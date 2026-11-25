Las diferencias entre los datos reportados sobre las interrupciones de la docencia dificultan determinar cuántos estudiantes resultan afectados y cuánto tiempo de aprendizaje pierde el sistema educativo dominicano, según un análisis del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano (CIEDHUMANO), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

En su publicación En Clave No. 7, titulada «El derecho a aprender también se gobierna en el territorio», la entidad expone las dificultades para dar seguimiento a las suspensiones de clases y plantea la necesidad de establecer mecanismos de información que permitan conocer su alcance y comprobar que las horas no impartidas sean recuperadas.

Uno de los casos que ilustra esta situación ocurrió en Santiago, durante el paro docente del 18 de noviembre. Según el documento, las fuentes disponibles coincidieron en que alrededor de 290 centros educativos estuvieron involucrados, pero ofrecieron cifras diferentes sobre la cantidad de estudiantes afectados: 90,000, 115,000 y 190,000.

CIEDHUMANO considera que no corresponde promediar esas cantidades ni seleccionar una de ellas sin contar con una fuente oficial que permita conciliar el número de centros y la matrícula involucrada.

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La institución sostiene que la discrepancia evidencia una dificultad del sistema educativo para identificar oportunamente dónde ocurren las interrupciones, a cuántos estudiantes afectan y cuál es su magnitud real.

Interrupciones de clases en distintas provincias

El seguimiento realizado durante noviembre también identificó situaciones diferentes en Boca Chica, Puerto Plata y Azua.

En Boca Chica se confirmaron tres jornadas lectivas completas sin docencia, correspondientes a los días 20, 23 y 24 de noviembre, dentro de un mismo episodio.

En Puerto Plata, las jornadas del 20 y 24 de noviembre formaron parte de un mismo plan de acción. Mientras que en Azua, además de una jornada completa documentada, se confirmó posteriormente una reducción del horario de docencia hasta las 12:00 del mediodía.

El informe advierte que estas situaciones no deben contabilizarse de la misma manera, debido a que tienen distintas duraciones y alcances.

En ese sentido, establece diferencias entre un paro anunciado y uno efectivamente realizado, una jornada parcial y una completa, así como entre la virtualidad y la ausencia de docencia.

También señala que un traslado de estudiantes no necesariamente representa una interrupción de las clases cuando existe continuidad pedagógica.

No todas las interrupciones responden a paros docentes

El documento advierte que las dificultades para garantizar la continuidad de la enseñanza no pueden atribuirse exclusivamente a los conflictos gremiales.

Entre las causas identificadas figuran el deterioro o la inconclusión de infraestructuras escolares, la falta de docentes y personal, los problemas de agua y otros servicios básicos, las dificultades con la alimentación escolar, la seguridad, los conflictos comunitarios, los riesgos climáticos y las condiciones sanitarias.

A juicio de CIEDHUMANO, el cumplimiento del calendario escolar depende de múltiples condiciones, entre ellas la disponibilidad de docentes, las instalaciones adecuadas, los servicios básicos y la capacidad institucional para resolver problemas sin interrumpir innecesariamente la enseñanza.

Por ello, plantea que la continuidad de las clases debe abordarse como un problema de gobernanza del sistema educativo en cada territorio.

Proponen sistema para medir y recuperar el tiempo escolar

Como respuesta a estas dificultades, CIEDHUMANO propone establecer un parte territorial periódico del tiempo efectivo de docencia, construido desde los centros educativos y consolidado por los distritos, las regionales y el nivel nacional.

La propuesta contempla que cada centro registre las interrupciones, el distrito valide la información, la regional la consolide y las autoridades nacionales concilien y publiquen los datos.

El mecanismo permitiría identificar el tiempo programado, las horas efectivamente impartidas, las interrupciones, sus causas, la cantidad de centros y estudiantes afectados, la continuidad pedagógica y el tiempo recuperado.

La institución considera que no sería necesario crear una nueva estructura burocrática, sino aprovechar los registros administrativos y las experiencias de seguimiento existentes, con información homogénea, oportuna, comparable, desagregada por territorio y verificable públicamente.

El documento también advierte que la reapertura de un centro educativo no significa necesariamente que se haya recuperado el tiempo de clases perdido.

Por esa razón, plantea que el seguimiento debe continuar después de la reapertura para comprobar si los estudiantes regresaron, si se repusieron las horas, si se reorganizó la planificación y si quedó algún tiempo pendiente de recuperación.

Las interrupciones y las desigualdades educativas

Otro de los aspectos señalados es la posible relación entre las interrupciones de la docencia y las desigualdades territoriales.

CIEDHUMANO observa que algunos territorios enfrentan simultáneamente dificultades de infraestructura, falta de personal, riesgos climáticos, problemas operativos y conflictos recurrentes.

Ante esta realidad, plantea determinar si las comunidades con mayores rezagos educativos también pierden una proporción más elevada de su tiempo efectivo de enseñanza.

Sin embargo, reconoce que todavía no existe evidencia suficiente para responder esa pregunta y considera que disponer de información territorial comparable permitiría investigarla.

El análisis concluye que garantizar el derecho a aprender requiere más que establecer fechas en un calendario escolar. También implica que los centros puedan funcionar, las autoridades territoriales respondan a las dificultades y el nivel nacional conozca lo que ocurre, concilie los datos y verifique la recuperación de las horas de docencia.

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