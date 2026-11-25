El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron una alerta de búsqueda contra Daniel Medina Nova, alias «El Gallero», señalado como presunto integrante de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

Medina Nova es requerido mediante orden judicial para responder por las acusaciones en su contra. Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita localizarlo y aseguraron que las denuncias serán recibidas de forma anónima y confidencial.

El hombre estaría vinculado a la red investigada tras el decomiso de 237 paquetes de cocaína, con un peso total de 243.40 kilogramos, realizado en julio de este año en el kilómetro 36 de la autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand.

Como parte de las investigaciones, las autoridades ejecutaron recientemente 13 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y La Romana, con la participación de más de 200 agentes y 15 fiscales.

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Durante los operativos fueron arrestados el segundo teniente del Ejército Cristian Rafael Lizardo, alias «El Teniente», y el sargento Joaquín Ricardo de León Pérez, conocido como «Atin». Otras tres personas también fueron detenidas para fines de investigación.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la estructura criminal, arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

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