bulín 47, Chicho Severino, Los Ilegales, Jandy Ventura, Conjunto Quisqueya y La Gran Manzana.

Los comunicadores consideraron que estas actividades pueden contribuir a la promoción de la música dominicana y el merengue entre los espectadores de otros países que siguen el reality.

También señalaron que la producción busca convertir el programa en una opción de entretenimiento durante las festividades navideñas, con la posibilidad de que seguidores lo disfruten desde sus hogares, barrios y colmadones.

¿Cuál es el premio de La Casa de Alofoke 3?

Hasta el momento, la producción no ha anunciado oficialmente el monto ni los premios que recibirá el ganador de esta tercera temporada.

En la edición anterior, el premio principal incluyó cuatro millones de pesos en efectivo y un Ferrari Purosangue 2026. También se entregaron vehículos y un apartamento a otros finalistas.

¿Quiénes ganaron las temporadas anteriores de La Casa de Alofoke?

La primera temporada de La Casa de Alofoke tuvo como ganadora a Crusita, quien obtuvo el primer lugar, seguida por La Gigi y Luise.

En la segunda edición, el ganador fue La Fruta, quien terminó la competencia con 487,618 puntos y recibió cuatro millones de pesos y un Ferrari Purosangue 2026.

El segundo lugar correspondió a Carlos Montesquieu, mientras que Michael Flores ocupó el tercero. JLexis quedó en cuarto lugar y Juan Carlos Pichardo en quinto.

La segunda temporada también alcanzó reconocimiento internacional al establecer un récord Guinness por la transmisión en vivo más larga en YouTube, con 916 horas continuas.

Con esta tercera entrega, Santiago Matías vuelve a apostar por un formato de convivencia transmitido por internet, que combina figuras del entretenimiento, música y contenido para redes sociales durante la temporada navideña.

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